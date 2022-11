Ucraina, arrestati dai russi 2 sacerdoti a Berdyansk/ Chiesa chiede “rapido rilascio”

Sacerdoti arrestati in Ucraina: sono due padri redentoristi

In Ucraina sono stati arrestati due sacerdoti, due padri redentoristi di Berdyansk. I due ecclesiastici sono stati prelevati dalle forze di occupazione russe: sono stati arrestati, come spiega Vatican News, per delle false accuse di attività sovversive verso gli occupanti. Come spiega l’esarcato di Donetsk della Chiesa greco-cattolica in un comunicato, i due sacerdoti sono stati arrestati nella città a ovest di Mariupol. Il vescovo ausiliareparla ora di situazione difficile per i fedeli.