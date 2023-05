Ucraina, arrestato il capo della Corte Suprema Vsevolod Kniaziev/ “Tangente da 3 mln”

Rappresentanti delle agenzie ucraine responsabili della lotta alla corruzione hanno annunciato di aver arrestato il presidente della Corte suprema, Vsevolod Kniaziev, in carica dal dicembre 2021. “Abbiamo posto fine al funzionamento di un sistema in cui i principali partecipanti cercavano di influenzare molte decisioni all’interno della magistratura”, ha dichiarato Oleksandr Klymenko, capo dell’Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione (SAPO), in una conferenza stampa congiunta con l’ufficio nazionale anticorruzione (NABU).

Il presidente della Corte Suprema dell’Ucraina è immischiato in un caso di corruzione per una somma di 2,7 milioni di dollari. “Sono state prese misure per verificare se altre persone sono coinvolte in attività criminali”, ha dichiarato Oleksandr Omelchenko, uno dei pubblici ministeri della SAPO. “Questo è il caso più grande” che colpisce il ramo giudiziario dello Stato, ha affermato il leader della NABU Semen Kryvonos, parlando dei giudici della Corte Suprema come “gruppo criminale”. Gli inquirenti hanno spiegato di aver individuato collegamenti tra Vsevolod Kniaziev e Kostiantin Jevago, oligarca. L’imprenditore avrebbe concordato con uno studio legale di pagare una tangente all’ente legale affinché “adottasse una decisione” che gli consenta di mantenere il controllo delle azioni di una società mineraria oggetto di un contenzioso tra lui e gli ex azionisti.

Sotto accusa 2,7 milioni di dollari

In ottica dell’accordo tra tra Vsevolod Kniaziev e Kostiantin Jevago, quest’ultimo avrebbe trasferito agli avvocati 2,7 milioni di dollari: 1,8 milioni per i giudici e 900.000 per gli avvocati, che hanno fatto da intermediari. L’uomo ha smentito i fatti di cui è accusato: era stato inserito nella lista dei ricercati dell’Interpol, in quanto sospettato dalla giustizia ucraina di aver sottratto 106 milioni di euro quando la sua banca, Finance and Credit Group. È anche oggetto di una richiesta di estradizione dall’Ucraina, che ha lasciato nel 2019.

Il procuratore generale dell’Ucraina, Andriy Kostin, si è congratulato per il risultato ottenuto: “Questo intenso lavoro è svolto quotidianamente a tutti i livelli e produce risultati. Chi infrange la legge sarà giudicato. Nessuna ricchezza o posizione coprirà il crimine o ostacolerà la giustizia”. Altri 18 giudici delle forze armate ucraine sono stati perquisiti. Secondo l’elenco di Transparency International del 2021, l’Ucraina sarebbe al 122mo posto su un totale di 180 paesi per corruzione.











