È in corso, anche in queste ore in Florida nel bilaterale tra Washington e Kiev, il negoziato per una “fine dignitosa” (Zelensky) della guerra in Ucraina. Qual è la linea europea? Ostruzionismo senza alternativa. È la posizione prevalente tra i governi, sostenuta dal Parlamento di Strasburgo (sul versante italiano, si sono differenziati soltanto la Lega con l’astensione e il M5s con astensioni e voti contrari).

L’accordo di pace proposto dalla Casa Bianca è certamente pesante per un popolo che resiste con costi umani, economici e materiali altissimi, da quasi quattro anni, all’invasore russo. In particolare, il punto 21 della prima versione uscita è duro: la rinuncia anche alle porzioni di territorio ancora controllate da Kiev in Lugansk e Donetsk, sebbene se ne preveda la consegna alla Russia per un’amministrazione de-militarizzata.

Tuttavia, il testo comunicato dal circuito del presidente Trump ha due decisivi meriti: è l’unico sul tavolo, data l’ottusa e autolesionistica rinuncia dei principali governi europei alla via diplomatica; è realistico, in quanto affronta le cause poste dal Cremlino a fondamento dell’intervento: l’impedimento dell’estensione della Nato all’Ucraina.

L’orientamento ostruzionista dei governi dell’Ue è, da ultimo, provato dall’insistenza sulla confisca, per 140 miliardi di euro, degli asset russi custoditi in Belgio da Euroclear e in alcune banche centrali del continente. L’obiettivo è finanziare un “reparations loan” all’Ucraina, in sostanza un prestito da far ripagare alla Russia a compensazione dei danni di guerra.

Come abbiamo sottolineato qui qualche giorno fa, i danni di guerra li pagano, a volte, i vinti. Ma la Russia vinta non è. Ne consegue che, nel documento predisposto per il negoziato, le riserve in questione sono destinate a un fondo di investimento Usa-Russia per la ricostruzione in Ucraina.

La portata ostruzionistica della mossa dei disperati “leaders” europei l’ha esplicitata, in una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen mercoledì scorso, il premier conservatore belga Bart De Wever: “Procedere frettolosamente con il proposto schema di prestiti per le riparazioni avrebbe come danno collaterale il fatto che noi, in quanto Ue, stiamo di fatto impedendo il raggiungimento di un eventuale accordo di pace”.

Il prudente fiammingo, certo attento all’interesse nazionale, aggiunge anche una previsione economica di una qualche rilevanza per gli Stati zavorrati da enormi debiti pubblici come l’Italia: la confisca di asset sovrani innervosirà gli investitori e indurrà un innalzamento del costo dei Titoli di Stato.

A rafforzare l’ostruzionismo danno man forte i gruppi parlamentari di Strasburgo. Giovedì scorso, in plenaria, conservatori (ECR), popolari (PPE), liberali (Renew Europe), socialisti (S&D), Verdi, porzioni della sinistra hanno approvato una risoluzione surreale, impolitica, infantile, contraddittoria, utile soltanto ai fini dell’aggravamento della marginalità politica dei governi europei.

Nel documento, da un lato si “insiste affinché l’UE e i suoi Stati membri dimostrino leadership in questo momento geopolitico cruciale”; dall’altro si elencano condizioni negoziali totalmente impraticabili, dati i rapporti di forza in campo.

In particolare, si insiste su clausole già abbandonate dal presidente Zelensky: come se il tempo si fosse fermato da febbraio 2022, viene ribadito che “qualsiasi accordo di pace sostenibile dovrà essere preceduto da un cessate il fuoco”. Inoltre, in sintonia con il Consiglio dei capi di Stato e di Governo Ue, si persevera nell’auto-inganno della vittoria sulla Russia e, conseguentemente, le si intima “di risarcire integralmente l’Ucraina per tutti i danni materiali e immateriali da essa causati”.

Quindi, nonostante il messaggio recapitato dal premier belga, si “invita gli Stati membri ad adottare e attuare, senza ulteriori indugi, un prestito di riparazione giuridicamente e finanziariamente valido all’Ucraina, sostenuto dai beni russi congelati”.

Oltre l’ostruzionismo, qual è la linea dei nostri governi? Nessuna alternativa al percorso negoziale istruito dalla Casa Bianca. La linea è guerra permanente per fermare la Russia “minaccia esistenziale”. La continuano a combattere, però, soltanto gli ucraini, pur stremati e in carenza sempre più grave di uomini, agli ordini di vertici politici sempre meno credibili, come certificano le dirompenti dimissioni di Andriy Yermak, presidente ombra di Kiev. La dovrebbero finanziare i russi con le loro giacenze da confiscare.

A noi, ultimi interpreti fedeli dei “valori occidentali”, la funzione di predicatori della “pace giusta”. De Wever ha colto bene il dominante nichilismo delle classi dirigenti mainstream da questa parte dell’Atlantico: “Quando parliamo di mettere in gioco la nostra pelle, dobbiamo accettare che sarà la nostra pelle. Le chiacchiere costano poco, ma aiutare l’Ucraina purtroppo sarà costoso”.

Eppure, anche a valle della fallimentare rotta inaugurata con il sabotaggio – riuscito – del negoziato di Istanbul nella primavera del 2022, i principali governi europei avrebbero potuto avere un ruolo costruttivo, orientato all’interesse del martoriato popolo ucraino, oltre che all’interesse di ciascuno Stato Ue. Avrebbero potuto lavorare all’interno del testo proposto.

Innanzitutto, per potenziare le garanzie di sicurezza dell’Ucraina fuori dalla Nato. Inoltre, per costruire un piano di aiuti economici alla ricostruzione, ma senza ingresso di Kiev nell’Unione (per le ragioni qui espresse più volte). Ma i “volenterosi”, assediati nei rispettivi Palazzi, si puntellano con il racconto del nemico alle porte.

