Ucraina: il progetto per far disertare i Russi

In Ucraina, che dir se ne voglia, la situazione diventa sempre più difficile per i soldati di Kiev, che almeno a livello numerico sono in ampio difetto rispetto alle truppe di Mosca. Secondo quanto riporta il quotidiano italiano Il Messaggero, infatti, lo squilibrio è sull’ordine di uno a due a sfavore degli ucraini, e la questione diventa sempre più complessa da affrontare, anche a fronte di una popolazione già in buona parte arruolata.

Ucraina: creato progetto per far disertare i russi/ Una chiamata al bunker segreto e…

Ma i vertici militari dell’Ucraina, hanno trovato un modo, che almeno ad una prima analisi sembra essere efficiente. Facendo leva, per altro, sui sentimenti contrastanti dei militari russi, che faticano ancora a comprendere questa guerra, per cui sono stati forzatamente prelevati e spediti in una missione di cui non ne comprendevano veramente la portata. Con una semplice telefonata, infatti, i soldati possono mettersi in contatto con una squadra segreta dell’Ucraina, localizzata in un bunker di cui non si conosce la posizione, e ricevere da loro tutte le informazioni utili per disertare da Mosca, garantendogli il completo anonimato e la protezione da eventuali ripercussioni, soprattutto sui loro familiari.

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, Tajani: “mai parlato di truppe Occidente in Ucraina”

Come funziona la hot-line per disertare

Insomma, sembra che il piano dell’Ucraina per far disertare in sicurezza i militari russi stia riscuotendo anche un certo successo. Creato dallo stesso governo di Kiev, al progetto è stato dato l’accattivante nome di “Voglio vivere” ed è attualmente gestito da 10 persone. In larga parte psicologi, parlano tutti fluentemente il russo e sono guidati dal tenente Vitaly Matvienko, mentre della loro localizzazione non si conosce nulla.

Il progetto dell’Ucraina è stato sponsorizzato grazie ai social soprattutto, mentre tra le file dell’esercito il numero di telefono circola grazie al passaparola e a dei piccoli bigliettini, facilmente ingoiabili in caso di emergenza. Il soldato che desidera disertare dovrà contattare il numero con un flip phone, quelli a conchiglia difficilmente rintracciabili a differenza degli smartphone. Il consiglio che viene dato ai soldati è di agitare un panno bianco, rimuovendo i caricatori dalle armi e togliendosi giubbotto ed elmetto. Il soldato, o il plotone, viene a quel punto prelevato dall’esercito dell’Ucraina, con la promessa di indicare la sua resa come “cattura”, al fine che Mosca non nutra alcun sospetto.

Auguri buona festa del papà 2023/ Frasi per 19 marzo: "Un padre è una fisarmonica…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA