Ucraina: le colpe di Biden, le valutazioni errate di Putin e le posizioni di Trump ci portano a una pericolosa china che andrebbe invertita subito

Nella sua intervista al Sussidiario TV, il generale Vincenzo Giallongo pone all’origine della guerra in Ucraina un errore commesso dall’Occidente: non aver mandato truppe in Ucraina di fronte allo schieramento di truppe russe al suo confine. Questo intervento avrebbe reso troppo pesante e pericoloso per Putin invadere l’Ucraina.

Un’osservazione senza dubbio condivisibile, ma mi pongo la domanda se sia giusto definire un errore il mancato intervento e non, piuttosto, una deliberata decisione. Negli ultimi mesi del 2021, Mosca aveva schierato notevoli truppe sui confini con l’Ucraina, definendole “esercitazioni”. In Ucraina e in Occidente furono interpretate come una minaccia di invasione, ma in un’intervista dell’8 dicembre 2021 alla BBC, Joe Biden escludeva ogni intervento militare a sostegno dell’Ucraina.

Nell’intervista, rilasciata il giorno dopo una videochiamata di due ore con Putin, Biden si limitava a minacciare gravi sanzioni economiche contro Mosca. Tra i possibili obiettivi delle sanzioni era citato anche il Nord Stream 2, il gasdotto dalla Russia alla Germania. Questo gasdotto, insieme al preesistente Nord Stream 1, fu oggetto di un’azione di sabotaggio il 26 settembre 2022, per la quale si fecero subito accuse a Mosca.

Quest’anno la Germania ha denunciato, come possibili partecipanti al sabotaggio, due ucraini, rintracciati uno in Italia e uno in Polonia. La richiesta tedesca di una loro estradizione è stata per il momento rifiutata da entrambi i governi interessati.

Ho citato questi fatti solo per evidenziare che forse gli errori sono stati più di uno. L’atteggiamento di Biden ha portato Putin a considerare l’invasione dell’Ucraina una questione solo tra i due Stati. La superiorità militare della Russia avrebbe reso la “operazione militare speciale” rapidamente vittoriosa, con l’annessione del Donbass e l’istallazione a Kiev di un governo amico. Un grave errore da parte di Putin, che ha sottostimato la capacità di resistenza del popolo ucraino e si è illuso sulla possibilità di instaurare un regime satellite. La “operazione speciale” si è trasformata in una tragica guerra che dura da più di tre anni, con pesanti conseguenze anche per la Russia.

Anche Washington ha commesso un grave errore: nel contare non tanto su una sconfitta russa sul campo, quanto su un cambiamento di regime a Mosca, magari con una frantumazione della Federazione Russa. Niente di questo si è verificato, Putin è ancora al governo e il regime è diventato, semmai, più rigido. La Russia continua ad essere protagonista sul piano internazionale, sfruttando anche la crescente insofferenza alle pretese egemoniche degli Stati Uniti: vedasi la costituzione dei BRICS e i tentativi di far sorgere una moneta internazionale alternativa al dollaro.

Gli Stati Uniti dovrebbero considerare la Cina come antagonista principale e il progressivo avvicinamento di Mosca a Pechino può essere visto come un altro errore, connesso a quello all’origine della crisi ucraina.

Trump sembra aver preso atto della situazione, disconoscendo il suo famoso “Se fossi presidente metterei fine alla guerra in Ucraina in 24 ore”, ora ridotto a una battuta sarcastica. Adesso, per The Donald il punto pare essere “lasciare che gli europei si risolvano i loro problemi”, a partire dall’Ucraina per continuare con i contributi alla NATO, i cui membri europei sono stati definiti “parassiti”.

Dopo l’incontro ad Anchorage dello scorso agosto, i rapporti tra Trump e Putin sono peggiorati e si comincia a vedere qualche conseguenza. In Russia si sono tenute esercitazioni collegate a una guerra nucleare e, negli scorsi giorni, sono stati testati, Mosca dice con successo, due strumenti in area nucleare, entrambi allo studio dal 2018. Si tratta di un missile a lunga gittata, Burevestnik, e di un missile sottomarino, Poseidon, entrambi a propulsione nucleare, che possono essere armati con testate nucleari e, secondo quanto detto dai russi, in grado di evitare l’intercettazione da parte dei sistemi di difesa occidentali.

Trump ha immediatamente risposto ordinando al Pentagono di riprendere da subito i test su armi nucleari, bloccati dagli anni 90. L’ordine è stato dato poco prima di incontrare il presidente cinese Xi Jinping, incontro che sembra aver dato risultati positivi, compresa una collaborazione cinese alla soluzione del problema ucraino.

Si prospetta, quindi, la riapertura di un pericolosissimo confronto nucleare, dove anche un errore marginale avrebbe conseguenze disastrose. “Deus dementat quos perdere vult” e sembra proprio questo il caso. Perciò non resta che pregare e operare perché la ragione e, soprattutto, il senso dell’umano e del bene comune ritorni in chi pensa di poter disporre dell’umanità a proprio piacimento.

