È stata decisa nella giornata di ieri durante una seduta del Consiglio UE l’erogazione di altri fondi a favore dell’Ucraina che fanno parte di quel pacchetto rinominato Ukraine Facility che fino ad ora è stato erogato per poco meno della metà complessiva e che serve a sostenere economicamente il rilancio e lo sviluppo del territorio in vista di un’eventuale adesione all’Unione Europea: un segnale – per così dire – forte e che va in controtendenza rispetto alle attuali voci sull’accordo di pace tra Ucraina e Russia che dovrebbero prevedere chiari e netti limiti al futuro di Kiev all’interno all’Alleanza Atlantica per volere del russo Vladimir Putin.

Fino ad oggi grazie al fondo Ukraine Facility, all’Ucraina sono stati erogati complessivamente poco meno di 20 miliardi di euro grazie ad un iniziale finanziamento ponte da 6 miliardi in occasione della sua entrata in vigore nel marzo dello scorso anno e ad altre tre erogazioni da poco più di 9 miliardi complessivi: il fondo è stato dotato di 50 miliardi di euro totali, che verranno progressivamente erogati da qui al 2027 man mano che Kiev riuscirà a raggiungere gli obbiettivi fissati dal Piano di ripresa, ricostruzione e modernizzazione.

Il Consiglio UE ha stanziato altri 3,5 miliardi di euro all’Ucraina: raggiunti 13 obbiettivi del piano di ripresa

Come dicevamo in apertura, ieri il Consiglio Europeo – che domani si riunirà per decidere anche sul piano di riarmo ed ascoltare le istanze dei vari paesi membri – ha deciso di stanziare altri fondi all’Ucraina per un totale di 3,5 miliardi di euro attinti (appunto) dal piano di ripresa: si tratta di finanziamenti non rimborsabili e che in questo preciso caso dovrebbero servire soprattutto al percorso di revisione della stabilità macro finanziaria di Kiev.

L’erogazione a favore dell’Ucraina – spiega lo stesso Consiglio UE – è arrivata dopo il raggiungimento da parte di Kiev di altri 13 punti del piano di ripresa: in particolare si fa riferimento agli investimenti per l’uso delle energie rinnovabili e per l’autonomia dell’autorità di regolamentazione energetica; ma anche al piano per lo sviluppo delle aree rurali ed agricole – in parte grazie al piano di sminamento dei campi -, alla semplificazione dell’accesso al territorio per i residente europei e alle nuove indagini condotte per comprendere l’entità delle materie prime e delle terre rare contenute nel sottosuolo.