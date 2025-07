L'UE presto potrebbe aprire le discussioni sugli aiuti all'Ucraina: allo studio, secondo Bloomberg, un pacchetto dal valore di 100 miliardi di euro

Mentre sembra sempre più incerto il sostegno degli USA di Donald Trump all’Ucraina – con un vento che un giorno soffia in una direzione e il giorno dopo soffia in quella opposta -, l’Unione Europea sembra muoversi nella direzione del continuo supporto alla difesa di Kiev con i 27 che a breve si troveranno a discutere del nuovo pacchetto di aiuti, unitamente alle discussioni sul bilancio dei prossimi sette anni previste per la fine di questo mese.

Libia, “ricatto di Haftar” dietro l’espulsione di Ue e Piantedosi/ Retroscena su Bengasi: “allarme migranti”

Prima di arrivare alle probabili novità anticipare in queste ore da Bloomberg, è utile ricordare che nell’arco dei tre anni di conflitto l’Unione Europea ha erogato in totale qualcosa come 160 miliardi di euro complessivi in aiuti per l’Ucraina: di questi 50 miliardi erano parte di un fondo di sovvenzioni e prestiti agevolati concessi a Kiev e subordinati al raggiungimento di alcuni obbiettivi utili per l’accesso di Kiev all’Unione.

Carola Rackete si è dimessa dall'Europarlamento/ "Voglio concentrarmi di più sulla lotta climatica"

Al contempo, l’UE – in quest caso in comune accordo con il G7 – ha concesso altri 50 miliardi all’Ucraina a titolo di prestito (sempre a tariffe agevolate) ricavati dai proventi generati dagli ingenti asset russi che sono stati congelati all’inizio del confitto come parte delle sanzioni imposte a Mosca e ai suoi oligarchi; mentre complessivamente l’aiuto europeo – e in particolare il primo fondo che abbiamo citato – si esaurirà nel 2027, lasciando l’Ucraina senza sovvenzioni di alcun tipo.

L’UE verso un pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 100 miliardi di euro: le discussioni forse entro la fine del mese

Proprio al fine di continuare a garantire supporto finanziario all’Ucraina, a breve dovrebbero aprirsi le discussioni sui prossimi passi dell’Unione Europea con il commissario per l’Economia Valdis Dombrovskis che ufficialmente si è limitato a dire che “stiamo (..) valutando e lavorando su diverse opzioni”, promettendo che in ogni caso i 27 restano pronti a “fornire tutto il supporto necessario (..) per tutto il tempo necessario“, utilizzando – qualora servissero – anche i “proventi derivanti dagli asset sovrani russi”.

PIANTEDOSI "SGRADITO" IN LIBIA/ "Belgassem Haftar vuole l'attenzione dell'Ue e forse prepara un golpe"

Secondo Bloomberg – che dal conto suo cita alcune “fonti vicine alla questione” – durate le imminenti discussioni sul bilancio europeo dei prossimi sette anni si includerà anche il tema di un possibile nuovo pacchetto di aiuti: complessivamente, secondo le fonti, dovrebbe consistere in almeno 100 miliardi di euro e dovrebbe essere pienamente operativo dal 2028 al 2035; mentre ovviamente resta fermo il fatto che per l’approvazione sarà necessario l’ok da parte di tutti e 27 gli stati membri, con la spada di Damocle della possibile (o meglio: probabile) opposizione da parte dell’Ungheria.