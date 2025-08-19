Declassificato il documento Cia che svela il piano segreto Usa del 1957 per far crollare il regime sovietico tramite una guerra di liberazione Ucraina

Un documento desecretato della Cia svela un piano segreto degli Stati Uniti che già nel 1957 progettavano una invasione dei territori in Ucraina, da parte di alcuni paesi occidentali e neutrali al fine di provocare una insurrezione e guerra civile che avesse contribuito a far crollare l’Urss.

Il progetto aveva studiato l’influenza russa nella regione e in particolare il predominio sulle minoranze, e prevedeva di sfruttare l’insofferenza ucraina alla posizione di potere assunta dalle autorità sovietiche, per fare in modo che si ribellassero in una lotta armata contro Mosca.

L’obiettivo era quello di creare una resistenza, un movimento nazionalista a partire da ideologie separatiste e sulla base delle differenze culturali e linguistiche, nelle varie zone suddivise per “atteggiamento più favorevole” a questa posizione di contrasto.

Ne risultò però che in realtà molti, pur criticando la cultura imposta, non erano davvero propensi ad azioni sovversive, indicando già all’epoca come la maggiore “lealtà” alla Russia fosse presente nei cittadini che abitavano la Crimea e il Donbass che non avevano mostrato alcuna ostilità al regime.

Piano Cia per far cadere il regime sovietico in Russia tramite un movimento di resistenza armata in Ucraina

Il piano segreto della Cia, studiato per provocare una guerra contro la Russia e far cadere il regime sovietico a partire dalla resistenza in Ucraina, aveva individuato non solo le zone storicamente più favorevoli all’insurrezione popolare, ma anche ricercato le cause, che oltre alle differenze culturali e linguistiche, provocavano nella popolazione sentimenti di insoddisfazione nei confronti di Mosca.

Ad esempio testimonianze e prove sullo sfruttamento economico della regione e dei villaggi, che pagavano tasse elevate senza ottenere indietro alcun servizio.

Il progetto di liberazione, dettagliato nei minimi particolari a partire dalle caratteristiche di clima e territori attraverso i quali i gruppi armati si dovevano muovere, prevedeva l’intervento di paesi neutrali e della Gran Bretagna che avrebbero esercitato pressione sulla popolazione, anche nei villaggi rurali, invitando tutti ad unirsi al movimento, ma in particolare in Crimea.

L’invasione di questa area infatti nel rapporto veniva considerata particolarmente strategica perchè si prevedeva che proprio lì ci fosse maggiore disposizione verso il sostegno alle truppe statunitensi.

Il piano, denominato “Fattori di Resistenza e Aree delle Forze Speciali” non fu mai attuato nella realtà anche se, nel documento l’agenzia aveva comunque previsto una possibile vittoria dell’Occidente contro la Russia.