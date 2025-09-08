Di fronte all’ipotesi di truppe europee in Ucraina Putin ribadisce la sua superiorità militare: può arrivare anche a mille droni a notte e più

Gli europei parlano e i russi bombardano più di prima. L’attacco record per impiego di mezzi aerei scatenato su Kiev e diverse altre località è una risposta alle intenzioni (ancora sulla carta) dei volenterosi. Putin, spiega Giorgio Battisti, generale già comandante del Corpo d’armata di reazione rapida (NRDC-ITA) della NATO in Italia e capo di stato maggiore della missione ISAF in Afghanistan, usando oltre 800 droni e danneggiando l’edificio dove si tiene il Consiglio dei ministri ucraino ha voluto riaffermare la superiorità militare del Cremlino, ribadendo che la strada è ancora quella del conflitto.

Questa operazione, d’altra parte, potrebbe non essere l’unica di questo genere: se sono vere le previsioni di certi analisti, tra poco i russi potrebbero utilizzare mille droni per notte, arrivando anche a duemila.

Intanto Scott Bessent, segretario di Stato USA, annuncia iniziative sul piano economico per mettere in ginocchio la Russia: Trump ha visto svanire le sue speranze di una trattativa e di un incontro Zelensky-Putin, deve dimostrare almeno a livello mediatico che è capace di reagire al rifiuto dello “zar” di negoziare davvero.

La Russia ha messo in atto il più massiccio attacco aereo della guerra in Ucraina. Perché Mosca sta alzando l’intensità?

I russi hanno usato più di 800 droni e una dozzina di missili balistici. Un servizio di intelligence tedesco aveva previsto che entro novembre avrebbero lanciato oltre 2mila droni contemporaneamente: ci stiamo arrivando. Ritengo che questo attacco sia una dimostrazione di forza dopo la riunione dei volenterosi in cui Macron ha affermato che 26 Paesi sarebbero disponibili a partecipare a una coalizione che potrebbe entrare in gioco in caso di cessate il fuoco. Si parla anche di nuove sanzioni: di fronte a tutto questo, Putin ha voluto confermare le sue posizioni.

L’attacco è una risposta solo ai volenterosi?

All’Occidente in generale, ma in particolare ai volenterosi: serve a dimostrare che le operazioni militari non termineranno e che la Russia è sicura di vincere. È un modo per rendere evidente che Mosca ha una grande capacità operativa. Anche sul fronte, infatti, si parla di truppe ammassate sul confine in attesa di un attacco per conquistare ciò che non è stato ancora occupato nel Donetsk.

Stavolta, però, tra gli innumerevoli obiettivi, i russi hanno messo anche il Palazzo del Governo a Kiev: il primo ministro Yulia Svirydenko ha mostrato i danni arrecati all’edificio. È la prima volta che succede: un messaggio politico?

L’anno scorso droni ucraini hanno cercato di colpire il Cremlino. Ma anche in questo caso credo che Putin voglia dimostrare che non ha paura delle ritorsioni occidentali. È un’altra forma di ostentazione della propria superiorità, un modo per dire che la Russia non ha paura neanche di eventuali truppe occidentali sul territorio ucraino.

Il segretario del Tesoro USA Bessent dice che gli Stati Uniti e l’Unione Europea porteranno l’economia russa al collasso. E Trump si è detto pronto alla seconda fase delle sanzioni. Lo farà nonostante i recenti accordi di Putin con la Cina dimostrino che i russi hanno già un’alternativa economica?

Dopo Anchorage Trump aveva affermato che nel giro di due settimane ci sarebbe stato un bilaterale Putin-Zelensky, forse anche un trilaterale. Poi Putin ha rimandato l’appuntamento. Il presidente USA vuole far vedere che non è incapace di prendere iniziative nei confronti della Russia. Il Pentagono in queste ore ha fatto trapelare l’intenzione di potenziare le proprie iniziative sul fronte interno e anche su quello occidentale. Non so se è una di quelle affermazioni che cambiano nel giro di pochi giorni, ma Trump si rende conto che Putin lo sta prendendo in giro.

Ramzan Kadyrov, il capo dei ceceni alleati di Mosca, dice che la pace si raggiungerà solamente quando l’Ucraina diventerà tutta russa. Putin ci sta pensando?

Che ci fosse l’intenzione di occupare tutto, di prendere il controllo di tutta l’Ucraina, era noto fin dall’inizio. E poche settimane or sono Putin ha detto che l’Ucraina storicamente è parte integrante della Russia. Penso, però, che occuparla tutta sia impossibile, servirebbero troppi soldati. Rimane l’intenzione di depotenziare le forze armate ucraine e di insediare un governo favorevole alla Russia.

