Si tratta sul piano Trump per far cessare la guerra in Ucraina, ma Macron si prepara al conflitto. E in Italia c'è un contropotere che crea ambiguità

Mentre i colloqui per il cessate il fuoco sul fronte russo-ucraino sono a un passaggio cruciale, Emmanuel Macron vuol preparare la Francia alla guerra. Domani (giovedì) il presidente francese è atteso all’annuncio dell’istituzione di una leva volontaria, volta ad arruolare decine di migliaia di nuovi militari professionali.

GEO-FINANZA/ Dietro la pace in Ucraina l'accordo Usa-Russia che mette all'angolo l'Ue

Per scaldare il clima d’opinione, Macron ha mandato in avanscoperta il capo di stato maggiore, il generale Fabien Mandon, nominato autonomamente dall’Eliseo appena un mese fa, nel pieno della crisi politica. La Francia dovrebbe essere pronta ad accettare la perdita, in guerra, dei suoi figli (“accepter de perdre ses enfants“) ha detto Mendon il 18 novembre, dando per certo un attacco russo all’Europa entro il 2028.

UCRAINA/ "Trump usa anche l'FBI per premere su Zelensky: senza un accordo subito Kiev rischia la disfatta"

La reazione trasversale delle forze politiche transalpine è stata “ruggente”, così ha scritto perfino il New York Times, usualmente benevolo verso Parigi, la capitale europea più fredda e critica verso gli Usa di Donald Trump.

Ma il presidente francese – comandante in capo dell’esercito e titolare di poteri indipendenti dal parlamento per politica estera e sicurezza – sta rimanendo sordo, come ormai da tempo. Il suo mandato scade fra un anno e la sua popolarità fra i francesi è all’11%. E l’Assemblea nazionale ha appena bocciato la prima bozza di manovra 2026, tenendo in bilico il governo di Sébastien Lecornu.

"Ucraina ha accettato bozza del piano di pace"/ Macron ai Volenterosi: "Garanzie di sicurezza siano solide"

In tempi per lui di “niente da perdere, tutto da guadagnare ogni giorno in più all’Eliseo”, Macron sta rilanciando la sua “volenterosità” mediatica in campo geopolitico; e lo fa intestandosi una resistenza preventiva alla minaccia di guerra della Russia di Putin, che nei fatti è un tentativo di leadership di una resistenza all’America di Trump. Accusata di pacifismo perché vuol chiudere le ostilità in Europa orientale.

Sul versante interno Macron sembra invece voler marcare un suo (preteso, presunto) decisionismo contro la (presunta) paralisi di parlamento e governo. Il primo, peraltro, è stato eletto un anno e mezzo fa da elezioni anticipate chiamate all’improvviso da Macron, mentre l’esecutivo è il quinto imposto dall’Eliseo in tre anni. Sono in realtà le forze politiche francesi che stanno a loro volta resistendo a Macron, che sta resistendo al suo posto dopo ripetute sconfitte elettorali e dopo aver portato debito e deficit del Paese oltre ogni linea rossa. Scaricando infine le responsabilità – principalmente sue – sulle forze politiche che vorrebbero invece un nuovo presidente subito.

Quando il Parlamento dibatte una manovra lacrime e sangue, l’Eliseo decide invece di aumentare la spesa militare: nei fatti per mandare in Ucraina truppe e armi francesi (eredi delle legioni coloniali) a “garantire la pace”. Atteggiandosi anche a Dottor Stranamore con le atomiche francesi (le uniche di un Paese Ue) e con gli aerei militari di produzione francese che lunedì 17 novembre Macron ha platealmente promesso a Volodymyr Zelensky: ma in vendita, da pagare all’industria militare francese con i soldi degli europei o con l’appropriazione di quelli russi sotto sequestro.

E pazienza se intanto qualche “bambino francese” in divisa da parà morirà colpito da qualche drone: ne sono morti tanti in Indocina o in Algeria. Che poi fu da quelle guerre tardo-coloniali che nacque la Quinta Repubblica francese: quella che sta consentendo a Macron di giocare alla guerra come il generale de Gaulle.

Forse non senza un’opzione “in pectore”: invocare un futuro “stato di guerra” per restare in carica dopo una possibile caduta del governo Lecornu, o addirittura sfondare la scadenza di un mandato presidenziale non rinnovabile. I due Napoleoni della Francia rivoluzionaria non finirono forse per incoronarsi imperatori?

P.S.: il Consiglio supremo di difesa della Presidenza della Repubblica italiana – alleata privilegiata dell’Eliseo attraverso uno specifico “trattato di amicizia” – si è svolto lo stesso giorno della firma Macron-Zelensky. E si è concluso con una dichiarazione totalmente allineata con la linea Macron di supporto a Kiev nella confrontation con Mosca, divergente dal piano di cessate il fuoco poi messo sul tavolo dalla Casa Bianca.

Nei giorni successivi uno scoop giornalistico sul consigliere Francesco Saverio Garofani – ex parlamentare Pd posto dal Quirinale come segretario del Csd, poltrona in precedenza riservata a un alto grado militare – ha acceso il dibattito sul ruolo stesso di un organismo che nove giorni fa è parso muoversi a orologeria come un “ministero separato della Difesa” di un “governo presidenziale”, contrapposto a quello costituzionalmente responsabile verso il Parlamento.

Il caso Garofani ha provocato da ultimo una dichiarazione sull’opportunità di ritiro dall’incarico del consigliere, da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, “supplente” designato in caso di assenza o impedimento del Presidente. Quello che appare ora probabile è che il Csd rimanga congelato, disattivato, fino a quando Garofani ne rimarrà segretario.

