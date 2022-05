“Ucraina e Mariupol? Aiutatele ora!”/ Russia choc: pronti missili dopo Eurovision

Missili preparati dalla Russia per colpire Azovstal con “dediche” in cirillico alla Kalush Orchestra (“Ucraina e Mariupol? Aiutatele ora!”), che ieri sera ha portato l’Ucraina sul tetto del Vecchio Continente vincendo l’Eurovision Song Contest 2022 nella finalissima tenutasi al “PalaOlimpico” di Torino e condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La denuncia giunge via social e, purtroppo, sembra trovare anche riscontri fotografici, come documentato dal giornalista Vitaliy attraverso il suo profilo Instagram, su cui ha postato tre istantanee nelle quali si vedono i missili riportanti le inquietanti scritte che si riferiscono ai messaggi di pace lanciati dal palco del capoluogo sabaudo dagli artisti portacolori della nazione avente come capitale Kiev.

Immagini che paiono essere autentiche e che lasciano intuire come i russi non abbiano accolto favorevolmente l’appello della Kalush Orchestra e il sostegno ricevuto dalla band sostanzialmente dall’intera Europa, che con il televoto ha consegnato la vittoria della kermesse musicale al Paese dell’Est Europa.

MISSILI CON FRASI CONTRO LA KALUSH ORCHESTRA: LA DENUNCIA DEL SINDACO DI MARIUPOL

Su Instagram Zalevskiy ha pubblicato le foto dei missili, come anticipato, accompagnate dalla seguente didascalia: “Dopo l’appello alla comunità mondiale della Kalush Orchestra e la vittoria all’Eurovision Song Contest 2022, i russi hanno preparato tali missili per colpire Azovstal. Lo ha detto il sindaco di Mariupol. Guardate queste iscrizioni e capirete la natura del nemico. Non ci sono parole per descrivere quanto siano cinici”.

Il reporter, dal canto suo, afferma purtroppo di non prevedere nulla di buono, dinnanzi a queste immagini crudeli dei missili, che giungono a pochissime ore di distanza dalla conclusione dell’evento musicale a Torino: “Credo che il mondo chiederà sempre più a tutti di scrollarsi di dosso gli ucraini di Mariupol. Questa è una ferita per tutti noi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mr.President (@vitaliy_zalevskiy)













