Rubio professa ottimismo sulle trattative per l’Ucraina, ma tra la visione russa e quella europea c’è distanza e per gli USA non è facile fare sintesi

L’annessione di territori conquistati con la forza, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, l’amnistia per i reati di guerra: i punti su cui sembra ancora molto marcata la distanza tra le contromisure europee e il piano preparato dall’inviato di Trump Steve Witkoff e dal consigliere di Putin Kirill Dmitriev sono tanti e importanti.

Pace Ucraina Russia, cosa prevede nuovo piano in 19 punti/ Cremlino: "Proposta Ue non è costruttiva"

Per questo le dichiarazioni ottimistiche del segretario di Stato USA Marco Rubio dopo l’incontro di Ginevra con Ucraina, Gran Bretagna, Francia, Germania per parlare del piano americano per la pace in Ucraina, spiega Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione Europea nell’Università La Sapienza di Roma, vanno prese un po’ con le molle.

La proposta di pace preparata dagli americani insieme ai russi (ora, sembra, ridotta a 19 punti) in realtà delineerebbe una resa di Kiev e per trovare un accordo la strada è ancora lunga. Intanto il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato alla Tass che il piano di pace europeo non è costruttivo.

Rubio dice che l’incontro di Ginevra è andato bene, ma è davvero possibile fare sintesi fra il piano USA stilato con i russi e la controproposta europea?

Le due proposte sono abbastanza diverse, soprattutto in alcuni punti. Nella visione del giurista il punto più interessante del piano europeo è il 21, nel quale si afferma che l’Ucraina si impegna a non recuperare i territori occupati con mezzi militari e che ci saranno negoziati per gli scambi territoriali. Nella bozza degli Stati Uniti, e probabilmente anche della Russia, invece, Crimea, Lugansk e Donetsk dovrebbero essere riconosciute come regioni russe de facto. La bozza indica che gli Stati Uniti riconosceranno, non formalmente ma nei fatti, come russe anche aree non occupate militarmente. Qui c’è un problema giuridico molto serio.

Quale?

Tutta la comunità internazionale non deve riconoscere acquisizioni territoriali fatte con l’uso della forza. È un principio consuetudinario, riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia, dalla Commissione del diritto internazionale, dalle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Questo è il punto più controverso. I territori acquisiti da Israele con la forza nel 1967, ad esempio, non sono mai stati riconosciuti. Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale, ma praticamente tutti gli altri Stati mantengono la loro ambasciata a Tel Aviv.

Come si può risolvere?

Può essere che i territori vengano ceduti nel contesto di uno scambio e di un accordo tra Ucraina e Russia, meglio ancora se con il riconoscimento del Consiglio di sicurezza, se pure non in questo contesto. Insomma, non si possono riconoscere acquisizioni territoriali conquistate con le armi. Credo che non sia neanche nell’interesse degli Stati Uniti accettare un principio del genere: se la Cina dovesse attaccare Taiwan, come potrebbero gli americani chiedere l’applicazione del diritto internazionale in un caso e non nell’altro?

Una delle questioni da chiarire è senz’altro quella delle condizioni di sicurezza nel dopoguerra per l’Ucraina: gli europei non vogliono Kiev neutrale e chiedono di applicare un meccanismo simile all’articolo 5 della NATO. Come giudica questa istanza?

Le garanzie di sicurezza nella bozza russo-americana praticamente non esistono, mentre gli Stati europei pensano di vincolare le condizioni di sicurezza all’articolo 5 della Nato, una soluzione che naturalmente garantisce molto di più l’Ucraina.

Rubio, comunque, parla di grandi progressi verso la pace: le sue dichiarazioni sono più un auspicio che una constatazione? La distanza da colmare tra le parti è ancora ampia?

Credo che l’amministrazione americana abbia sottoscritto con i russi condizioni che in realtà sono inaccettabili per tutta la comunità internazionale e ora stia cercando di recuperare. Però bisogna vedere cosa ne pensa la Russia, che potrebbe essere indotta a non accettare le condizioni poste dagli Stati europei e continuare a combattere.

Ci sono altre questioni aperte?

Nella bozza russo-americana si parla di un comitato umanitario che si occupi di scambio di prigionieri e restituzione delle salme, ma si dice anche che tutte le parti coinvolte beneficeranno di un’amnistia totale per le azioni durante la guerra. Questo è inaccettabile. Non si può ignorare che ci siano stati crimini internazionali, prevalentemente da parte russa e forse anche da parte ucraina. Nella controproposta europea si parla di un comitato umanitario per risolvere il problema dei ricongiungimenti familiari e del ritorno dei bambini portati fuori dall’Ucraina, ma non di amnistia. Si scrive anche che verranno adottate misure per far fronte alle sofferenze delle vittime del conflitto, ma si tratta di un punto molto ambiguo. Inoltre, il Consiglio d’Europa ha stipulato un accordo con l’Ucraina per stabilire un tribunale penale ad hoc per processare i responsabili dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina stessa. Le due bozze non ne parlano, ma questo è un problema sulla strada verso una pace accettata dalla Russia.

Qual è il problema vero?

Vi ne sono tanti. Il primo è la sorte delle regioni del Donbass. Io credo che la cosa più saggia sia la costituzione di una amministrazione internazionale che amministri queste regioni e poi organizzi un referendum popolare per uno status definitivo. Il secondo problema sono i fondi russi bloccati nelle banche europee, che dovrebbero essere finalizzati alla riparazione dei danni di guerra. Il terzo è quello della violazione del diritto umanitario. Su questo punto, anche l’Ucraina potrebbe aver qualche problema.

In settimana è previsto un incontro fra Trump e Zelensky: dovranno per forza trovare un punto di equilibrio oppure c’è ancora troppa strada da fare per avvicinare la parti?

Abbiamo a che fare con un’amministrazione americana oscillante: pochi giorni fa ha fatto propria la posizione della Russia su tante questioni, poi ha fatto lo stesso con gli europei. È imprevedibile. Però forse ha capito che senza il sostegno degli Stati europei non si può fare la pace. Ora bisognerà, quindi, che gli USA convincano la controparte russa, anche perché fra Washington e Mosca ci sono questioni di cooperazione economica di cui dovranno tenere conto.

Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da questa trattativa?

Ci vuole cautela. Una pace che rispecchia i 28 punti iniziali sarebbe una pace ingiusta. Si può trovare un compromesso, ma non si può accettare una pace che sostanzialmente è una resa.

(Paolo Rossetti)

