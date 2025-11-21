Il piano di pace di USA (e Russia) ricalca le condizioni di Putin. L'Ucraina è in difficoltà, ma non può accettarlo. E neanche l'Europa, dice Anna Zafesova

Un piano che in realtà coincide con le condizioni di Putin, che sfrutta il momento di difficoltà dell’Ucraina per chiederle, sostanzialmente, di arrendersi. Quello che sappiamo, osserva Anna Zafesova, giornalista de La Stampa, traduttrice e saggista russa, in realtà proviene da indiscrezioni giornalistiche e anche il modo in cui è uscita la notizia fa pensare che le informazioni sul piano siano state rivelate per bruciarlo, per mettere sull’avviso Ucraina ed Europa di quello che stava succedendo.

Le richieste all’Ucraina, come quella di dimezzare l’esercito, sono pesanti, e difficili da accettare se non per un Paese già sconfitto. Ma Kiev, anche se con grandi difficoltà, sta resistendo. Quanto all’inchiesta sulla corruzione il vero bersaglio non sarebbe Zelensky, ma il suo braccio destro Yermak: se fosse “tolto di mezzo”, però, per il presidente ucraino sarebbe un guaio.

Cos’ha di nuovo il piano di pace USA-Russia di cui si parla in questi giorni?

Tanto per cominciare parliamo di indiscrezioni di stampa che fanno capo a Steve Witkoff, inviato speciale di Trump che già promuoveva questo tipo di soluzioni insieme all’inviato russo Kirill Dmitriev: non c’è nessuna conferma ufficiale per il momento che sia questo il piano di Trump. È una delle ipotesi che circolano, anche perché l’impressione è che ci sia uno scontro dentro l’amministrazione americana, per esempio fra lo stesso Witkoff e Marco Rubio: il Dipartimento di Stato americano è su una linea molto più dura rispetto alla Russia.

Fatta questa premessa, come si può giudicare questa proposta?

Se il contenuto è quello anticipato dalle agenzie che hanno parlato con fonti informate anonime, in realtà non siamo di fronte a un piano, ma alle richieste della Russia alle quali, a quanto pare, qualcuno a Washington sarebbe pronto a dire di sì incondizionatamente. Cogliendo l’occasione dello scandalo corruzione a Kiev, probabilmente qualcuno ha pensato che Zelensky sia abbastanza vulnerabile da tornare a fargli pressione, sempre sugli stessi temi: consegnare alla Russia territori non ancora occupati, dimezzare l’esercito ucraino privandolo di armi che gli permettono di difendersi dai russi. È il piano di Putin.

Il modo in cui sono uscite queste notizie può aiutarci a capire il senso dell’iniziativa?

A parlare del piano inizialmente è stato Axios, poi è uscito più in dettaglio sulla Reuters, quindi ancora Axios ha pubblicato un riassunto: l’impressione è che qualcuno lo stia facendo uscire apposta per bruciarlo, per suscitare l’indignazione dell’opinione pubblica europea e allertare le cancellerie.

L’Ucraina ha fatto trapelare il suo no al piano, anche se Zelensky ha detto che ne parlerà con Trump e anche la UE si oppone, chiedendo che vengano coinvolte Kiev e Bruxelles. Da dove nasce questa contrarietà?

Si propone all’Ucraina di dimezzare i propri soldati nel momento in cui tutti gli eserciti e i budget di difesa europei vengono incrementati. La Polonia ha distaccato 10mila soldati per proteggere le infrastrutture dopo gli attacchi, probabilmente russi, alla ferrovia, la Finlandia e i Paesi baltici si sentono immediatamente a rischio. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha detto che è probabile che questa sia stata l’ultima estate di pace in Europa. In questo contesto, all’improvviso, l’Ucraina dovrebbe arrendersi, dopo che il commissario UE per la Difesa, Andrius Kubilius, ha dichiarato che l’esercito ucraino, dopo la fine della guerra, potrebbe diventare la prima linea della difesa europea a Est. Per come è stato raccontato è un piano che non tiene conto della situazione sul terreno né delle esigenze europee.

L’Ucraina ha sempre chiesto garanzie per la propria sicurezza nel dopoguerra: le ha ottenute?

Sappiamo cosa deve fare l’Ucraina, cioè, arrendersi, ma non in cambio di quali garanzie di sicurezza. Sappiamo che il piano include garanzie americane, ma non conosciamo quali siano. Inoltre non sappiamo chi garantisce le garanzie: gli USA in quest’ultimo anno hanno fatto capire di potersi tirare fuori anche da impegni con alleati molto più consolidati dell’Ucraina.

Non c’è da fidarsi degli Stati Uniti?

Sono state messe in discussione le garanzie anche all’interno della NATO. Non si può chiedere il disarmo di fronte a un nemico che ti sta invadendo e bombardando, che ti vuole distruggere e annettere. Lo si può chiedere a chi ha perso la guerra, ma l’Ucraina non è ancora stata sconfitta.

Ma allora quale può essere la via d’uscita dalla guerra?

La via di uscita credo che la stiano cercando tutti, Trump incluso, che finora non ha detto pubblicamente che il piano circolato è il suo. Il presidente USA sa che le chiavi di questa guerra sono a Mosca, che si rifiuta di fare una tregua, di negoziare, di cessare i bombardamenti. È il motivo per il quale gli Stati Uniti hanno introdotto sanzioni, le prime di Trump, contro le principali società petrolifere russe. Sanzioni che, pare, stanno colpendo pesantemente: sembra che i numeri delle esportazioni petrolifere russe in Cina e in India, almeno in questo mese, si siano ridotti visibilmente.

L’Ucraina può sperare in questo?

Kiev ha confermato di aver ricominciato a utilizzare i missili americani Atacms nel territorio russo: l’impressione è che, semmai, europei e americani siano abbastanza d’accordo in un combinato di pressione militare ed economica sul Cremlino per alzare il prezzo della guerra. Detto questo, gli ucraini hanno sicuramente delle difficoltà, non c’è dubbio, però hanno un milione di persone al fronte, hanno armi e i russi avanzano molto lentamente sul terreno. Se non fosse per la guerra aerea, per i missili, sarebbe tutto sommato una guerra di confine, d’attrito, nel Donbass con un’avanzata russa di poche centinaia di metri per volta. Quello che preoccupa ovviamente è la tragedia degli abitanti del Donbass, costretti a scappare, e dei civili delle città ucraine, bombardati a piacimento.

La strategia è di allungare il conflitto per mettere in difficoltà Putin?

La guerra potrebbe essere anche accorciata, anche se bisognerebbe chiedere a un esperto militare. Potrebbero esserci altre mosse, altre armi, che finiscono per accorciare i tempi. I bombardamenti delle raffinerie con i droni ucraini potrebbero mettere ancora di più in difficoltà la Russia, interrompendo la produzione del carburante utilizzato, se non altro, per i carri armati.

Alla luce dell’inchiesta sulla corruzione nel settore energetico, c’è il rischio di un’implosione dell’amministrazione Zelensky?

Non credo che ci siano grossi rischi. Anzi, l’inchiesta dimostra come il sistema di potere in Ucraina, e includo non solo il governo ma anche la società civile, sia abbastanza solido se nel pieno di una guerra una procura tira fuori questo tipo di inchiesta. È probabile che ci sia un rimpasto di governo e sicuramente in Ucraina è ripresa una lotta politica interna, ma per il momento il rischio non riguarda tanto Zelensky, quanto il capo della sua amministrazione, Andriy Yermak, vero bersaglio di questa campagna: le sue dimissioni sarebbero un colpo per tutta una rete di potere e di interessi legata al presidente ucraino, ma non credo che minimamente metterebbero in pericolo il suo governo.

Nel piano ci sarebbe anche la proposta di far pagare alla Russia un affitto per controllare il Donbass orientale. Le regole del mercato immobiliare prestate alla geopolitica?

Questo conferma che il piano di pace è stato scritto da Witkoff. Già altre volte nell’amministrazione Trump sembrava di assistere a una disputa tra immobiliaristi, un po’ come è stato nel progetto di Gaza da trasformare in resort. Lo stile è questo: c’è una guerra? Portiamoci gli alberghi a 5 stelle e vedrete che andrà tutto bene. Se non altro vuol dire che Witkoff ha capito il problema: non si possono regalare territori occupati, e a proibirlo non è la testardaggine di Zelensky, ma il diritto internazionale, secondo il quale non si possono cedere territori annessi con la forza, perfino se il Paese che perde questi territori accetta.

(Paolo Rossetti)

