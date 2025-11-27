Trump teme un crollo dell’esercito ucraino e preme per un accordo: Witkoff andrà a Mosca, ma Putin vuole che si rispetti l’intesa di Anchorage.

Piani che partono a 28 punti e si restringono a 19, l’inviato di Trump Steve Witkoff accusato di aver suggerito al Cremlino come comportarsi con il presidente USA per convincerlo, la von der Leyen che tuona contro l’acquisizione di territori altrui con la forza: le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, al di là delle dichiarazioni ottimistiche di parte americana, si svolgono in un clima di confusione, senza accordo sugli elementi fondamentali: i territori da cedere ai russi, il futuro dell’esercito ucraino, il ruolo della NATO.

Prima di dire che si è vicini a un’intesa, allora, spiega Fabio Mini, generale già capo di stato maggiore della NATO per il Sud Europa e comandante delle operazioni di pace della NATO in Kosovo, meglio aspettare che lo stesso Witkoff si rechi a Mosca per parlare con Putin per capire la posizione ufficiale russa, ferma ancora a quanto pattuito nel vertice di Anchorage.

Il presidente americano, intanto, ha fretta: il Pentagono gli ha riferito che l’esercito ucraino non reggerà l’inverno e non vuole che i russi si prendano tutta l’Ucraina, con la quale gli USA hanno importanti accordi economici. Il capo del Cremlino, invece, di fretta non ne ha, sta vincendo e vuole valutare la proposta di pace con i suoi diplomatici e con i BRICS.

Trump la prossima settimana manda Witkoff a parlare con Putin: l’accordo per chiudere la guerra in Ucraina è così vicino come dicono gli americani?

Non so cosa andrà a dire Witkoff al Cremlino, ma i russi sono rimasti ancora ai punti affrontati ad Anchorage, sui quali allora gli americani avevano detto di essere d’accordo. Dovevano rispondere ufficialmente su quei temi ma non l’hanno fatto. Non so se l’inviato di Trump andrà a Mosca con il piano dei 28 punti o quello dei 19, o ancora con i 6-7 concordati in Alaska. Ho l’impressione che, se andrà con il documento che contiene 19 punti, dove non vengono trattate le questioni fondamentali che volevano i russi, Putin non potrà essere contento.

La trattativa, in realtà, deve ancora decollare?

Vedo soluzioni ventilate, ma non chiare: l’esercito ucraino ridotto a 600mila uomini, a parte il fatto che non si sa dove andranno a prenderli, è fuori misura; sull’entrata o meno nella NATO non c’è ancora una risposta definitiva.

La CNN dice che fra americani e ucraini manca ancora un’intesa sui temi dei territori, dell’esercito e dell’Alleanza atlantica: possibile che si parli di accordo se su questi punti c’è ancora distanza?

C’è da chiedersi di che accordo si parla. Ho l’impressione che la Russia non rigetterà brutalmente il piano, però su questi tre punti bisogna trovare una soluzione. Credo che l’iniziativa USA sull’Ucraina sia stata decisa in fretta perché Trump deve risolvere problemi interni che ha con i repubblicani e per salvare l’Ucraina dal disastro, prendendo tempo. Perché questo vogliono in pratica sia gli americani che gli europei, prendere tempo per riarmare l’Europa e riarmare l’Ucraina un’altra volta. Sono trucchi cui i russi sono abituati, ma che non credo accetteranno. Restano comunque altre questioni importanti in sospeso.

Quali?

Ad Anchorage era stato raggiunto un accordo sulle armi strategiche, nucleari. Witkoff parlerà anche di questo? In realtà la trattativa è complessa e non la può condurre solo l’inviato di Trump. Lavrov lo ha detto chiaramente: ai negoziati devono pensare i diplomatici. E infatti del piano, finora, a nome della Russia non ha parlato nessuno. Putin deve discuterlo con i suoi.

Con chi in particolare?

Il Consiglio di sicurezza russo era per proseguire con la guerra, visto che Mosca sta vincendo, ma Putin ha riferito di aver parlato con i suoi alleati illustrando l’accordo raggiunto con Trump ad Anchorage e di aver concordato con loro che questa poteva essere una base per i negoziati. Gli alleati in questione sono i BRICS: Cina, India, Brasile, Sudafrica, probabilmente anche l’Iran. L’idea di Putin è che proprio i BRICS si devono qualificare come un’organizzazione multilaterale, e che i suoi aderenti vengano consultati per le questioni di carattere globale.

Trump, però, ha dato come scadenza il 27 novembre: è possibile chiudere le trattative così velocemente?

Era così inizialmente, poi gli americani hanno detto che non c’è una scadenza. Trump ha fretta di chiudere la questione ucraina per dedicarsi a quelle interne. Il Congresso è contro la Russia e credo che il presidente USA vorrà seguire questa linea: accontentare Zelensky e portare le sue richieste ai russi, poi, quando Mosca dirà di no, si presenterà ai repubblicani esponendo le alternative e cioè entrare in guerra, togliersi di mezzo o continuare una guerra di logoramento che non finirà mai. Userà il no dei russi per disimpegnarsi rispetto all’Ucraina, guadagnando tutto, perché nel frattempo se gli europei vorranno continuare la guerra dovranno comprare le armi da lui.

Il controllo economico sull’Ucraina lo ha già; quanto influisce questo elemento sulla strategia di Trump?

Ha stretto accordi economici con l’Ucraina, ma se Kiev perderà la guerra cedendo altri territori, l’intesa Trump la dovrà trovare con i vincitori. A muovere il presidente statunitense è stato il Pentagono, facendo capire che gli ucraini non supereranno l’inverno e se continua così i russi si prenderanno tutta la striscia di territorio fino alla capitale. Putin, invece, non ha fretta, ogni volta che fa una mossa sul campo acquisisce un diritto in più. Se Mosca dilaga, gli accordi economici firmati dagli USA con l’Ucraina non valgono più. Di fronte a una cosa del genere l’America potrebbe reagire e arrivare a pensare persino a una guerra nucleare.

Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?

Ho l’impressione che i russi siano disponibili a non reclamare Kherson e Zaporizhzhia, magari con l’impegno di tenere un referendum in cui la gente stabilisca se vuole stare da una parte o dall’altra, ma non molleranno su Donbass e Crimea.

Per come sono messi agli ucraini converrebbe accettare anche il piano dei 28 punti?

Rispondo citando una dichiarazione su X di Iuliia Mendel, ex portavoce di Zelensky: “Il mio Paese sta morendo dissanguato. Molti di coloro che si oppongono istintivamente a ogni proposta di pace credono di difendere l’Ucraina. Con tutto il rispetto, questa è la prova più evidente che non hanno idea di cosa stia realmente accadendo in prima linea e all’interno del Paese in questo momento”.

(Paolo Rossetti)

