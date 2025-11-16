La frizione nel governo tra Crosetto e Salvini sulle armi all’Ucraina nasconde un calcolo politico preciso (e astuto) da parte del ministro della Difesa

In tasca di chi finiscono i soldi che l’Italia destina all’Ucraina? La questione è esplosa con la netta divergenza di punti di vista tra Matteo Salvini e Guido Crosetto, poi alimentata dall’emergere della corruzione all’interno del governo di Kiev. Fin dall’inizio della guerra la Lega è stata per il negoziato, pur votando le numerose forniture nazionali di armi; poi è stata contraria a Rearm Europe (successivamente divenuto Readiness 2030), il programma di riarmo dell’Unione Europea. E ora lo è nei confronti del piano Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) americano, il quale prevede che i Paesi Ue acquistino armi negli Usa da girare poi a Zelensky.

Sul Purl, diversamente da Salvini, Meloni e Crosetto sono stati più ondivaghi: dapprima reticenti sul programma Usa, ora la linea di FdI, con la scontata adesione di FI, è diventata improvvisamente favorevole.

La corruzione che imperversa in Ucraina lambisce era cosa nota da tempo, ma la magistratura non era ancora arrivata a toccare esponenti dell’esecutivo, lambendo il presidente ucraino. Due ministri (Giustizia ed Energia) si sono dovuti dimettere. Perché insistere a fornire armi a un governo corrotto? Questa è la questione che ha scavato un fossato tra Salvini e Crosetto. Il primo deciso a tenere quei soldi in Italia per rafforzare la sicurezza interna, il secondo preoccupato di non deragliare dalla linea Ue.

Crosetto ha usato anche argomenti non facilmente difendibili per avallare le scelte, per esempio quando ha ricordato che, nella Seconda guerra mondiale, gli Usa hanno aiutato l’Italia nonostante la presenza della mafia. Fatto sta che il titolare della Difesa, come è noto, ha cancellato il viaggio negli Usa del 13 e 14 novembre nel quale avrebbe incontrato il capo del Pentagono Pete Hegseth e acquistato armi americane destinate all’Ucraina.

È chiaro che la divergenza tra i due ministri verrà ricomposta prima o poi. Sul tappeto, tuttavia, restano due questioni.

La prima riguarda la linea del governo, che si è sempre tenuto prudentemente alla larga dalle velleità pericolose dei “volenterosi” – in primis, Macron e Starmer – ansiosi di fornire “garanzie” al cessate al fuoco che avrebbero comportato la presenza di truppe occidentali in Ucraina. Il governo di Roma aveva difeso l’ipotesi di un utilizzo dell’articolo 5 Nato a garanzia dell’Ucraina, pur non facendo parte Kiev dell’Alleanza atlantica. Un vicolo cieco.

Poi la linea “riarmista” ha prevalso, e ha fatto sì che nella legge di bilancio in discussione si toccasse un record nella spesa militare: in base ai dati dell’osservatorio Mil€x, il budget per la Difesa raggiungerà i 32,4 miliardi di euro, quasi 10 miliardi dei quali sono destinati specificamente a nuovi sistemi d’arma.

Anche se al momento non ci sono conferme, è molto probabile che parte di tale incremento di spesa per nuovi armamenti si indirizzi verso il piano europeo ex Rearm Ue e il Purl Usa. È un modo per sostenere l’Ucraina meno appariscente rispetto a quello dei “volenterosi”, oggi meno volenterosi di prima a causa dei grandi problemi interni che preoccupano Parigi e Londra, ma che consolida il legarsi mani e piedi alla volontà europea.

La seconda questione riguarda le mosse del ministro Crosetto. Da tempo la sua posizione è praticamente identica a quella auspicata dal Quirinale: tanto che alla festa del Foglio, nell’ottobre scorso, il ministro aveva parlato di “cessione di sovranità” nei confronti dell’Ue, almeno in alcuni settori, tra i quali quello della difesa.

Ma il riarmo comporta una strategia di lungo periodo, almeno di un paio di decenni, con profondi cambiamenti nell’industria pesante e nelle allocazioni delle scarse risorse finanziarie pubbliche, accompagnati da una “innovazione” di mentalità che va molto al di là dell’interoperabilità dei sistemi d’arma: l’aumento delle forze combattenti. Non sarà un caso se in Germania, dove il riarmo ha creato nella classe politica – assai meno nei cittadini – un’euforia che non si vedeva da decenni, si parla adesso di reintroduzione della leva obbligatoria.

Non è neppure un caso che il ministro Crosetto sia attirato da un altro calcolo, questa volta suggerito dal pallottoliere parlamentare: quello dei “grandi elettori” che servono per l’elezione al Quirinale. Se quello accennato è il suo programma, il conto di un’elezione in cui il voto fosse su un profilo pro Ue (il suo), sarebbe presto fatto: FdI, FI, ma certamente anche Pd (in parte), Renzi e Calenda. Ora non resta che aspettare novità da Kiev.

