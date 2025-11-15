Il Cremlino è disposto a organizzare l’incontro Trump-Putin, ma i piani russi non sono cambiati: avere un'Ucraina controllata da Mosca

Lavrov (e non solo lui a Mosca) si mostra ancora disponibile ad organizzare l’incontro Trump-Putin, ma nella realtà ciò che conta è quello che la Russia sta facendo sul campo di battaglia, dove continua la sua avanzata territoriale scaricando ogni notte droni e missili sulle città ucraine. Anzi, osserva Giorgio Battisti, generale già comandante del Corpo d’armata di reazione rapida (NRDC-ITA) della NATO in Italia e capo di stato maggiore della missione ISAF in Afghanistan, secondo alcuni analisti vicini all’amministrazione americana il piano della Russia potrebbero prevedere l’invasione di altri territori ucraini.

Mosca, però, non vuole occupare tutto il Paese perché in quel caso sarebbe costretta a lasciare i suoi soldati a controllare il territorio. Putin vuole gli oblast che si è già annesso, ma anche un’Ucraina con una sorta di governo fantoccio, filorusso, che tenga a bada il Paese per conto del Cremlino. All’Ucraina, per evitare guai peggiori, converrebbe sicuramente la chiusura del conflitto: l’unica speranza di riprendersi dipenderebbe da un improbabile coinvolgimento diretto della NATO.

Mosca attacca tutte le notti, nell’ultima lo ha fatto con 430 droni e 19 missili in 13 località, con cinque morti a Kiev e due a Odessa. La Russia aumenta l’intensità delle operazioni militari?

Ormai sono attacchi che rientrano nella norma, anche se l’Ucraina ha fatto lo stesso sul Mar Nero, a Novorossijsk. Se vogliamo sottolineare una differenza, le forze ucraine attaccano con una maggiore precisione, mentre i russi non hanno la stessa accortezza nel colpire solo gli obiettivi militari: provocano più vittime civili, più danni alla popolazione. Per ammissione stessa degli ucraini ormai nel Paese in diverse aree non c’è più la possibilità di avere l’energia elettrica e con essa la possibilità di riscaldarsi. Per l’Ucraina si sta prospettando un inverno molto rigido.

Arrivati a questo punto, per l’Ucraina vale la pena continuare la guerra, se la prospettiva è solo quella di ulteriori distruzioni?

Difficile dire cosa conviene fare. Il diritto internazionale dice che non si possono modificare i confini degli Stati con azioni belliche. Un principio che dovrebbe essere rispettato da tutti i Paesi, ma che è stato violato anche in altre occasioni. Se per la popolazione ucraina vale la pena resistere nonostante i sacrifici, il governo può tenere questa posizione, ma al di là dei rifornimenti di armi e del sostegno finanziario dall’Occidente, in particolare dai Paesi europei, bisogna vedere se l’Ucraina ha le risorse umane per continuare a sostenere questi combattimenti.

Ma la gente in Ucraina sostiene ancora la guerra?

Sono uscite notizie, confermate anche da fonti ucraine, secondo cui circa un milione e mezzo di giovani non si fanno trovare per evitare di combattere. È un segnale che non tutta la popolazione condivide la scelta di continuare il conflitto.

Certo, in una visione più ampia il caso dell’Ucraina può costituire un brutto precedente per vicende come quella di Taiwan: la Cina aspetta solo di vedere cosa succede per sfruttare la situazione a suo vantaggio. Il problema è che ci sono anche altre guerre che sembra non trovino altra soluzione che quella delle armi. In Sudan per questo si parla già dell’ulteriore divisione in due parti del Paese.

In questi ultimi giorni prima il ministro degli Esteri Lavrov e poi funzionari del Cremlino hanno ribadito che la Russia è sempre disponibile a organizzare un incontro Trump-Putin. Come mai questa insistenza: anche Mosca preferirebbe finire qui la guerra?

Penso che anche da parte della Russia questo conflitto sia pesante da sostenere, anche dal punto di vista economico. La disponibilità al dialogo serve a dimostrare la buona volontà del Cremlino. Il fatto è, però, che le condizioni a cui si può fare la pace per i russi sono sempre le stesse.

Quali sono i veri programmi dei russi?

Foreign Affairs, molto vicino a fonti istituzionali USA, prevede che la Russia stia impostando un offensiva d’inverno in tre fasi. Nella prima cercherà di occupare il Donbass per poi prendere Kharkiv, Mykolaiv e Odessa, chiudendo così all’Ucraina l’accesso al Mar Nero anche come sbocco commerciale. Nella seconda eserciterà una pressione economica e politica minacciando di proseguire con l’invasione.

Nella terza chiederà che l’Ucraina diventi neutrale ed entri sostanzialmente nella sfera di influenza russa. Mosca non ha le forze per tenere sotto controllo un’Ucraina che non vuole essere occupata dai russi; preferirebbe che il Paese avesse un governo pronto ad accettare la perdita dei territori e, di fatto, l’ingerenza russa.

Quindi non vuole occupare tutta l’Ucraina?

Quando l’Ucraina è stata occupata dai russi nell’estate del ‘44, si è sviluppata una forte resistenza partigiana, durata fino al 1956. Il Paese, malgrado quello che dice Putin, non ha mai gradito la presenza russa e Mosca ha dovuto mantenere per quei dieci anni oltre 100mila tra soldati e forze di polizia per controllare il territorio. Per il Cremlino è meglio fare in modo che l’Ucraina accetti una forma di neutralità, di parziale disarmo e poi venga insediato un governo filo-russo che gli eviti di dislocare 100mila militari o agenti a controllare la situazione.

Sono le stesse cose che Putin chiedeva all’inizio del conflitto?

È la famosa dottrina Gerasimov, capo di stato maggiore della difesa russa, che già nel 2013 parlava di operazioni condotte non solo in campo militare, ma coinvolgendo tutti gli altri settori, da quello economico a quello sociale, digitale. Al di là della disponibilità a trattare, tuttavia, quello che conta è ciò che sta succedendo sul campo di battaglia.

Se questa è la prospettiva l’Ucraina non ha grandi speranze di riprendersi. È così?

L’unico modo che ha l’Ucraina di prevalere e di cambiare le sorti della guerra è coinvolgere la NATO. Non c’è altra soluzione. Non per niente Zelensky ogni tanto chiede di istituire una No Fly Zone da parte dell’Alleanza atlantica, sa benissimo che da solo e con un milione e mezzo di persone che si sottraggono all’arruolamento non ce la farà mai.

(Paolo Rossetti)

