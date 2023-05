Ucraina entra nel centro difesa informatica NATO/ “Passo in avanti verso adesione”

Passi in avanti verso l’adesione dell’Ucraina all’alleanza NATO. Il paese è entrato con voto unanime a far parte del centro di difesa informatica dell’alleanza. La notizia è stata diffusa dal Centro di eccellenza per la difesa informatica cooperativa (CCDCOE) sui propri canali ufficiali, dove precisa che “con voto unanime, le 27 nazioni sponsor nel comitato direttivo del CCDCOE hanno acconsentito all’adesione dell’Ucraina al CCDCOE della NATO come Partecipante Sostenitore”.

Jaak Tarien, direttore del Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della NATO, ha dichiarato che “la presenza dell’Ucraina nel Centro migliorerà lo scambio di competenze informatiche tra l’Ucraina e i Paesi membri del CCDCOE. L’Ucraina potrebbe portare una preziosa conoscenza di prima mano di diversi avversari nel dominio cibernetico, da utilizzare per la ricerca, le esercitazioni e l’addestramento”. Un commento positivo è arrivato anche Ministro della Difesa estone Kalle Laanet: “la capacità e la conoscenza derivano dall’esperienza, e l’Ucraina ha sicuramente un’esperienza preziosa derivante da precedenti attacchi informatici per fornire un valore significativo alla CCDCOE della NATO”. Aggiungendo che “l’Estonia, in qualità di nazione ospitante della CCDCOE, è stata un partner a lungo termine per l’Ucraina nel potenziamento della sua capacità di sicurezza e resilienza informatica e accogliamo con favore la decisione dei membri della CCDCOE di accettare l’adesione dell’Ucraina”.

Ucraina entra nel centro di difesa informatica NATO: “evento fondamentale”

Il Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della NATO è stato fondato nel 2008 nella capitale dell’Estonia, Tallinn, e ha già ampliato le adesioni al di fuori della cerchia di nazioni che fanno già parte dell’alleanza. Si tratta di un istituto di ricerca e una struttura di addestramento ed esercitazione accreditati dalla NATO. L’organizzazione militare internazionale si concentra sulla ricerca applicata interdisciplinare ma anche su consulenze, formazione ed esercitazioni nel campo della sicurezza informatica.

L’ambasciatrice dell’Ucraina in Estonia, Mariana Betsa, ha parlato di “evento fondamentale” e ha menzionato esplicitamente “un passo importante sulla via dell’adesione dell’Ucraina alla NATO”.











