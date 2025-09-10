L'ambasciatrice Katarina Mathernova: "Serve aumentare le sanzioni a Putin per spingerlo a negoziare, l'Ucraina entrerà in Ue entro il 2030"

L’ambasciatrice di Kiev in Ue, Katarina Mathernova, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato del ruolo degli Usa e dell’Europa sul sostegno alla difesa contro la Russia, principalmente dichiarando che l‘Ucraina entrerà nell’Unione Europea, entro il 2030 visto che il conflitto ha rallentato tutto il processo. Una adesione, che secondo la diplomatica, avverrà anche senza il consenso di alcuni paesi come ad esempio l’Ungheria di Orban e la Slovacchia.

E soprattutto anche se Putin continuerà ad opporsi, perchè nonostante abbia recentemente detto di essere favorevole proprio in occasione di una risposta alla proposta di garanzie per la sicurezza, in realtà: “Vuole che l’Ucraina sia tutta russa“. Per questo motivo, dice chiaramente di non fidarsi delle posizioni mostrate dal presidente russo, che ha dimostrato già di aver attaccato per iniziare la guerra proprio nel momento in cui la popolazione ucraina stava manifestando con le proteste di Maidan per chiedere di entrare in Ue.

Katarina Mathernova: “Putin non è disposto a negoziare, servono più sanzioni contro la Russia”

Katarina Mathernova, nell’intervista al Corriere ha parlato anche del nuovo piano di Trump per fare pressioni a Putin e spingerlo ad accettare un accordo di pace attraverso nuove imposizioni. In particolare con la proposta all’Europa di bloccare completamente tutte le forniture di gas e di materie prime, che continuano ad alimentare il mercato europeo, soprattutto in quei paesi nei quali è più difficile ridurre la dipendenza. “Abbiamo già ridotto tutte le importazioni dell’80%, lo abbiamo fatto in poco tempo anche se tanti sostenevano che ci avremmo impiegato decadi, ora resta solo il 20%” dice, aggiungendo però che forse questa potrebbe non essere una soluzione adeguata perchè l’Europa e gli Usa hanno una storia molto differente e il territorio europeo oltre a confinare direttamente con la Russia ha anche una lunga storia di dipendenze.

L’ambasciatrice resta comunque ferma sulla necessità di imporre nuove sanzioni, specialmente dopo che, nonostante i vari tentativi, Putin sta dimostrando di non essere disposto a negoziare. Infine una considerazione sull’apporto finanziario a Kiev, che in maggior parte adesso arriva proprio dall’Ue, su cui dice: “Ormai è noto che gli europei ci abbiano aiutato in termini economici più degli Stati Uniti, ma l’apporto dell‘intelligence e della logistica americana per la nostra difesa resta fondamentale“.