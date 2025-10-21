Si allontana il vertice fra Putin e Trump in Ungheria, la pace in Ucraina sempre più a rischio: piano di pace in 12 punti messo a punto da Kiev e UE

SI RALLENTA (E FORSE FERMA) IL PIANO PER IL VERTICE TRUMP-PUTIN IN UNGHERIA: COSA FILTRA DALLA CASA BIANCA

Non solo non è previsto a breve un incontro tra i Ministri degli Esteri di Russia e Stati Uniti (come vi abbiamo raccontato qui questa mattina, ndr) ma rischia di infrangersi anche l’occasione di un vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Ungheria, almeno nel breve periodo. A riferirlo è la Reuters citando un alto funzionario della Casa Bianca, un po’ come nelle scorse ore era stata una “fonte” di Washington a raccontare del possibile congelamento dell’incontro tra Rubio e Lavrov.

Il messaggio insomma è chiaro: l’America fa sapere alla Russia che con queste condizioni e con questa distanza netta sull’accordo di pace in Ucraina ha poco senso l’incontro di persona, onde evitare il semi-flop del precedente in Alaska in piena estate: Kiev – e con essa anche i Volenterosi UE in una dichiarazione ufficiale diffusa oggi – accusa Mosca di aver rallentato le trattative dopo che Putin avrebbe convinto Trump a non cedere i missili a lungo raggio agli ucraini; di contro, il Cremlino accusa l’Europa a commettere sostanziale sabotaggio dei negoziati in vista dell’incontro a Budapest ancora tutto da calendarizzare.

Secondo la “gola profonda” citata dalla Reuters, la Casa Bianca non vede al momento un incontro pianificato con il Presidente russo, nonostante Trump abbia annunciato solo qualche giorno fa il prossimo vertice con Putin dall’alleato Orban: qualcosa si è inceppato e forse molto dipende dal piano di pace annunciato oggi dall’Unione Europea assieme all’Ucraina, così come la “tattica dilatoria” del Cremlino che si conferma dopo il diniego della cessione del Donbass alle forze russe. In attesa di capire se Rubio e Lavrov torneranno ad incontrarsi entro fine mese, in modo da pianificare a quel punto il vertice tra i due Presidenti, sono le ultime mosse in arrivo dalla Russia ad aver provocato l’ulteriore “congelamento” dei negoziati.

L’ACCUSA DI MOSCA E L’ACCORDO PREPARATO IN 12 PUNTI DA KIEV E VOLENTEROSI: ECCO COSA SUCCEDE

Sono le stesse fonti della Casa Bianca alla Reuters a far sapere come le parole odierne del Ministro Lavrov, che ha rifiutato il cessate il fuoco immediato in Ucraina, abbiano messo a rischio il vertice con Putin: «Credo che Mosca volesse troppo e per gli Usa è diventato evidente che non ci sarà alcun accordo per Trump a Budapest», così spiega invece un diplomatico europeo ai media UE, riportato in Italia dall’ANSA. La posizione di Lavrov non fa in realtà che riflettere quanto già emesso in Alaska, ovvero che la tregua sulle attuali linee di confine del conflitto non è accettabile per Mosca che invece ritiene di sua proprietà l’intero Donbass.

Al rifiuto di Kiev e degli alleati europei, anche il Presidente americano ha ribadito come la tregua necessita subito evitando di proseguire nell’avanzata degli eserciti: qui Mosca non ci sta e infatti con il Ministro degli Esteri fa intendere che occorre puntare alle vere cause della guerra, ergo non accettando un cessate il fuoco momentaneo, «altrimenti l’Ucraina resterebbe nazista», attacca il capo della diplomazia russa. Secondo il suo viceministro Rybkov, addirittura i Paesi in UE starebbero lavorando per ostacolare «ogni tentativo di pace, sabotando l’incontro tra Putin e Trump in Ungheria».

In serata arriva poi la notizia rilanciata da Bloomberg di un imminente piano di pace in 12 punti che Zelensky con gli alleati Volenterosi starebbe preparando, scatenando le ire ulteriori di Mosca: il punto chiave è il mantenimento degli attuali confini in battaglia, respingendo la cessione del Donbass e di qualsiasi altro territorio senza il bene placito di Kiev. Le posizioni insomma restano ancora lontanissime: l’Ucraina chiede la tregua per poi negoziare la pace, senza cessione di territori e utilizzando la minaccia dei missili Tomahawk per costringere Putin alla diplomazia; la Russia invece punta alla cessione dei territori, oltre a Kiev lontano dalle alleanze NATO per il futuro.

Nel piano di pace, sebbene non vi sia il riconoscimento dei territori occupati dalla Russia, vi sarebbe un sostanziale via libera ad adottare una governance russa in quelle aree, così come si allenterebbero le sanzioni (con lo sgancio dei 300 miliardi di dollari in riserve che sarebbero sbloccate solo dopo la pace in Ucraina). La proposta si avvicina a quanto richiesto da Trump alle parti nel congelare la guerra sulle linee attuali, con la promessa di concordare ogni volta con gli Stati Uniti (anche con imminenti nuovi vertici alla Casa Bianca, ndr) le proposte del piano di pace ancora tutto da costruire.