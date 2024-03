Ucraina, forze speciali, mezzi e spie: truppe occidentali già a Kiev/ Dagli USA a Uk: chi starebbe agendo

E’ sempre più alto il rischio, come paventato anche dalla Nato e dalla Francia, che le truppe occidentali entrino direttamente in azione in Ucraina, ma come sottolineato stamane dal quotidiano La Verità in realtà i mezzi e gli uomini occidentali sono in azione da un bel pezzo in quel di Kiev. A confermarlo è stato anche il ministro degli esteri russo, Sergej Lavorv, che nella giornata di ieri ha spiegato: «In modo non ufficiale, le truppe ci sono già», anticipato mercoledì dal Washington Post, e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Londra e Parigi stanno aiutando l’Ucraina con i razzi Storm Shadow, mentre la Germania è sotto pressione per la fornitura dei missili a lungo raggio Taurus. «Ciò che i britannici e i francesi stanno facendo in termini di controllo dei bersagli, la Germania non può farlo», le parole del politico tedesco, che suonano come un avvertimento verso i partner Ue scrive La Verità. Che dire poi di quanto pubblicato dalla testata specialistica Rid, che ha intercettato una dichiarazione del responsabile della Difesa di Singapore Hen, secondo cui gli Usa starebbero utilizzando gli F-35 per localizzare e identificare le batterie russe di missili terra-aria in Ucraina, info poi girate a loro volta dagli Stati Uniti agli alleati Nato.

UCRAINA, FORZE SPECIALI, MEZZI E SPIE: TRUPPE OCCIDENTALI GIÀ A KIEV. LE BASI DELLA CIA…

Ma non finisce qui perchè ad aprile di un anno fa vennero diffusi documenti secondo cui il Regno Unito aveva un contingente di forze speciali composto da una cinquantina di elementi assieme a Lituania, Francia, Stati Uniti e Olanda, anche se il suo compito non era chiaro.

Tramite uno scoop recente del New York Times è invece emerso come la Cia avesse piazzato alla frontiera fra Ucraina e Russia 12 basi, formando poi l’elite dei servizi di Kiev, compreso Kyrylo Budanov, capo attuale degli 007 ucraini. C’è infine tutto il contributo di foreign fighters ricorda La Verità, che ovviamente è meno rilevante dal punto di vista politico, ma parliamo comunque di almeno 20mila uomini di 50 nazionalità diverse.

