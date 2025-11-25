Guerra in Ucraina, ultime notizie: "Kiev ha accettato bozza del piano di pace". Macron ai Volenterosi: "Servono garanzie di sicurezza solide"

UCRAINA RUSSIA VERSO PACE: PRIMO VIA LIBERA DA KIEV

Un accordo di pace tra Ucraina e Russia non solo è possibile, ma è anche vicino: ne è convinta la Casa Bianca, che si è sbilanciata in merito ai negoziati. L’addetta stampa del presidente americano Donald Trump ha spiegato che permangono dettagli delicati, precisando però che «non sono insormontabili» e che comunque andranno risolti durante i colloqui con Russia e Ucraina.

Un funzionario statunitense si è invece lasciato andare a dichiarazioni più esplicite, rivelando ai media americani che l’Ucraina avrebbe accettato la versione rivista della bozza di accordo negoziale, così come lo stesso tycoon, per il quale si è ad un passo dall’accordo. Segnali incoraggianti sono stati sottolineati anche dal primo ministro britannico Keir Starmer, presente alla riunione della Coalizione dei Volenterosi convocata oggi.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso parte all’incontro in videocollegamento, confermando la disponibilità di Kiev a portare avanti l’accordo di pace proposto dagli Stati Uniti. Zelensky ha precisato che le questioni più delicate, in particolare le eventuali concessioni territoriali, saranno discusse direttamente con Donald Trump. Zelensky ha anche affermato che l’Europa dovrebbe schierare una «forza di rassicurazione» in Ucraina, stando alla copia del suo discorso visionata da Reuters.

La svolta sembra essere molto vicina: anche la Germania sta premendo, chiedendo all’Europa di approvare l’accordo di pace. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel ribadire il pieno sostegno all’Ucraina, ha sottolineato che si sta lavorando per «raggiungere al più presto un cessate il fuoco e assicurare una pace giusta e duratura per l’Ucraina, oltre alla sicurezza dell’Europa», auspicando un rapido via libera alle iniziative in corso.

DI SVOLTA PARLANO ANCHE I “VOLENTEROSI”

Sembra questa la direzione intrapresa, visto che il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato di «direzione positiva» dopo i cambiamenti «costruttivi» proposti dall’Ucraina. Ha aggiunto che l’Ucraina ha «proposto alcune modifiche costruttive», sostenute dai consiglieri europei per la sicurezza nazionale.

Parlando da Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che gli sforzi per porre fine al conflitto sono giunti a un «punto cruciale». Infatti, ha riconosciuto che «i negoziati stanno acquisendo nuovo slancio», per cui va colto «questo momento favorevole, non perché ci sia motivo di allarme, ma perché finalmente c’è la possibilità di compiere progressi reali verso una pace duratura».

Macron è però fermo riguardo alla necessità di fornire «garanzie di sicurezza molto solide, e non garanzie sulla carta» all’Ucraina, visto che le promesse precedenti sono state «infrante dalle successive aggressioni russe».

L’INCONTRO SEGRETO CON LA RUSSIA AD ABU DHABI

Se pubblicamente la Russia fa trapelare cautela in merito alle voci di una svolta, in segreto sarebbe attivamente coinvolta nei negoziati. Infatti, nelle scorse ore la Cnn ha rivelato che Dan Driscoll, segretario dell’Esercito Usa, avrebbe avuto un incontro con alcuni funzionari russi ad Abu Dhabi proprio per discutere del piano di pace americano.

Altri particolari sono stati aggiunti dal Financial Times, secondo cui Driscoll potrebbe aver incontrato anche Kirill Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence del ministero ucraino della Difesa, non escludendo che i colloqui paralleli possano proseguire oggi.

Ucraina e Russia non hanno confermato ufficialmente di avere delle delegazioni ad Abu Dhabi, ma il tenente colonnello Jeffrey Tolbert, portavoce dell’esercito statunitense, ha confermato pubblicamente che sono in corso discussioni con la delegazione della Russia, precisando che “stanno procedendo bene“.