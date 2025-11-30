Sulle trattative in Ucraina c'è troppo ottimismo ma le proposte di Trump rilanciano il negoziato. Che sarà lungo. Intanto la guerra continuerà

Le trattative per far finire la guerra in Ucraina non andranno a buon fine tanto facilmente. Anzi è probabile che proseguiranno contemporaneamente sia i combattimenti che il negoziato. Però l’elenco di 28 punti presentato da Trump rappresenta un’opportunità per parlare di temi complessi, anche se per sviscerarli ci vorrà tempo.

SCENARIO UCRAINA/ "Yermak si dimette ma Kiev non cederà i territori, guerra per tutto il 2026 coi soldi Ue"

Gli obiettivi dei russi sono chiari da tempo, mentre gli USA, spiega Maurizio Boni, generale di Corpo d’armata e opinionista di Analisi Difesa, continuano a ostentare successi diplomatici che non ci sono per non rendere evidente la spaccatura all’interno dell’amministrazione, con il presidente e Steve Witkoff che fanno ampie aperture ai russi e il segretario di Stato Marco Rubio che fa resistenza al dialogo con Mosca.

Andriy Yermak, si dimette consigliere di Zelensky/ Inchiesta corruzione Ucraina: oggi perquisiti suoi uffici

Orbán ha dato la disponibilità a ospitare un incontro USA-Russia: le trattative per la guerra in Ucraina stanno finalmente decollando?

L’ottimismo è decisamente eccessivo. Putin ha chiarito la posizione della Russia nell’occasione della conferenza stampa a Bishkek, in Kyrgyzistan, in occasione del vertice dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO). Mosca fa riferimento alla proposta dei 28 punti, che non possiamo chiamare piano, perché lo stesso capo del Cremlino l’ha definita una lista di punti da discutere, di argomenti messi sul tavolo per essere esaminati. È un ordine del giorno per avviare la discussione, concordato tra Stati Uniti, Russia e rappresentanti ucraini.

Ucraina, rischio colpo di Stato militare?/ McGregor: "Zelensky con un piede sull'aereo per andare in Israele"

Anche con gli ucraini?

Certo, lo dicono alcuni analisti statunitensi: c’è anche il loro punto di vista, comunque sono nel loop. Mentre probabilmente il Dipartimento di Stato, quindi Marco Rubio, non è stato consultato. Secondo questa analisi l’intenzione era di escludere dal dibattito le frange più oltranziste, quelle che si oppongono a qualunque ipotesi di dialogo con la Russia.

Quali sono gli elementi che confermano questa tesi?

Dan Driscoll, segretario dell’esercito degli Stati Uniti, è volato a Kiev la settimana scorsa, per discutere l’agenda dei 28 punti e incontrare i rappresentanti europei. In quel contesto ci sarebbe stata una discussione animata tra il rappresentante dell’amministrazione USA e gli europei. Driscoll, infatti, ha sostenuto che questa è l’unica opportunità per iniziare a parlare della conclusione di una guerra che l’Ucraina ha perso, un conflitto il cui prolungamento danneggia enormemente l’economia statunitense e quella europea. Una tesi che ha spinto uno dei partecipanti europei a definire il meeting “ripugnante”.

Perché in Europa ci sono state reazioni di questo genere?

Quello di Driscoll è un out-out. Lo stesso del presidente Trump sui 28 punti. Poi però, dopo l’incontro di Ginevra, Marco Rubio si è detto entusiasta dei risultati del vertice con ucraini ed europei, esprimendo una posizione diametralmente opposta, tanto da chiedersi se per Trump a questo punto valeva la proposta dei 28 punti o quella dei 19 preparata successivamente. Anche quest’ultimo documento, tra l’altro, non è un piano, si limita a smontare punto per punto quello precedente, rimandando la trattazione dei 28 argomenti a organismi multilaterali e negoziati da definire, senza stabilire i tempi. È un tentativo di guadagnare tempo.

Di fronte a tutto questo i russi come si sono mossi?

Putin ha dichiarato che non c’è un progetto di trattato di pace, solo una serie di domande che suggeriscono temi da discutere e che potrebbero servire come base per futuri accordi. Però ha detto anche che ogni parola del piano di pace dovrà essere discussa seriamente, perché anche nella proposta dei 28 punti ce ne sono alcuni irricevibili per i russi.

Quali?

Il “piano” contiene delle aperture degli Stati Uniti sul riconoscimento della Crimea e dei territori russi occupati, anche se lo fa fino a un certo punto, perché si dice che la parte di territorio non ancora conquistata dai russi diventerà una zona demilitarizzata, sottoposta a monitoraggio, e questa è un’ipotesi che Mosca non può accettare. Comunque il riconoscimento della Crimea e della parte di territori già annessi alla Federazione Russa, oltre che la garanzia scritta che l’Ucraina non entrerà nella NATO, rappresentano un’apertura che non si era mai vista nei confronti della Russia: significa ammettere da parte americana quelle che Putin ha sempre indicato come le cause profonde della guerra.

L’apertura di Trump, però, non è condivisa da tutti né in America, né in Occidente. È questo il punto?

Quando il documento dei 28 punti è stato divulgato c’è stata la levata di scudi del Congresso USA, degli europei e di tutto il partito della guerra: hanno immediatamente capito la trappola e hanno rimediato con il meeting di Ginevra.

Non per niente ora fonti giornalistiche dicono che il “dono” che porteranno Witkoff e Kushner ai russi per le trattative sarà il riconoscimento de facto della Crimea e degli altri territori.

Un tema che non è una novità, perché era apparso in tutte le proposte che americani e russi si sono scambiati sin dall’insediamento di Trump.

Il sito The Atlantic ha pubblicato l’ultima intervista all’ex capo dello staff di Zelensky, Andrii Yermak, prima delle dimissioni dovute all’inchiesta sulla corruzione. In essa diceva che l’Ucraina non avrebbe mai ceduto sui territori occupati. È stato preso di mira per questo?

Non è un caso che subito dopo queste affermazioni sono cominciate le perquisizioni e l’hanno incriminato. D’altra parte, le famose agenzie anticorruzione ucraine sono state create e sviluppate con il sostegno dell’FBI, che ha anche personale al loro interno. È molto probabile che si tratti di un meccanismo a orologeria. Di prove sulla corruzione di tutto l’apparato governativo di Zelensky l’FBI ne avrà a bizzeffe, e intende giocarsele, quando è il momento, per far uscire di scena chi evidentemente diventa un ostacolo alle trattative. D’altronde la stampa internazionale (compresa quella ucraina) ha ampiamente riconosciuto che Zelensky è diventato parte del problema, non della soluzione.

Nell’ultima notte i russi hanno lanciato 600 droni e 36 missili e il loro obiettivo dichiarato è arrivare a usare almeno mille droni per attacco. A Kiev 600mila persone si sono ritrovate senza energia: l’Ucraina dovrà chinare la testa?

Più che altro deve rendersi conto della situazione. Non c’è dubbio che le principali vittime della guerra siano il popolo ucraino e i militari. Per questo la popolarità di Zelensky è scesa tantissimo. E questa situazione non può che avere conseguenze anche a livello del sostegno della gente al conflitto. I soldati oramai sono disamorati, anche perché, dopo i recenti scandali, si chiederanno per chi stanno combattendo.

Cosa potrebbe succedere ora? La trattativa salterà e si continuerà la guerra?

Il negoziato è un canale aperto di dialogo con gli USA che la Russia ha interesse a mantenere: non chiuderà mai la porta definitivamente. Resta il fatto che paradossalmente, per l’amministrazione Trump, sia l’incontro di Ginevra che il progetto dei 28 punti sono un grande successo.

Gli americani lo dicono perché fanno fatica a portare avanti i negoziati, tenuto conto anche dei loro problemi interni. Il documento dei 28 punti, tuttavia, crea un’opportunità. E lo riconosce anche Putin. Alla fine si troveranno su quello. Ma gli argomenti da trattare sono di una complessità tale che ci vorranno anni per sviscerarli: la guerra continuerà fino a quando i russi non avranno raggiunto i loro obiettivi operativi, dopo di che si aprirà un nuovo capitolo.

Andranno avanti sia la trattativa che la guerra?

Le parti continueranno a parlarsi. E Putin ha definito chi sono gli interlocutori del suo governo: il ministro degli Esteri Lavrov, Medinsky dell’ufficio esecutivo presidenziale e Yuri Ushakov, il suo assistente. Dall’altra parte, invece, ci sono Witkoff e il Segretario di Stato, attori che hanno idee diverse su come risolvere la situazione.

(Paolo Rossetti)

