Ieri Lavrov ha parlato con Rubio. Il governo di Kiev è scosso dalla corruzione, tuttavia sul terreno l’Ucraina sta tenendo. Lo scenario

Un nuovo caso di corruzione, quello riguardante Tymur Mindich, uomo chiave dell’inner circle di Zelensky e suo finanziatore, scuote il governo ucraino mentre la guerra, al quarto inverno, continua a logorare istituzioni e società. Sul terreno, Mosca preme nel Donbass e sferra attacchi contro le infrastrutture energetiche – Odessa compresa – puntando a fiaccare capacità logistica e morale civile.

UCRAINA/ "Disfatta militare, Kiev senza energia, ma c'è un Deep State in Ue che vuole ancora la guerra"

Ma trapela anche la notizia, non ancora verificata, del tentativo di corruzione da parte ucraina di piloti russi per dirottare un Mig-31 armato di missili ipersonici verso i cieli europei e provocare una escalation. Sullo sfondo, Washington ed europei parlano di pace, ma i tavoli restano fermi.

Con il generale Giuseppe Morabito, fondatore dell’IGSDA e membro del collegio dei direttori della NATO Defense College Foundation e della Fondazione Machiavelli, analizziamo cosa significa, oggi, resistere a un conflitto di posizione.

Lavrov contro UE: “uso asset russi per Kiev? Rapina e inganno”/ “Incontrerò Rubio: non cediamo terre annesse”

Generale, partiamo dal caso che agita Kiev. L’inchiesta anticorruzione lambisce quattro ministri. Quanto indebolisce l’Ucraina?

Facciamo due passi indietro. Prima della guerra l’Ucraina non brillava negli indici di trasparenza: il problema è strutturale, non una novità. Detto questo, non vorrei passasse l’idea che Kiev stia perdendo “a causa della corruzione”. L’Ucraina ha perso dei territori, non la guerra. L’obiettivo iniziale di Mosca era arrivare a Kiev e cambiare governo: a Kiev non sono arrivati, e probabilmente non ci arriveranno mai.

L’azione dei magistrati indebolisce comunque Zelensky. Il rischio di una sostituzione cresce?

UCRAINA/ "Se cadono Pokrovsk e Myrnohrad, Zelensky o tratta alle condizioni di Putin o coinvolge la Nato"

Ogni indagine in prossimità del presidente indebolisce, è ovvio. Ma una sua sostituzione oggi sarebbe un regalo al Cremlino: era uno degli obiettivi dell’invasione. La escludo per questo motivo. Se emergono responsabilità, qualche testa dovrà cadere; però non vedo, adesso, una figura credibile capace di prendere in mano il Paese. E se la magistratura si mette “di traverso”, sarà un problema politico serio da risolvere, ma non vedo un’alternativa pronta.

Passiamo al fronte. A Pokrovsk, Kiev nega l’accerchiamento; Mosca dice il contrario. Chi è più vicino alla realtà?

Qui entra in gioco la controinformazione: tutti raccontano tutto. I russi parlano di cinture chiuse, gli ucraini rivendicano rifornimenti ancora possibili. Il dato che torna, incrociando fonti aperte, è che nel settore russo c’è un avanzamento lento ma continuo. Pokrovsk, per Kiev, è una posizione importante: se cade, è una “bandierina” difficile da riprendere. Detto in parole semplici: finché gli ucraini conservano capacità operativa – uomini, mezzi, logistica, morale – la difesa tiene. Ma la pressione c’è.

Cosa intende esattamente per “capacità operativa”? In altre parole: quando una forza smette di essere un esercito?

Quando non riesce più a combattere in modo organizzato. Capacità operativa vuol dire scorte, rotazioni, manutenzione, comando e controllo. Se finisce il carburante, se i rimpiazzi non arrivano, se i collegamenti saltano, non combatti, ti ritiri. Oggi l’Ucraina dice: “Io posso ancora difendermi”. E questo, militarmente, ha un significato preciso.

La Russia ha allargato il raggio degli obiettivi sugli impianti energetici. Perché picchiare così su elettricità e riscaldamento, fino a Odessa?

Perché colpisci la società. Senza luce e gas d’inverno, la vita si ferma. È logica di logoramento: abbassi il morale civile e inceppi la logistica militare. Lì l’inverno è inverno sul serio: se a Roma salta il riscaldamento è un fastidio, a nord di Kiev diventa un’emergenza. Odessa, poi, è quasi frontiera europea: colpirla è un messaggio politico oltre che operativo.

Gli attacchi energetici cambiano il rapporto di forze o sono “solo” pressione psicologica?

Sono entrambe le cose. La rete elettrica sostiene l’intero sforzo bellico: treni, riparazioni, depositi, ospedali. Spezzarla costa caro al fronte. E la paura del buio e del freddo fa il resto: la guerra si vince – o si perde – anche nelle teste.

Molti osservatori sostengono che anche Mosca sconti la durata del conflitto. Propaganda o realtà?

La Russia ha convertito il sistema in economia di guerra. Funziona? Sì, nel senso che produce e rimpiazza. Ma ha un costo. Il punto è un altro: Kiev ha meno margine. La Russia ha profondità strategica, industriale e territoriale; l’Ucraina no. Per questo dico una cosa semplice: se Mosca non chiede il tavolo, vuol dire che ritiene di poter guadagnare ancora terreno e capacità operativa.

In altre parole, finché la “linea di contatto” si muove a Est, niente negoziato serio?

Esatto. Ogni trattativa parte da dove ci si ferma. Se io sto avanzando, perché dovrei fermarmi oggi e non domani? È la logica di tutti i conflitti di posizione. E attenzione: alla vigilia di tregue o cessate il fuoco, i combattimenti spesso aumentano, perché ciascuno vuole fissare la linea in una posizione migliore.

Gli Stati Uniti hanno sbloccato nuovi fondi militari. Cambia qualcosa sul piano operativo?

È ossigeno, e arriva nel momento giusto: d’inverno le manovre a terra rallentano e contano tenuta, riparazioni, scorte. Il tema politico però resta: a Washington si parla di “pace giusta”, ma manca una definizione condivisa. L’indeterminatezza strategica è pericolosa: sul campo si traduce in tempo, e il tempo favorisce chi avanza.

L’Europa è ai margini? O sta facendo abbastanza e non lo comunica?

Non è ai margini: si sta riarmando. La Germania ha messo sul tavolo cifre importanti; anche l’Italia ha previsto risorse per produrre e acquisire sistemi utili a noi e a Kiev. Il nodo è la coerenza politica. Qui arriva la parte che fa discutere: Viktor Orbán, piaccia o no, oggi è il leader europeo con il canale più praticabile con Mosca. In diplomazia, anche la carta scomoda si può giocare, se serve a far sedere tutti.

Torniamo al clima. Che cosa porta il cosiddetto “generale Inverno”?

Porta stasi tattica e fuoco a distanza. Meno “boots on the ground”, più missili e droni. Terreno duro, linee di rifornimento complicate, mezzi messi a dura prova. La guerra non si ferma: si congela. E poi in primavera riparte da dove l’hai lasciata, a meno che nel frattempo la politica non faccia la politica.

Qual è la prima decisione davvero utile per fermare questa guerra di logoramento?

Definire lo stato finale. Sembra banale, ma è tutto. Dove ci si ferma? Con chi si tratta? Che cosa si cede, che cosa si ottiene? Senza queste risposte, ogni appello alla “pace” resta una parola. Prima cessate il fuoco, poi tregua, poi accordo. Ma non bisogna regalare tempo: va costruita una finestra diplomatica vera, con tutti al tavolo – ucraini, russi, americani, europei, cinesi. Chi può fare qualcosa, lo faccia adesso.

(Max Ferrario)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI