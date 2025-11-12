Un'inchiesta anticorruzione in Ucraina ha coinvolto anche Timur Mindich: si tratta di uno dei più fidati consiglieri di Zelensky e suo ex socio in affari

Si stringe sempre di più il perimetro di quella che è già stata definita una delle più importanti indagini anticorruzione degli ultimi decenni in Ucraina, arrivando anche a toccare molto da vicino l’attuale presidente Volodymyr Zelensky e la sua cerchia di fedelissimi: l’ultimo nome coinvolto nell’inchiesta della Procura Anticorruzione (detta “Sapo”), infatti, è quello dell’imprenditore Timur Mindich, fino a pochissimo tempo fa tra i più fedeli confidenti del presidente e suo ex socio in affari.

Guerra Ucraina, Donbass rischia capitolazione/ Russia entra a Pokrovsk, Kiev smentisce la resa: gli scenari

Secondo gli inquirenti che stanno indagando sulla corruzione in Ucraina, quella di cui faceva parte Mindich era una vera e propria “organizzazione criminale di alto rango” in grado di creare un sofisticato sistema di influenze politiche all’interno della statale Energoatom – che produce energia, soprattutto nucleare -: a incastrare il braccio destro di Zelensky sarebbero state alcune intercettazioni telefoniche tra quattro individui, tra i quali si ritiene si celi – dietro un falso nome – anche l’attuale ministro della Giustizia Herman Halushchenko.

UCRAINA/ “Kiev sta tenendo, ora l’Europa usi Orbán per fermare Mosca e arrivare al cessate il fuoco”

Dalle intercettazioni emerge – da un lato – che l’organizzazione avrebbe incassato tangenti piuttosto elevate per ognuno dei (tanti) contratti conclusi dalla Energoatom; mentre emergono anche dubbi sulla gestione dei fondi che dovevano servire per rendere le infrastrutture energetiche dell’Ucraina più sicure a fronte di possibili attacchi esterni: l’organizzazione, infatti, avrebbe spinto affinché si propendesse per contratti più redditizi e gli esiti sono – tristemente – ben noti con buona parte delle infrastrutture ucraine attualmente preda degli attacchi russi.

UCRAINA/ "Disfatta militare, Kiev senza energia, ma c'è un Deep State in Ue che vuole ancora la guerra"

Corruzione in Ucraina: l’inchiesta su Timur Mindich potrebbe scuotere il governo di Zelensky

Come dicevamo, questa inchiesta dell’anticorruzione in Ucraina è destinata a diventare tra le più ampi e importati degli ultimi anni, soprattutto perché per la prima volta è stato coinvolto un volto piuttosto frequentemente associato a Zelensky: oltre a essere stato tra i suoi più fedeli consiglieri, infatti, fu anche l’artefice del suo successo dato che lanciò la sua carriera televisiva poi sfociata – com’è noto – in politica; mentre attualmente Mindich risulta essere in fuga, scappato dalla sua abitazione poco prima dell’arrivo degli agenti anticorruzione.

Se le accuse a carico di Mindich fossero confermate, peraltro, si aggraverebbe la già precaria situazione politica di Zelensky che già da un anno a questa parte riscuote sempre meno successo tra il popolo, pur in assenza di reali alternative che potrebbero subentrare al potere in Ucraina: secondo alcune voci – tutte, ovviamente, da confermare -, peraltro, esisterebbero anche dei presunti “Mindich tape” che sembrerebbero contenere delle conversazioni private dell’imprenditore con la ristretta cerchia presidenziale.