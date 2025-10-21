In Ucraina il presidente Zelensky ha chiesto la proroga di altri 90 giorni della legge marziale e della mobilitazione generale: i dettagli

Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha presentato alla Verkhovna Rada, il parlamento nazionale, la proposta di legge per estendere ulteriormente la legge marziale nonché la mobilitazione generale. I nuovi termini scadranno fra 90 giorni, e la notizia è stata riportata dai principali media nazionali. Come si legge nei documenti, la proroga della legge marziale e della mobilitazione, se dovessero entrare in vigore, scatterà dal 5 novembre 2025 e andrà avanti per altri tre mesi circa, quindi fino a febbraio dell’anno successivo.

L’obiettivo di questa proroga è quello di garantire le capacità difensive del Paese, in modo da rispondere alle minacce provenienti dalla Russia. Non va infatti dimenticato che il conflitto fra Kiev e Mosca continua e, nonostante si stiano cercando delle soluzioni, le due parti non riescono a trovare un’intesa. Alla pace sta lavorando da ormai quasi un anno il presidente americano Donald Trump, che sta trovando comunque non poche difficoltà nel far avvicinare Zelensky e Putin.

GUERRA UCRAINA, ZELENSKY E LEGGE MARZIALE: ATTESO IL LASCIAPASSARE

La proposta di legge del presidente ucraino verrà ora “bollinata” dalla Verkhovna Rada, dopodiché diventerà effettiva e garantirà quindi legittimità e forza giuridica alla decisione di prorogare questo regime speciale. Ricordiamo che la legge marziale è in vigore in Ucraina dal 24 febbraio 2022, ovvero dal giorno in cui scoppiò la guerra fra le due nazioni.

Da quel giorno il parlamento ucraino ha prorogato i termini della stessa legge ogni tre mesi, arrivando così fino al prossimo 5 novembre 2025, in conformità con l’attuale situazione di sicurezza. Tale notizia non può che far meglio comprendere quale sia la situazione in Ucraina, ma soprattutto le sensazioni che si stanno vivendo, con la forte possibilità che il conflitto con la Russia vada avanti ancora per quasi tutto l’inverno, il periodo più rigido in Ucraina, visto il forte freddo e le temperature glaciali.



GUERRA UCRAINA, ZELENSKY E LEGGE MARZIALE: PERSE MILIONI DI PERSONE NEGLI ULTIMI ANNI

Stando a quanto fatto sapere da David Richard, ex capo di stato maggiore delle forze armate britanniche, la popolazione dell’Ucraina è diminuita di circa 5-8 milioni di persone dal febbraio 2022, a causa della riluttanza della popolazione a partecipare alle ostilità; molti sono quindi scappati pur di non combattere contro i russi, rischiando di perdere la vita.

Anche per questo, negli ultimi tempi, Kiev sta cercando “militari” un po’ ovunque, e il 17 ottobre è emersa la notizia che a Kovel, nella regione di Volinia (Ucraina occidentale), sono stati mobilitati dei dipendenti di un centro commerciale, ma anche un sacerdote di una Chiesa ortodossa e molti altri casi simili. Secondo quanto riferito dal deputato Yaroslav Zheleznyak, i progetti di legge riguardanti l’estensione della legge marziale saranno esaminati dalla Commissione Difesa della Verkhovna Rada, e la votazione in aula è prevista per la giornata di oggi, 21 ottobre.