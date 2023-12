“Ucraina necessita di 2,4 milioni di proiettili all’anno”/ L’esperto: “L’Europa non riesce a produrli”

Micael Johansson, presidente e amministratore delegato della società svedese di difesa e sicurezza Saab, al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung parla della guerra in Ucraina. In molti luoghi d’Europa, i depositi si stanno svuotando e le forniture arrivano lentamente. La sua azienda adempie ai contratti “sia che si tratti di consegne in Ucraina o di rifornimento delle scorte. Il nostro contributo è costituito principalmente da armi anticarro portatili. Dall’inizio di questa terribile guerra, abbiamo investito l’equivalente di 150 milioni di euro per aumentare la nostra capacità produttiva in quest’area. Lo abbiamo già raddoppiato e lo quadruplicheremo entro l’inizio del 2025″.

Glucksmann: “I beni russi congelati vadano all’Ucraina”/ “UE stanca. Putin sta vincendo questa scommessa”

Nessuno sa se sia abbastanza: “Attualmente né i singoli Stati né le alleanze militari hanno ben chiaro quale sia esattamente il loro obiettivo. Tuttavia, esiste una chiara indicazione per le munizioni di artiglieria da 155 millimetri. Secondo le stime, l’Ucraina consuma circa 2,4 milioni di proiettili all’anno, ma l’Europa può produrne solo 300.000 all’anno. Quindi non è nemmeno lontanamente sufficiente. Saab non produce tali proiettili. Ma se si verifica un collo di bottiglia con determinati fornitori o con beni di base come gli esplosivi, ciò si ripercuote sull’intero settore”. La richiesta, dunque, è enorme e gli Stati devono, secondo l’esperto, espandere la capacità produttiva. Così “potrebbero acquistare la sicurezza delle consegne future. Ma finora le discussioni si sono concentrate solo su singoli prodotti e progetti, sul qui e ora, e non sulla creazione di scorte, sulla resilienza e sulla deterrenza, come richiede la nuova situazione mondiale”.

GUERRA IN UCRAINA/ "Col sì a Kiev, Moldavia e Georgia l'Ue alza lo scontro con Putin"

Johansson: “La Svezia è favorevole al sostegno all’Ucraina”

La Svezia continuerà a sostenere l’Ucraina: parola di Micael Johansson, presidente e amministratore delegato della società svedese di difesa e sicurezza Saab. “La mia impressione è che il nostro Paese sia fermamente favorevole al sostegno all’Ucraina. Ciò vale sia per il governo svedese, sia per le forze armate, sia per i nostri dipendenti”. Al momento Saab fornisce più di 100 paesi diversi: “L’Ufficio svedese degli armamenti ha concluso con noi un contratto di questo tipo, che ora può essere utilizzato, ad esempio, anche dalla Finlandia e dai Paesi baltici. Questo è più rapido che negoziare tutto da zero con ciascun Paese”. L’approvvigionamento di armi è sempre un processo articolato in diverse fasi: “Durante il lungo periodo di pace tutti i soggetti coinvolti si abituano ad avere molto tempo e pochi soldi. Ognuno potrebbe lavorare al proprio ritmo. Ora è vero il contrario: nel sistema ci sono relativamente molti soldi, ma il tempo è poco. Ciò significa non rimanere bloccati nelle cose minori di un contratto”.

SCENARI/ Cyber assedio: il potenziale di Iran e Russia spaventa Washington

Se la richiesta di adesione della Svezia alla NATO verrà accettata “per noi sarebbe del tutto positivo” spiega il presidente e Ad di Saab. “In primo luogo, ciò renderebbe più accessibili per noi alcuni ordini impartiti congiuntamente dall’Alleanza. In secondo luogo, prima di adesso potremmo avere un’idea delle competenze che ci verranno richieste in futuro. Intendiamoci, tutti i nostri sistemi d’arma sono già compatibili con la NATO. Ma se non sei un membro, non ascolterai alcune discussioni riservate su tali argomenti. In terzo luogo, i nostri concorrenti non sosterrebbero più che potremmo essere meno affidabili di loro solo perché la Svezia non è membro della NATO” conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA