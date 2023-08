UCRAINA NON INVITATA AL G2/ La pace chiede compromessi, non sfide (o show)

L’altro giorno è stata data con un certo clamore la notizia che l’India ha invitato la Russia e non l’Ucraina al prossimo incontro del G20. Ma come è possibile un tale affronto? Forse perché l’India è filorussa?

Poi mi è venuto un dubbio e sono andato a controllare chi sono i membri del G20, i venti Paesi più industrializzati al mondo. E, in effetti, in questo elenco non c’è l’Ucraina. Di per sé non c’è neanche la Svizzera, non c’è Israele, non c’è la Bielorussia e, dei Paesi africani, c’è solo il Sudafrica. In altri termini: non è stato un arbitrio il mancato invito dell’India all’Ucraina. Semplicemente non era dovuto. Poi, è vero che si è soliti invitare Paesi non membri, tra questi sono stati invitati Paesi Bassi, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Singapore. All’Ucraina era accaduto di essere ospite al G20 in Indonesia. Ma ora è l’India a decidere. Insomma, sarebbe stato come se mia madre avesse invitato per la festa del mio decimo compleanno oltre che la zia A. anche una sua sorellastra B., dato che da anni era in causa per questioni di eredità.

Chi, oltre fare i propri interessi (perché il G20, per quanto ne so, è un incontro dove ognuno cerca di trarre per sé il maggiore profitto possibile), volesse veramente servire la causa della pace, dovrebbe evitare certi confronti. Del resto sia la Federazione Russa che l’Ucraina fanno parte addirittura dell’Onu e sappiamo bene che questo finora non è servito molto per un’opera di pacificazione.

Insomma, i veri pacificatori dovrebbero evitare di invitare a certi incontri i due contendenti. Sarebbe meglio organizzare incontri più discreti, come alla fine capitò anche alla zia A. e alla sua sorellastra B. che, dopo tante liti, dovettero pur trovare un modo per spartirsi l’eredità.

La pace richiede un lavoro discreto, paziente, capace di far accettare inevitabili compromessi.

Un’ultima osservazione proprio sull’India e sul suo ruolo internazionale sempre crescente. Da che cosa deriva? Come mai un Paese che per molti è ancora quello dei poveretti assistiti dalle suore di Madre Teresa sta avendo una grande importanza? A quanto pare di poveretti ne ha ancora, come del resto ce ne sono in tante altre parti del mondo, Italia compresa. Però negli ultimi anni l’India non solo ha raggiunto uno sviluppo demografico che l’ha portata ad avere più abitanti, pare, persino della Cina. L’India sta avendo un grande sviluppo industriale anche per merito della preparazione dei quadri in campo scientifico e tecnologico.

La giovane Asia sta crescendo a vista d’occhio, mentre la vecchia Europa sta diventando l’Rsa del mondo.

