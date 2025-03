Il quotidiano Milano Finanza è riuscito ad organizzare un incontro esclusivo con Paolo Zampolli che da qualche giorno a questa parte è stato scelto come inviato speciale in Italia da parte del presidente statunitense Donald Trump conferendogli – insomma – un ruolo di mediazione diretta di altissimo livello Roma e Washington con un canale comunicativo diretto aperto sia con la nostra premier Meloni, che con il presidente USA: nel breve incontro con il quotidiano milanese il tema principale è stato quello dell’Ucraina recentemente finito su tutte le prime pagine per il duro scontro tra Zelensky e Trump che si è ‘combattuto’ in diretta televisiva all’interno dello Studio Ovale della Casa Bianca.

Sondaggi politici 2025/ Stallo Meloni al 30%, balzo Lega, Pd al 22,5%. Fiducia Centrodestra per Trump al 50%

Partendo proprio da qui, l’inviato di Trump non può che criticare aspramente fin da subito l’atteggiamento del presidente dell’Ucraina ricordandogli che quando si viene personalmente ricevuti nello Studio Ovale l’obiettivo è sempre quello di “firmare un accordo” e non di portarsi a casa “un dibattito televisivo” nel quale – come aggravante – si cerca anche di fare “la lezione al presidente degli Stati Uniti”: secondo l’inviato infatti è chiaro che sia l’Ucraina ad avere “bisogno dell’America” e non il contrario, ma chiudendo le porte all’accordo sulle terre rare il futuro della cooperazione resta incerto.

Trump sospende aiuti militari all’Ucraina: “finché non accetta la pace”/ Quanto può resistere senza armi Usa

Il piano USA per recuperare i fondi persi dall’Ucraina: la proposta di Zampolli, l’inviato in Italia di Trump

Al di là del parere personale di Zampolli su Kiev e Zelensky, ad averlo colpito in particolar modo è il momento in cui l’ucraino ha detto chiaramente che “di tutti i dollari stanziati (..) più di 100 miliardi non sono mai arrivati” con un vero e proprio problema al quale si deve trovare – anche rapidamente – una soluzione: il primo passo a suo avviso sarebbe quello che finalmente Kiev pubblichi “un audit ufficiale delle sue spese” più volte richiesto dagli States, magari aprendo anche le porte ad “Elon Musk [che] si è offerto di dare una mano con il suo Doge”.

RIAPERTURA NORD STREAM?/ “Ne avremmo bisogno perché le alternative non bastano, ma decidono Usa e Russia"

Al contempo, l’inviato di Trump intende anche proporre personalmente a Trump di attivare il programma del Tesoro statunitense rinominato “Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program” usato lo scorso anno contro gli oligarchi russi, ma – ovviamente – puntandolo sull’Ucraina: così facendo con un “mix di sanzioni agli uffici” che mettono mano ai fondi “e interventi da parte del Dipartimento della Giustizia e dell’Fbi” si potrebbero bloccare i conti che hanno illegalmente rubato quei 100 miliardi lamentati da Zelensky; magari adottando anche il sistema delle blockchain per i movimenti finanziari di alto livello in modo che siano perfettamente ricostruibili in qualsisi momento.