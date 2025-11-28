Il negoziato per la pace in Ucraina entra nel vivo ma Putin non molla sulle richieste principali, che non sono nel piano di 19 punti ucraino-americano

L’accordo si può fare, ma in realtà Putin vuole solo il piano dei 28 punti e non retrocede dalle sue condizioni iniziali né suoi territori, né sull’esclusione dell’Ucraina dalla NATO, né sulla riduzione della forza militare ucraina. Non solo, il capo del Cremlino dice chiaro e tondo che Donbass e Crimea devono essere considerati Russia e che se Kiev non vuole mollare la parte di Donetsk che ancora controlla Mosca se la prenderà con la forza.

E allora, spiega Giorgio Battisti, generale già comandante del Corpo d’armata di reazione rapida (NRDC-ITA) della NATO in Italia e capo di stato maggiore della missione ISAF in Afghanistan, la trattativa innescata dalla rivelazione del piano elaborato da Witkoff e Dmitriev continua, ma Putin non è disposto a fare troppe concessioni. È un negoziato in cui l’Europa è rimasta ancora ai margini, anzi, fuori dai giochi, con un piano di 20 punti elaborato dai volenterosi pieno di enunciazioni di principio, ma totalmente slegato dalla realtà della guerra.

Nel frattempo il Wall Street Journal dà la notizia di un piano tedesco in caso di guerra con la Russia: risale a oltre due anni fa e oggi probabilmente serve per sostenere i piani di riarmo della Germania e della UE di fronte a una eventuale invasione russa che Mosca, però, smentisce in tutto e per tutto.

Putin dice che Donbass e Crimea devono essere considerati russi, altrimenti non si fa nessun accordo. E se gli ucraini non vogliono, Mosca si prenderà i territori che vuole con la forza. Perché questa uscita? La trattativa per far finire la guerra è entrata nel vivo?

Nelle affermazioni di Putin non c’è niente di nuovo. È la posizione russa sin da quando è partita questa campagna militare: vuole le quattro regioni che sono state incluse per legge nel territorio russo più la Crimea. Il capo del Cremlino ha parlato del 15% del Donetsk che non è nella disponibilità dei russi come di territori occupati dagli ucraini, perché di fatto li considera già suoi adesso. Si tratta di un’area che, nonostante la velocità di avanzamento delle sue truppe sia migliorata dal giorno dell’incontro di Anchorage in poi, i suoi soldati fanno fatica a conquistare, perché è difesa da una linea fortificata che gli ucraini hanno iniziato a costruire nel 2014.

Putin ha detto che è disposto a discutere sul piano dei 19 punti approntato da americani e ucraini a partire da quello originario di 28 punti messo a punto da Witkoff e Dmitriev, ma sembra che sia disposto ad accettare più che altro solo quest’ultimo documento. È così?

Putin vuole dimostrare anche agli occhi di Trump che è disponibile a una trattativa, ma alle sue condizioni. Rispetto al piano di 28 punti, però, quello elaborato successivamente, che non è stato reso noto, non tratterebbe alcuni temi fondamentali. Il capo del Cremlino non può accettare che si parli di 800mila ucraini che rimangono sotto le armi, che non venga considerato il divieto di Kiev di entrare nella NATO, che non si faccia cenno al divieto per le forze occidentali, soprattutto europee, di schierarsi dietro il Dnepr come forza di rassicurazione. Quindi la trattativa procede, ma se le condizioni sono queste si rischia di tornare punto e a capo.

Rubio ha dichiarato che di condizioni di sicurezza dell’Ucraina si parlerà solo dopo l’accordo di pace. Come è possibile?

Trump, da buon commerciante, spinge per ottenere questo accordo di pace per poi dettagliarlo, più o meno seguendo l’iter adottato per Gaza. Penso che voglia ottenere il cessate il fuoco e in seguito cominciare a parlare. Ma questo Putin non lo accetterà, per lui se si vuole fare la pace la base da cui partire è il piano dei 28 punti.

I russi concordano un piano con gli americani e poi gli USA parlano con gli ucraini per elaborare un altro documento. In tutto questo l’Europa rimane esclusa?

L’Europa ha elaborato un piano di 20 punti che non si è filato nessuno: i volenterosi sembrano quasi fuori dalla realtà, dal loro progetto sembra che la Russia abbia perso, come se questi quattro anni di guerra non contassero. Francia, Germania e Gran Bretagna è come se giocassero in un altro campionato. Ci sono affermazioni in linea di massima condivisibili come, per esempio, che i confini di un Paese non possono essere modificati con la forza, ma che non tengono in considerazione una realtà ben diversa scaturita dalla guerra.

Il Wall Street Journal parla di un piano elaborato due anni e mezzo fa dalla Germania in collaborazione con la NATO per la guerra contro la Russia. Un documento che ha implicazioni per la logistica e lo sviluppo dell’industria bellica. Come mai è uscito proprio adesso, che senso ha questo progetto?

È un piano che delinea come dovrebbe comportarsi la Germania in caso di un conflitto con la Russia, spiegando come dovrebbe organizzarsi tutta la società tedesca. Prevede 800mila soldati, anche di altri Paesi della NATO. Se ne parlava già qualche anno fa e credo che serva per giustificare i programmi del cancelliere Merz per il potenziamento dell’esercito.

Serve a dimostrare che i Paesi europei si stanno riorganizzando per fronteggiare un’eventuale invasione russa, anche se Putin ha detto che non c’è nessuno volontà di invadere l’Europa: d’altra parte come fanno i russi a invadere altri Paesi se faticano a prendersi l’ultima parte del Donetsk? Nella sostanza è un piano che serve solo per supportare la politica di riarmo sia europea che tedesca.

(Paolo Rossetti)

