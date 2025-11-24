Guerra Ucraina Russia, ultime notizie colloqui Ginevra: cosa prevede la controproposta Ue, Mosca nel G8 se ok piano. Ma va risolto anche ruolo Europa e NATO

Continueranno domani i lavori dei delegati di Ucraina, Ue e Usa a Ginevra su una bozza di piano di pace con la Russia per fermare la guerra. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa Marco Rubio al termine dell’incontro con i media per fare il punto della situazione sui negoziati di oggi.

La novità principale è rappresentata dalla controproposta Ue, che ha messo a punto un piano di pace che prevede 24 punti, partendo da quello presentato dal presidente americano Donald Trump. A rivelarli è il Telegraph, secondo cui si parte dalla conferma della sovranità dell’Ucraina e dalla volontà di risolvere “tutte le ambiguità” e raggiungere un accordo totale.

Ma è stato rimosso il punto in cui si affermava che la Russia non invaderà i confini dei vicini e sull’espansione della NATO, mentre sono previste “solide garanzie di sicurezza” per l’Ucraina, le cui forze armate saranno limitate a 800mila unità in tempo di pace.

COSA PREVEDE LA CONTROPROPOSTA UE PER LA PACE

In merito alle garanzie, si parla di una “robusta risposta militare coordinata” in caso di nuova invasione da parte della Russia, insieme alle sanzioni. Per quanto riguarda l’adesione alla NATO, la questione non si pone, visto che è necessario il consenso dei membri dell’Alleanza Atlantica, che non c’è, d’altra parte quest’ultima è disposta ad accettare di non dislocare permanentemente truppe sotto il suo comando in Ucraina, mentre i caccia NATO saranno dislocati in Polonia.

Invece, è previsto un accesso preferenziale al mercato europeo a breve termine per l’Ucraina durante la valutazione della sua adesione all’Ue.

Si mette nero su bianco che Mosca dovrà essere gradualmente reinserita nell’economia mondiale, però le sanzioni andranno discusse per concordare il loro alleggerimento.

DAL G8 AL CESSATE IL FUOCO: GLI ALTRI PUNTI

Non è passata inosservata l’apertura alla Russia per quanto riguarda il G8, in particolare l’invito a parteciparvi. Ma la ricostruzione dell’Ucraina passa anche da un risarcimento finanziario, anche tramite i beni sovrani del Cremlino. In merito alla centrale di Zaporizhzhia, l’AIEA si occuperà della supervisione, ma l’energia prodotta sarà equamente divisa tra le due parti.

Infine, l’Ucraina dovrà tenere le elezioni il prima possibile dopo il raggiungimento dell’accordo di pace, la cui firma farà scattare immediatamente il cessate il fuoco, le cui modalità saranno concordate da entrambe le parti sotto la supervisione degli Stati Uniti, che presiederanno il Consiglio per la Pace per il monitoraggio del rispetto dell’accordo.

COLLOQUI A GINEVRA, PROGRESSI NEI NEGOZIATI SULL’UCRAINA

La controproposta Ue rappresenta una svolta nel processo di negoziazione del piano, che è in corso da tre settimane. Rubio, che in conferenza stampa ha dichiarato di non averla visionata, ha parlato comunque di una significativa accelerazione nelle ultime 96 ore. Per i negoziatori quella di oggi è stata una “giornata molto positiva“, infatti Rubio parla di “enormi progressi“, anche grazie all’ampio coinvolgimento dell’Ucraina.

“C’è ancora del lavoro da fare, ma oggi siamo sicuramente molto più avanti rispetto a quando abbiamo iniziato“. Soddisfatto anche il presidente americano Trump, ha assicurato Rubio. La sensazione è che sia solo questione di tempo per sancire l’accordo, questa è almeno quella di Rubio, secondo cui non ci sono questioni insormontabili.

L’ideale per il segretario di Stato sarebbe chiudere l’accordo entro giovedì, intanto da Ginevra arrivano anche le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato di aver avuto un colloquio con Trump e il primo ministro della Finlandia, respingendo le critiche sul piano, perché quello che conta è aver lavorato tutti insieme al piano di pace.

Un retroscena invece è stato riferito dalla BBC, secondo cui i leader europei, giapponesi e canadesi avrebbero chiaramente espresso il loro malcontento per le richieste eccessive avanzate dall’Ucraina, ma comunque questi colloqui hanno tuttavia dato un forte impulso al processo, con Kiev che ha poi assunto un ruolo di primo piano.