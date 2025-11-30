Guerra Ucraina Russia, delegazione Kiev in Usa per proseguire i negoziati. Zelensky apre a Trump: "Approccio costruttivo per la pace". Lunedì sarà a Parigi

UCRAINA RUSSIA, ULTIME NOTIZIE: DELEGAZIONE DI ZELENSKY A MIAMI

“Gli Stati Uniti stanno dimostrando un approccio costruttivo ai colloqui di pace“: così Volodymyr Zelensky ha parlato nelle scorse ore in un discorso alla nazione, mentre la sua delegazione si recava in Florida per i colloqui su un accordo che ponga fine alla guerra scatenata dalla Russia. Un segnale di apertura importante in vista dell’incontro previsto nelle prossime ore a Miami, dove i funzionari ucraini saranno accolti dal segretario di Stato americano Marco Rubio, dal genero del presidente americano Jared Kushner e dall’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.

L’incontro a Miami si svolgerà senza il principale collaboratore di Zelensky, Andriy Yermak, che venerdì si è dimesso dopo che le agenzie anticorruzione hanno condotto perquisizioni nel suo appartamento. Witkoff, comunque, all’inizio della prossima settimana dovrebbe proseguire i colloqui sulla questione con la parte russa a Mosca, mentre Zelensky è atteso lunedì all’Eliseo per un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, che nelle ultime ore ha aperto alla possibilità di imporre nuove sanzioni alla Russia per colpirne ulteriormente l’economia.

IL MESSAGGIO DELLA FRANCIA A PUTIN

I due leader discuteranno “le condizioni per una pace giusta e duratura”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, il quale in un’intervista al quotidiano La Tribune Dimanche ha spiegato che “la pace è a portata di mano, se Vladimir Putin abbandonerà la sua illusoria speranza di ricostituire l’impero sovietico soggiogando prima l’Ucraina“. Barrot ha poi lanciato un altro messaggio al Cremlino: “Putin deve accettare il cessate il fuoco o accettare di esporre la Russia a nuove sanzioni che esauriranno la sua economia, nonché a un intensificato sostegno europeo all’Ucraina”.

ZELENSKY APRE A FINE “DIGNITOSA” DELLA GUERRA

In realtà, al momento chi si trova a dover affrontare pressioni significative, sia sul fronte militare sia su quello politico, è Zelensky, che registra l’avanzata russa sul terreno, i continui attacchi delle forze armate di Mosca a Kiev e nella sua regione per due notti di fila, oltre agli attacchi con droni. Inoltre, i colloqui con gli Usa arrivano in una fase di forte instabilità per il presidente ucraino, anche alla luce dello scandalo corruzione che ha portato alle dimissioni di Yermak. Al tempo stesso, proprio per queste ragioni potrebbe essere il momento giusto per accelerare verso la pace.

“La parte americana sta dimostrando un approccio costruttivo e nei prossimi giorni sarà possibile definire i passi per determinare come porre fine alla guerra in modo dignitoso“, ha infatti dichiarato Zelensky. Le parti oggi lavoreranno alla definizione di una versione congiunta del piano di pace di Trump, che inizialmente contava 28 punti ma era stato criticato in Europa perché ritenuto troppo sbilanciato a favore delle richieste russe. “Prosegue il dialogo basato sui punti di Ginevra. La diplomazia resta attiva“, ha concluso nel post.