Le notizie di oggi sulla guerra Russia-Ucraina: Putin si ritiene vicino alla vittoria, ma Trump nel frattempo valuta nuove sanzioni contro Mosca

Prosegue – pur con l’attenzione internazionale che sembra essere via via progressivamente scemata – la guerra tra Russia e Ucraina giunta oggi al suo 1221esimo giorno di combattimenti ininterrotti con una pace (e di fatto anche una soluzione militare) che sembra essere sempre più impossibile: i combattimenti nell’ultimo periodo si stanno concentrando su diversi fronti e secondo le fonti governative russe in nottata è stata conquistata la località di Chervona Zirka, oltre ad aver compiuto alcuni importanti progressi nella regione del Donetsk.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Belgrado: violenti scontri tra manifestanti e polizia (29 giugno 2025)

Sempre nel corso della notte, le fonti governative dell’Ucraina hanno anche fatto sapere che l’avversario russo avrebbe condotto una lunga e ampie serie di attacchi più o meno mirati contro alcune infrastrutture: complessivamente Kiev sostiene che sono stati utilizzati più di 500 droni e missili dei quali più della metà sono stati abbattuti e i restanti sono “spariti dei radar”, termine che lascia intendere che sono riusciti a colpire i loro obbiettivi.

Sondaggi UK: Reform 27%, Labour 23%/ Starmer cerca coesione tra crisi sul welfare e linea NATO sull’Ucraina

Similmente, sempre l’Ucraina ha fatto sapere che nella battaglia notturna nei cieli è stato abbattuto anche uno dei F-16 donati a Kiev dagli alleati occidentali al termine di uno scontro nel quale il pilota (purtroppo deceduto, per evitare che il caccia si schiantasse in un’area abitata) era riuscito ad abbattere sette caccia avversari; mentre al contempo a causa delle tensioni al confine con la Polonia (in un’area che non fa parte del fronte di guerra), anche Varsavia e la NATO hanno fatto decollare i loro caccia per pattugliare eventuali attacchi al territorio dell’Alleanza.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Pakistan: 11 morti per le inondazioni improvvise (28 giugno 2025)

Guerra Russia-Ucraina: Trump minaccia nuove sanzioni, ma Peskov ricorda che non otterranno alcun effetto positivo

Dopo gli attacchi notturni, in uno dei suoi consueti comunicati alla popolazione, il presidente della Russia ha fatto sapere che “la vittoria (..) nell’operazione militare speciale è destinata a sopraggiungere“, lasciando intendere che ormai gli obbiettivi del Cremlino sarebbero stati quasi completamente raggiunti; mentre dal conto suo Zelensky è tornato a insistere con gli alleati sul fatto che “Mosca non si fermerà“, almeno fino a quando “sarà in grado di sferrare attacchi massicci” come quello della notte scorsa.

Sempre Zelensky questa mattina avrebbe anche avviato l’iter per escludere l’Ucraina dalla Convenzione di Ottawa che dal 1997 vieta completamente l’uso, la produzione e la conservazione delle mine antiuomo seguendo l’esempio già lanciato in tal senso dai Paesi baltici e dalla Polonia, oltre che dalla Russia che mai è entrata a far parte dei firmatari: una decisione che Kiev ricollega, non a caso, al fatto che il Cremlino starebbe usando “massicciamente mine contro i nostri militari e civili”, al punto che molte aree del paese sono ormai del tutto impraticabili.

Similmente, dagli USA il senatore Lindset Graham – tra i più fidati uomini di Trump – ha rivelato alla ABC che il presidente starebbe valutando nuove sanzioni contro la Russia: l’obbiettivo in questo caso sarebbero i paesi che ancora oggi commerciano con Mosca, imponendo dazi del 500% a qualsiasi esportazione verso gli Stati Uniti: l’idea sarebbe di approvare la proposta dopo la pausa estiva di luglio, ma poi tutto sarà esclusivamente nelle mani di Trump.

Del tema delle sanzioni è tornato a parlare anche il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente Rossiya 1, avvertendo che “la Russia può essere spinta al tavolo delle trattative solo con la diplomazia”, sottolineando che qualsiasi tentativo di “fare pressioni” o costringere ai negoziati con “la forza” non subirà alcun reale effetto, se non quello di causare un “contraccolpo” ai danni della stessa Ucraina.