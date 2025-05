GUERRA UCRAINA RUSSIA, ULTIME NOTIZIE COLLOQUI ISTANBUL

Donald Trump si era detto disponibile a chiamare Vladimir Putin per capire le intenzioni della Russia sulla guerra in Ucraina e, considerando l’esito dell’incontro tra le due delegazioni, potrebbe essere importante. Infatti, al termine dei colloqui a Istanbul, gli ucraini hanno fatto sapere che le richieste di Mosca sono irricevibili. Pare che il Cremlino voglia il controllo delle cinque regioni contese come condizione per un cessate il fuoco, ma per la delegazione di Volodymyr Zelensky questa posizione rischia di far fallire i negoziati.

In particolare, un responsabile ucraino all’AFP ha dichiarato che la Russia vuole la cessione dei territori ucraini. Comunque, quella che è terminata è la prima sessione, caratterizzata da due ore di discussioni, stando a quanto spiegato da RIA Novosti, citando una fonte nel ministero degli Esteri russo. Non si esclude possano riprendere tra qualche ora i colloqui; infatti, un funzionario ucraino non lo ha escluso, pur precisando che al momento non è programmato un nuovo incontro tra le due delegazioni. Nel frattempo, si stanno preparando le dichiarazioni per i media.

GUERRA UCRAINA RUSSIA, LE RICHIESTE DI MOSCA

Al termine dei colloqui Ucraina Russia, anche CNN ha registrato primi segnali negativi, ma ha anche raccolto alcune indiscrezioni. Ad esempio, una fonte ucraina a conoscenza dei negoziati ha dichiarato che la delegazione russa “non aveva il mandato per prendere decisioni importanti”. Dunque, la delegazione russa non sarebbe pronta a prendere decisioni significative per porre fine alla guerra in Ucraina.

Una fonte del team ucraino ha fatto sapere che i colloqui con la delegazione russa sarebbero tradotti da un interprete. Non è chiaro il motivo, visto che in Ucraina si parla comunemente il russo, ma lascia intendere il livello di inimicizia tra le due parti. Probabilmente, gli ucraini vogliono chiarire che la loro lingua non è il russo. In merito alle richieste russe, ci sarebbe quella di ritirarsi completamente da quattro regioni orientali contese. Si tratta di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, che la Russia ha tentato di annettere illegalmente nel 2022 e rivendica pur non avendone il pieno controllo.

GUERRA UCRAINA RUSSIA, VATICANO DISPONIBILE PER NUOVI COLLOQUI

Nel frattempo, il Vaticano ha offerto il suo aiuto per portare la pace in Ucraina, proponendo la Santa Sede come sede per i colloqui Ucraina Russia, ha riferito la RAI, citando il Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, secondo cui la Santa Sede potrebbe essere un “luogo molto adatto, almeno per parlarsi”.