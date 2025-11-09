Attacchi intensi a Pokrovsk e alle infrastrutture energetiche: Ucraina in difficoltà. L'alternativa è coinvolgere la NATO o trattare alle condizioni russe

Attacchi sempre più pesanti a Pokrovsk e alle infrastrutture energetiche. La guerra in Ucraina sta raggiungendo punte di intensità senza precedenti, tali che se le truppe ucraine dovessero cedere in alcuni nodi cruciali Zelensky e il suo governo sarebbero costretti a riconsiderare tutte le loro strategie.

L’alternativa, spiega Marco Bertolini, generale della Brigata Folgore e comandante di numerose operazioni speciali in Libano, Somalia, Kosovo e Afghanistan, è coinvolgere direttamente la NATO nel conflitto o trattare alle condizioni di Putin. Una scelta che si pone anche adesso che Pokrovsk non è ancora caduta, ma che a maggior ragione diventerebbe d’attualità nel caso i russi dovessero sfondare. I combattimenti non sono ancora finiti, ma i vincitori ci sono già: i russi, che hanno guadagnato i territori designati come obiettivi iniziali, e gli americani, che hanno diviso l’Europa dalla Russia, fino a qualche anno fa primo fornitore energetico per il Vecchio continente.

MEDIO ORIENTE/ Così lo spregiudicato Netanyahu aiuta gli Usa a controllare i Paesi arabi

Attacchi dei russi a Dnipro, Pokrovsk (e non solo) che sta cadendo, le infrastrutture energetiche colpite in diverse città. La situazione in Ucraina dal punto di vista militare sta precipitando?

Siamo a un punto critico, mai toccato finora. I russi stanno conquistando località importanti. Kupyansk, nell’oblast di Kharkiv, è ormai occupata in larghissima parte. Le truppe ucraine della zona si trovano ad est del fiume Oskil, in un’area in cui sono in grandi difficoltà a ritirarsi.

PETROLIO E GAS RUSSO/ "Ne abbiamo bisogno per non morire di dazi green Ue, la soluzione passa per la Bce"

A Pokrovsk si attendeva un’offensiva da mesi: era stata raggiunta da tempo, però i russi non l’hanno mai attaccata direttamente, hanno preferito avvolgerla. Ora Pokrovsk e Myrnohrad sono in una sacca, circondate dai russi, con gravi difficoltà a far affluire uomini e rifornimenti e soprattutto, appunto, a ritirare le truppe. Quelle che sono rimaste rischiano di essere distrutte o di doversi arrendere, cosa che per Zelensky sarebbe una vera umiliazione. Tanto è vero che ha dato ordine di resistere a oltranza.

Negli altri punti del fronte, invece, come sta andando?

Più a sud c’è Velyka Novosilka, città fortificata occupata l’estate scorsa, che ormai i russi hanno superato di una quarantina di chilometri in direzione ovest, verso il Dnepr. Ancora più a sud, a Kherson, sulla sponda destra del fiume, Mosca ha sbarcato delle unità nella zona industriale. Insomma, tutto il fronte è caratterizzato da una forte pressione russa. Gli ucraini combattono con le poche forze che hanno, pagando un forte tributo in termini di caduti e riportando qualche successo: hanno ridotto un saliente creato dai russi con delle unità leggera, addirittura con unità motocicliste, verso Dobropillja, a nord di Myrnohrad.

SHUTDOWN USA/ "I dem non si fidano di Trump (che perde il 4%) ma alla fine un accordo andrà trovato"

Complessivamente, però, la situazione com’è?

Dal punto di vista militare sul campo non c’è partita. Kiev ha provato a rompere l’assedio a Pokrovsk con unità speciali, ma non ci è riuscita. I russi hanno un potenziale umano superiore e riescono ad alimentare le loro forze più o meno con 30mila volontari al mese. Gli ucraini, invece, devono ricorrere a mezzi spicci per mobilitare soldati e mandarli al fronte.

Dal fronte arrivano notizie di una intensificazione delle operazioni russe nei confronti delle infrastrutture energetiche. Si parla di possibili interruzioni di energia anche a Kiev, mentre tutta la rete ferroviaria ucraina è in difficoltà. Gli effetti di una campagna che dura da mesi si stanno sentendo proprio adesso?

I russi colpiscono le centrali energetiche da parecchio tempo, ma ora ci stiamo avvicinando all’inverno e la situazione è ancora più penalizzante per la popolazione. Mosca sta colpendo anche le officine dove si costruiscono i droni. All’inizio della guerra nel settore dei droni gli ucraini erano in vantaggio e hanno provocato molte perdite ai russi, ma adesso questo vantaggio si è ridotto, se non ribaltato.

Tenendo conto di tutti questi elementi si può dire che la guerra sia a una svolta?

Siamo arrivati sicuramente a un momento di crisi acuta, con attacchi mai di questa intensità. Si sta riproponendo la situazione di Bakhmut: la perdita di Pokrovsk e Myrnohrad, per un esercito molto stanco e provato, sarebbe un colpo veramente molto pesante. Per questo il tentativo delle autorità ucraine di resistere è pienamente giustificato.

Caduta Pokrovsk l’Ucraina sarebbe costretta a considerare in modo diverso la guerra?

Nel momento in cui ci fosse un risultato così drammatico per gli ucraini come la perdita di Pokrovsk-Myrnohrad, e poi magari Kostjantynivka e Kupyansk, Zelensky dovrebbe fare i conti con la realtà e constatare che forse non ha più le forze per contrastare efficacemente i russi. A questo punto per lui sarebbe ancora più necessario coinvolgere la NATO. Non per niente i servizi segreti russi parlano di un possibile incidente a Zaporizhzhia del quale gli occidentali vorrebbero attribuire la colpa a Mosca creando un caso per giustificare un intervento.

Sul Guardian l’ex segretario NATO Rasmussen propone uno scudo aereo degli europei per intercettare i missili russi in Ucraina. Come va giudicata questa proposta?

Assecondarla significherebbe entrare in guerra. Anche se lo siamo già. Finora Putin ha fatto finta che non sia così, ma noi stiamo continuando a indottrinare la nostra opinione pubblica sul fatto che siamo in un conflitto e che i russi sono il nemico, quelli con cui non si parla, che non possono venire da noi a cantare o a giocare a calcio.

Insomma, se come sembra Pokrovsk dovesse cadere, cosa succederà?

O gli americani e gli europei entrano in guerra direttamente, o Zelensky deve mettersi nell’ordine di idee di trattare alle condizioni dei russi. Una lettura che, però, rimane vera anche senza aspettare la caduta di Pokrovsk.

L’Ucraina ha firmato un contratto di 25 anni per la fornitura di GNL americano. Agli USA ormai questa guerra serve solo per fare affari?

L’obiettivo degli americani era dividere l’Europa dalla Russia, tagliando i collegamenti energetici. La guerra la sta vincendo Putin, perché ha eroso le forze ucraine e ha ottenuto i territori che voleva, dal punto di vista politico-strategico tuttavia è stata vinta dagli USA, che sono riusciti a separare gli europei (in particolare i tedeschi) dai russi. Un danno epocale per l’Europa stessa, che ha sacrificato le sue capacità industriali e si è vista costretta a pagare molto di più il gas.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI