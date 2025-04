È stata una vera e propria strage – con una conta di morti e feriti ancora largamente in corso – quella organizzata dalla Russia sulla città ucraina di Sumy nella prima mattinata della giornata di oggi che sarebbe dovuta essere sacra date le celebrazioni della Domenica delle palme: la notizia è stata riportata già attorno alle 10 del mattino dal sindaco locale Artem Kobzar – citato dai media di Kiev -, mentre nel corso delle ore successive altre conferme sono arrivate anche da parte dei più alti vertici dell’Ucraina – incluso il presidente Zelensky – e da quelli internazionali, tra il mediatore statunitense Keith Kellogg, il portavoce della Nato Allison Hart e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Prima di arrivare ai commenti internazionali, vale la pena partire da quelle poche notizie certe che arrivano dall’Ucraina: l’attacco – appunto – sarebbe stato condotto in mattinata dalla Russia sulla città di Sumy che prima di oggi sembrava essere stata risparmiata dalla feroce e lunga guerra, con un bilancio di morti che attualmente sembra aver già superato abbondantemente le 30 persone e più di 80 feriti; il tutto senza contare gli enormi danni causati alle infrastrutture e ai mezzi di trasporto legati – spiega l’amministratore regionale ucraino Volodymyr Artyukh – all’uso di “bombe a grappolo” che esplodono in aria e disperdono ingenti quantità di schegge metalliche ad altissima velocità.

I commenti internazionali al violento attacco russo contro la città ucraina di Sumy: “Comportamento da bastardi”

Un attacco – insomma – senza precedenti, cagionato in una giornata simbolica per l’Ucraina (ma non solo) come quella della Domenica delle palme e in una mattinata in cui migliaia di civili erano pronti a raggiungere le chiese locali per consuete messe di avvio della Settimana Santa in vista della Pasqua: ad essere stati colpiti – spiega Zelensky – sono stati “case, scuole, auto in strada” ed ovviamente civili, sottolineando che dal suo punto di vista “solo un bastardo potrebbe comportarsi in questo modo” ed esortando una “forte risposta mondiale” che ponga finalmente fine al “terrore” causato dalla Russia – definita dal presidente ucraino “terrorista” – in Ucraina.

E mentre dal conto suo il portavoce della Nato Hart si è limitato a definire “orribile” quanto accaduto in mattinata in Ucraina, porgendo le sue dovute condoglianze alle famiglie delle numerose vittime e il mediatore USA Kellogg ha sottolineato che la Russia “ha superato i limiti della decenza”; da parte dell’Europa – e del presidente del Consiglio Costa citato prima – si è parlato di “criminale attacco missilistico” parte di una lunga “campagna di violenza” che rende sempre più chiaro quanto Vladimir Putin non intenda in nessun modo porre veramente fine alla guerra di aggressione contro Kiev.

