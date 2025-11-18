L'intesa Zelensky-Macron non cambia la guerra. Trump e Putin (che rivuole la UE come cliente) dopo la sconfitta ucraina definiranno le zone di influenza

L’accordo tra Macron e Zelensky per la fornitura di armi (che si completerà nel 2035) non può cambiare il quadro di una guerra ormai indirizzata a una vittoria dei russi. E non sarà facile sostenere con 70 miliardi il bilancio ucraino, come dovrebbe fare la UE, soprattutto dopo la prova che il Paese ha dato di sé nell’inchiesta sulla corruzione che coinvolge anche collaboratori del presidente.

SCENARIO UE/ "Economia di guerra e controllo totale, Bruxelles sta costruendo il suo Pentagono"

Americani e russi, spiega Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, aspettano così che la guerra faccia il suo corso, dopo di che siederanno al tavolo per una nuova Yalta, cercando di riaffermare in qualche modo la loro leadership in un mondo che, invece, sta diventando multipolare. Intanto la Russia si dice disposta a riallacciare i rapporti con la UE: l’Europa alla fine potrebbe accorgersi che ne ha bisogno.

UE/ Quel filo che lega il mini-summit Macron-Zelensky al “discorso a Berlino” di Mattarella

Macron e Zelensky hanno firmato un accordo per l’acquisto da parte ucraina di 100 caccia e la cessione di otto sistemi di difesa aerea SAMP-T. Cambia qualcosa nella guerra?

È una dichiarazione di intenti, non è proprio un contratto, anche perché con che soldi pagano gli ucraini? Cento caccia Rafale vuol dire 10 miliardi di euro, se poi si aggiungono i missili e le armi da utilizzare con gli aerei arriviamo a 17-18 miliardi. Ma l’Ucraina non ha i soldi per pagare gli stipendi ai soldati, sta posticipando le indennità alle vedove dei militari deceduti. È un altro episodio che dimostra il distacco totale dei vertici europei rispetto a quello che accade sul campo di battaglia, dove i russi stanno sfondando.

UCRAINA/ "Zelensky più debole, ma l'Ue ora non ha alternative a lui. Il problema è Odessa"

Ma l’Ucraina non ha bisogno di potenziare la difesa aerea?

L’aviazione ucraina dovrebbe contare, stando alle dichiarazioni di intenti, su 100 Rafale, 150 Gripen, 40 F-16, e sui Mirage 2000, cui si aggiungono tre aerei di tipo sovietico Sukhoi Su-25, Su-27, più i Mig-29. Con che soldi mantengono una forza aerea del genere composta da sette diversi velivoli da combattimento?

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, ha stigmatizzato le parole del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, secondo cui entro il 2028 ci sarà un conflitto NATO-Russia. L’Europa non riesce a uscire da questa narrazione?

Non ne esce perché la sua classe dirigente, compreso Pistorius, dovrebbe fare i conti con i propri errori strategici compiuti dal 2014 in avanti e soprattutto dal 2022 in poi. Non c’è nessun documento militare secondo cui la Russia si sta preparando ad attaccare l’Europa. È vero invece che l’Europa da qui ai prossimi 4 anni sarà ridotta al deserto industriale ed energetico: basta vedere cosa sta succedendo in Germania con decine di migliaia di licenziamenti e Merz che continua a perdere consensi.

Il primo vicepresidente del Consiglio della Federazione e segretario del Consiglio generale del partito al governo Russia Unita, Vladimir Yakushev, al simposio BRICS-Europa a Sirius ha detto che la Russia rimane aperta ai Paesi europei. Come si spiegano queste dichiarazioni?

Putin ha sempre detto che l’Europa aveva rinunciato a difendere i propri interessi consegnandosi agli americani, e nonostante le sanzioni la Russia non ha mai neppure interrotto la fornitura di gas e petrolio all’Europa, che invece ha rinunciato alla fornitura di gas russo e all’energia russa entro il prossimo anno. La Russia è consapevole che il disastro provocato dalla classe dirigente europea porterà a un crollo di questa leadership nel giro di pochi anni. Se non sarà la guerra a farla crollare ci penseranno le conseguenze economiche e politiche del conflitto. Presto in Europa cambieranno alcuni governi, forse molti. Tra dieci anni la Russia sarà ancora una nazione che ci potrà fornire quantità infinite di energia a prezzi scontati. Secondo Mosca, se l’Europa vorrà risollevarsi dovrà fare i conti con i russi.

Intanto la Commissione europea ha stabilito che l’Ucraina nel 2026 avrà bisogno di 70 miliardi, che dovranno arrivare da Bruxelles. E si pensa ancora di utilizzare gli asset russi all’estero. Può la UE sostenere un impegno del genere?

Va bene essere folli, ma arrivare a rubare i soldi dei russi è contro ogni legge e ogni regola finanziaria, trasformerebbe l’Europa in un deserto anche per quanto riguarda gli investimenti stranieri. Nessun Paese europeo è disposto a buttare miliardi per finanziare un Paese che tutti oggi fingono di scoprire corrotto.

L’Ucraina era già messa male prima?

Nel Global Democracy Index del 2020 redatto dall’Economist l’Ucraina era al 79° posto. Nel 2020 nella classifica dell’Università di Wolfsburg sulla qualità della democrazia, l’Ucraina di Zelensky era al 92° posto, dietro la Birmania. Se poi parliamo del Corruption Perceptions Index del 2021, era al 122° posto su 180 nazioni. Secondo lo Human Freedom Index pubblicato nel 2022, era al 98° posto. Nella classifica dell’Economic Freedom Heritage Foundation sulla libertà economica – legata alla corruzione, perché se non c’è libertà di impresa vuol dire che il sistema politico la ostacola -, nel 2022 era al 130° posto, dietro a Paesi tra i più poveri, come Niger, Mauritania, Burkina Faso. La guerra, poi, accelera i fenomeni di corruzione: con l’emergenza bellica ci sono meno controlli.

Dopo l’inchiesta sulla corruzione Zelensky ha visto un calo del 40% nel tasso di approvazione, mentre l’ex primo ministro ucraino Azarov sostiene che gli USA stanno cercando un possibile sostituto. Stavolta rischia davvero?

Zelensky ha cominciato a rischiare qualche mese fa, quando scoppiarono i primi scandali e lui voleva chiudere i due enti che si occupavano di monitorare il fenomeno della corruzione. Proprio in quel momento Vogue pubblicava un’intervista con ampie foto glamour del generale Zaluzhny, ambasciatore ucraino a Londra, che è l’uomo su cui gli anglo-americani potrebbero investire per sostituire Zelensky. Peccato che la magistratura tedesca oggi lo consideri il mandante della distruzione del Nord Stream. Ho l’impressione che noi occidentali, ad “andare a letto” con i nostri nemici, siamo bravissimi.

Zelensky potrebbe cadere già adesso?

Non lo so, però la legittimità di Zelensky è scaduta, anche se le elezioni, così dice lo stesso presidente ucraino, finché c’è la guerra non si possono fare. Forse anche per questo il conflitto deve continuare. Se finisse con un accordo e in Ucraina e si andasse a votare, Zelensky forse non vincerebbe. La gente si nasconde per non arruolarsi: la sua logica bellica viene rifiutata dai più. Neppure il battaglione Azov ha voluto combattere a Pokrovsk. Se dovessimo cercare un uomo che possa dare garanzie di popolarità e di non essere amico dei russi, Zaluzhny è uno di questi. Però è anche vero che in questi tre anni di disastro per l’Ucraina non può essere considerato senza responsabilità, soprattutto verso gli europei se l’inchiesta sul Nord Stream accerterà il suo coinvolgimento.

Peskov ha ribadito che l’incontro Trump-Putin va fatto prima possibile, anche se deve essere preparato meticolosamente. C’è la possibilità che si riapra un negoziato?

Le trattative sono proseguite, ma vengono congelate pubblicamente. La guerra in Ucraina non è finita e i russi vogliono raggiungere i loro obiettivi. E non è un caso che mentre Peskov parla di riprendere i negoziati, dagli Stati Uniti non c’è stato nessun commento di alto livello allo scandalo della corruzione in Ucraina. Trump aspetta che la guerra finisca, dopodiché russi e americani ricominceranno a dialogare. Mi aspetto una nuova Yalta: il mondo multipolare, che va a sostituire quello che era una volta il mondo bipolare, gestito dalle due grandi potenze, limita l’influenza di americani e russi. Se ne avranno l’opportunità, un tentativo per tornare all’approccio bipolare lo faranno, anche a scapito di potenze emergenti.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI