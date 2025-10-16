La situazione in Ucraina è molto più complicata che a Gaza. Trump non è riuscito a ottenere una tregua: per farlo dovrebbe interrompere il supporto a Kiev

Confortato dai risultati ottenuti a Gaza, Trump potrebbe cercare di risolvere il dossier Ucraina. Finora non ci è riuscito perché i rapporti di forza nella guerra europea sono molto diversi da quella mediorientale. Il rapporto con Zelensky non è stretto come con Netanyahu e quello con Putin per certi versi è strano, tanto che il presidente americano ha annunciato che dovrebbe parlare con il capo del Cremlino in merito alla questione dei Tomahawk da fornire all’Ucraina. La Russia, inoltre, a livello internazionale non è isolata come Israele, anzi ha la Cina dalla sua parte.

Per il presidente USA l’unico modo per troncare la guerra, spiega Marco Bertolini, generale della Brigata Folgore e comandante di numerose operazioni speciali in Libano, Somalia, Kosovo e Afghanistan, sarebbe di bloccare i rifornimenti a Kiev, ma qui si scontra con la parte della sua amministrazione che vuole continuare il conflitto per mettere in difficoltà i russi.

Lo scenario è favorevole a Mosca e l’Occidente a tutto questo sa solo opporre una narrazione secondo cui la Russia starebbe perdendo. Ma non è quello che dice il campo di battaglia. Anzi, avanti così l’Ucraina rischia di scomparire come entità autonoma.

Trump è riuscito a imporre il cessate il fuoco a Gaza, perché non riesce a ottenere lo stesso risultato in Ucraina?

Il legame fra gli Stati Uniti e Israele è molto più forte di quanto sia quello tra USA e Ucraina. Gli americani sono intervenuti per salvare una situazione che si stava ritorcendo contro Israele, che ha distrutto Gaza ma senza risolvere il problema di Hamas. Inoltre Israele è stato preso di mira dall’opinione pubblica internazionale. Sicuramente non è negli interessi statunitensi una sconfitta dell’Ucraina, perché sarebbe percepita come una sconfitta dell’Occidente, però fra Trump e Zelensky c’è un rapporto meno diretto e anche gli interessi sono diversi.

In cosa differiscono le due guerre?

In Ucraina non c’è Hamas, ma l’esercito russo, che sul campo continua a vincere, anche se si sta cercando di imporre una narrativa per cui starebbe perdendo. E poi c’è Putin: è vero che il clima di Anchorage è finito, però russi e americani continuano a parlarsi, a mantenere i rapporti.

Sulle ali dell’entusiasmo per l’accordo relativo a Gaza, Trump tenterà un’operazione simile anche per l’Ucraina?

Credo che occorra essere un po’ prudenti nel definire un successo l’intesa Israele-Hamas: c’è stato il cessate il fuoco, ma le cause profonde dello scontro non sono state toccate. Per il resto penso che il presidente americano non abbia mai abbandonato il dossier Ucraina, ha cercato di risolvere la situazione fin dall’inizio del suo mandato.

Cosa potrebbe sbloccare la situazione?

L’unica cosa sarebbe interrompere decisamente i rifornimenti e il supporto agli ucraini: la guerra finirebbe. In realtà Trump subisce pressioni da parte del Deep State, che invece vuole approfittare della situazione per indebolire la Russia. D’altra parte di fronte a Zelensky che chiede i Tomahawk, ha risposto: “Potrei doverne parlare a Putin”. Parole che evidenziano un rapporto abbastanza strano con il capo del Cremlino, anzi, una situazione paradossale. Trump si rende conto, comunque, che quella dei Tomahawk può essere una mossa molto pericolosa: è un’arma che può essere usata solo se ci sono gli americani, una circostanza che può aprire scenari imprevedibili. La Russia, d’altra parte, è una potenza nucleare e sostiene la guerra nonostante l’Occidente fornisca l’Ucraina delle sue migliori armi.

L’Occidente, in realtà, non può fare molto da questo punto di vista?

L’Occidente di fronte a tutto questo si macera nella frustrazione, non potendo vincere sul campo si accontenta di annunciare la vittoria, dicendo che la Russia comunque sta cedendo, dimenticando però che l’aveva detto già tre anni fa.

Il segretario del Tesoro USA Bessent ha incontrato il primo ministro ucraino, al quale avrebbe promesso di aumentare la pressione sulla Russia. E fra pochi giorni Trump incontrerà Zelensky. Gli americani sono disposti a fare qualcosa di più per aiutare Kiev?

Trump potrebbe annunciare che concederà i Tomahawk, ma questo equivarrebbe a una dichiarazione di guerra alla Russia. Però lo vedo abbastanza indeciso, sta cercando di capire quale direzione prendere. L’incontro può preludere a un’escalation ma anche al suo contrario.

Nelle trattative per Gaza hanno contato anche le pressioni dei Paesi arabi; in Ucraina può giocare un ruolo la Cina?

Si sta palesando anche questa possibilità, cioè che Trump voglia spingere sulla Cina, con la quale, tuttavia, è in corso una guerra commerciale al calor bianco, combattuta per le terre rare, ma anche per l’olio da cucina, di cui l’amministrazione USA vorrebbe interrompere le importazioni dalla Cina. Questa guerra economica con Pechino potrebbe essere utilizzata per premere sui cinesi e fare in modo che agiscano sui russi per ridurli a più miti consigli.

Xi Jinping può fare da mediatore?

La Cina, che sa di avere negli Stati Uniti un nemico quasi esistenziale, non può interrompere o rovinare il suo rapporto con la Russia, che potrebbe fornirle un supporto indispensabile, per esempio, se dovesse arrivare a un confronto anche militare con Taiwan. La Cina ha detto che il suo interesse è che la Russia vinca, o meglio che non perda: è l’unico partner che ha di livello strategico mondiale. Senza il suo appoggio sarebbe isolata in un possibile futuro scontro con gli Stati Uniti.

La NATO, intanto, si riunisce per parlare ancora di Ucraina, di fornitura di armi americane, ma anche di sviluppo della produzione bellica da parte di Kiev. Il copione, almeno sulla carta, non pare cambiato: rimane quello del sostegno agli ucraini senza se e senza ma?

Quello che dicono NATO e UE ha pochissima rilevanza. Decidono Trump, Putin e anche Zelensky. Comunque finora si è parlato di quello che potrebbe essere fatto per spingere Putin al tavolo delle trattative, ma è Zelensky che non vuole un negoziato: certificherebbe la sconfitta nella guerra.

Perché?

Come gli ha già detto Trump, non ha carte da giocare: l’unica possibilità che ha è di continuare il conflitto il più a lungo possibile per rimanere in sella, sperando che succeda qualcosa che coinvolga direttamente la NATO. Scoppierebbe la Terza guerra mondiale, ma lui ripartirebbe da zero.

Per come è messa la situazione, però, se la guerra proseguirà chi ci guadagna è la Russia. È così?

Ci viene raccontato che la Russia ha moltissime perdite, ed è vero, ma l’Ucraina ne ha molte di più e deve fare i conti con 300mila disertori. L’Ucraina non sta vincendo: ha grandi perdite anche in termini di territorio, 500 km quadrati solo nell’ultimo mese. Ha città importantissime come Pokrovsk e Konstantinovka che sono ormai all’interno di sacche, circondate dai soldati nemici. E Kupyansk è sotto controllo russo.

Ha ragione il presidente bielorusso Lukashenko: avanti di questo passo l’Ucraina rischia di non esistere più?

Lukashenko è un po’ il megafono di Putin e forse per questo non gli viene dato troppo retta. Però ha detto una cosa giusta.

(Paolo Rossetti)

