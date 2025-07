L’importante annuncio di Trump sull’Ucraina non preoccupa molto la Russia, che, anzi, va avanti per la sua strada, quella di guadagnarsi con la guerra le condizioni che non le vengono riconosciute con un negoziato. Il presidente USA, osserva Fabio Mini, generale già capo di stato maggiore della NATO per il Sud Europa e comandante delle operazioni di pace della NATO in Kosovo, autore de La Nato in guerra (Dedalo, 2025) si sta barcamenando, senza dare l’impressione di sapere come uscire da una situazione che credeva di risolvere molto più facilmente.

Dopo aver tuonato che senza la pace fra 50 giorni la Russia subirà pesanti sanzioni, ieri ha precisato che non è ancora pronto per rompere con Putin, anzi, che non sta né con Kiev né con Mosca.

Anche la promessa dei Patriot, forniti dagli USA e pagati dall’Europa, in realtà non cambierà faccia alla guerra fino a che Mosca avrà la superiorità aerea. I Paesi europei che li forniranno a Kiev potranno detrarli dalle spese del 5% del PIL pattuite con la NATO. In questo modo, però, la spesa promessa non verrà utilizzata per rinforzare le forze armate delle singole nazioni.

Intanto, la guerra si inasprisce: secondo l’alto rappresentante UE Kaja Kallas, la Russia avrebbe usato, anzi, intensificato l’uso di armi chimiche.

Trump ha detto che fornirà i Patriot all’Ucraina e che, se non ci sarà la pace entro 50 giorni, partiranno sanzioni pesanti contro la Russia, ma ha anche dichiarato che non è ancora pronto per rompere definitivamente con Putin. Cosa sta succedendo?

Trump ha a che fare con Graham e Blumenthal, senatori che gli fanno la fronda nel Congresso, e poi con Zelensky e tutti gli altri associati, a partire dagli inglesi, che insistono per continuare a dare aiuti all’Ucraina. È preso in una morsa e si sta barcamenando. Non ci sta facendo una grande figura: da una parte urla, fa il gradasso, dall’altra molla la presa. Il problema è che i russi non hanno proprio intenzione di fare un passo indietro, hanno deciso di fare da soli, con o senza Trump, anche contro Trump, comunque da soli.

La risposta del Cremlino alle ultime uscite di Trump, infatti, è che si va avanti con la guerra. Ormai la decisione è presa?

I russi non si fanno tanti problemi. Adesso gli USA vogliono dare i Patriot agli ucraini, ma, fintanto che la Russia avrà il controllo dello spazio aereo, non faranno la differenza. Si è parlato anche della fornitura di missili a lunga gittata (che però Trump ha poi smentito, nda), che però sono lanciati dagli aerei che si devono alzare in volo e arrivare ai confini della Russia. È un rischio.

Trump ha dato 50 giorni a Putin per arrivare alla pace. Un periodo in cui i russi possono fare molte cose. Anche questa non è proprio una minaccia?

Con Trump c’è poco da giocare: aveva dato 15 giorni all’Iran e ha attaccato dopo tre. Dipende da come reagisce la Borsa. Bisogna prendere atto che Trump agisce a seconda di come stanno andando i mercati. Il fatto che abbia detto 50 giorni e non una settimana vuol dire molto. Infatti, mi sembra di aver capito che anche la Kallas è un po’ preoccupata per Kiev.

Trump ha detto che fornirà i Patriot, ma in realtà li pagheranno gli europei: come funziona il meccanismo?

Questo è un altro aspetto interessante. Il giochetto che ha in mente Trump è questo: i Patriot li devono fornire gli europei, che possono comprarli dagli americani e passarli all’Ucraina. Li pagano al 100% e li forniscono a Kiev. Il costo può essere scalato dal 5% del PIL che la NATO ha chiesto ai Paesi aderenti come impegno per la spesa militare. Il che significa, però, che ci saranno meno soldi per rinforzare le dotazioni delle forze armate dei singoli Paesi. Una partita di giro che non va a rinforzare gli eserciti europei.

Come stanno cambiando con Trump i rapporti all’interno della NATO?

C’è in atto un cambiamento interessante. Nella dichiarazione del vertice dell’Aja si è parlato soltanto del 5% di spesa e degli aiuti all’Ucraina che si possono scalare da questa quota. Per il resto, gli obiettivi stabiliti nei vertici precedenti non sono stati ripresi. Trump ha messo tutti al loro posto, dicendo, per esempio, che la situazione nell’Indo-Pacifico non è affare degli altri Paesi aderenti.

E così la Cina non viene più menzionata come avversario e la stessa cosa è successa con la Russia: a Madrid, nel 2022, era stata dichiarata il primo nemico, il più pericoloso per l’Europa, ora è una minaccia di lungo termine. Fino a oltre il 2030, perché così si giustifica il piano per arrivare al 5% di spesa per la difesa. Il presidente USA, insomma, ha detto che la NATO si deve concentrare sull’Ucraina, naturalmente comprando armi americane.

L’Italia come sta programmando il suo riarmo?

Sento che la Meloni anticipa le assegnazioni di bilancio per avere i miliardi con cui comprare i droni da Finmeccanica. Ma una volta che si sono comprati 2mila droni non servono a difendere il territorio italiano. I droni offendono, vanno a saturare le difese avversarie oppure lanciano missili.

E quando si sono spesi 3 miliardi per comprare tutto questo, quanta capacità reale si acquisisce? Secondo me niente, soprattutto in relazione ai costi. Ho paura che questi soldi non vadano a rafforzare realmente le forze armate. E poi vanno ad aumentare il debito.

Intanto, per accendere un po’ gli animi, la Kallas ha detto che i russi usano armi chimiche. È vero?

Non risulta a nessun osservatore indipendente che i russi usino o abbiano usato aggressivi chimici in Ucraina. E se lo dice la Kallas è ancora meno credibile.

(Paolo Rossetti)

