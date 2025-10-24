Sanzioni sul petrolio russo: la Cina sembra rinnciare agli acquisti. Trump vuole che Putin faccia concessioni sull'Ucraina ma Mosca non cambia idea

Trump impone sanzioni sui colossi russi del petrolio, ma non ha cambiato strategia. Starebbe solo cercando di fare pressione su Putin, che anche dopo l’annuncio dell’incontro possibile (e saltato) e Budapest ha cercato di allungare i tempi del summit facendo innervosire il presidente americano.

Il capo del Cremlino parla delle sanzioni come atto ostile e minaccia una risposta schiacciante se gli USA concedessero i Tomahawk all’Ucraina, però la sua portavoce dice che non ci sono ostacoli a un eventuale incontro tra i due capi di Stato.

Probabile, spiega Giorgio Battisti, generale già comandante del Corpo d’armata di reazione rapida (NRDC-ITA) della NATO in Italia e capo di stato maggiore della missione ISAF in Afghanistan, che la situazione nelle prossime settimane non cambi, anche perché la Russia non cambia le condizioni per la pace (Kiev fuori dalla NATO e neutrale, annessione dei territori occupati) ed è convinta di vincere la guerra di logoramento che ha impostato.

Trump sanziona il petrolio russo: gli istituti finanziari che lavoreranno con Lukoil e Rosneft verranno sanzionati. Anche la UE vara il pacchetto numero 19 di sanzioni alla Russia. Come mai il presidente USA è arrivato a questa decisione?

Penso che Trump abbia imposto le sanzioni a Lukoil e Rosneft perché dopo aver annunciato l’incontro con Putin a Budapest entro quindici giorni ha visto che i russi tergiversavano e chiedevano tempo per preparare il summit. Si è sentito un po’ preso in giro.

Ma alla fine le sanzioni lasceranno il segno o no?

Per il futuro prossimo ritengo di no, potrebbero avere effetto nel giro di un anno o due. La Russia, però, si è attrezzata per un’economia di guerra, e anche la popolazione russa, che non è abituata al nostro livello di welfare, si è adattata alla situazione. L’Iran e la Nord Corea, d’altra parte, sono da anni sotto sanzioni, ma Pyongyang possiede armi nucleari e Teheran è in grado di produrle.

Secondo la Reuters la Cina avrebbe già sospeso gli acquisti del petrolio russo. Pechino mollerà Mosca dal punto di vista economico oppure no? Anche l’India sembrava aver rinunciato al petrolio russo dopo le pressioni di Trump, ma poi sembra tornata sui suoi passi. Cosa accadrà?

Si dice che la Cina abbia già sospeso gli acquisti di petrolio, bisogna vedere se sarà veramente così oppure se verranno attivate le solite triangolazioni per aggirare i divieti. Se lo facesse potrebbe lasciare il segno sulla Russia, facendo aumentare anche il prezzo del petrolio. Xi Jinping, comunque, ha più volte sottolineato che l’amicizia tra russi e cinesi è incrollabile.

La Russia ha preso da tempo delle contromisure rispetto alle sanzioni, anche se adesso avrebbe ridotto sensibilmente i premi di ingaggio per i militari e gli indennizzi per i soldati feriti e mutilati. Vuol dire che qualche problema ce l’hanno anche i russi. Putin, tuttavia, non tornerà indietro.

Quella di Trump è stata una decisione autonoma oppure nella sua amministrazione c’è una corrente antirussa e magari neocon che si fa sentire?

Si è sentito ferito nell’orgoglio per i ritardi russi. Penso anche che nella decisione di sanzionare le aziende petrolifere ci sia un interesse nazionale, per vendere più petrolio USA all’estero.

Trump dice che l’incontro con Putin a Budapest non ci sarà, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova che il dialogo con gli americani continua e non ci sono ostacoli significativi che lo impediscano. Qual è l’obiettivo di Trump?

Vuole fare in modo che Putin prenda in considerazione la proposta del cessate il fuoco mantenendo le posizioni attuali delle forze armate. Un piano simile a quello di Gaza. Trump non ha cambiato strategia, non vuole un’escalation: ha imposto le sanzioni ma non ha fornito i Tomahawk a Zelensky.

L’intelligence americana, però, starebbe condividendo informazioni sui siti militari russi per fare in modo che gli ucraini possano colpire con missili francesi o britannici, gli Scalp e gli Storm Shadow. Il presidente americano, comunque, non ha rinunciato all’idea di un incontro con Putin, anche se ora i russi dicono che non accetteranno il congelamento del fronte così com’è adesso.

Trump dice che con Putin non ha parlato della cessione anche della parte rimanente di Donbass non ancora occupata, ma alcuni media gli attribuiscono questa apertura nei confronti di Mosca. L’ha fatto o no?

I media americani dicono che l’incontro con Zelensky non è andato bene, forse le proposte di Trump prevedevano la cessione di territori ancora in mano ucraina. Putin, tuttavia, non vuole il cessate il fuoco perché ha paura che serva agli ucraini per riprendersi e rimettersi in sesto, anche con aiuti occidentali.

Nel frattempo, gli attacchi russi si sono fatti più intensi anche su Kiev e a Kharkiv è stato colpito un asilo: la risposta di Putin al giro di vite di Trump sarà militare? Trump nega l’uso dei Tomahawk all’Ucraina, ma secondo il Wall Street Journal avrebbe permesso l’utilizzo di alcuni missili a lungo raggio. Il presidente USA ha smentito: a chi dobbiamo credere?

L’Ucraina, intanto, è in forte difficoltà per quanto riguarda la difesa aerea, tanto che dagli USA, pagati dagli europei, starebbero arrivando dieci Patriot. Quanto ai missili di lungo raggio Trump cambia idea facilmente, anche con i Tomahawk a un certo punto sembrava avesse deciso per la fornitura e poi ci ha ripensato.

Penso che rientri tutto in questa strategia che tende a fare pressione su Putin perché faccia qualche concessione. Da parte russa vedo qualche dichiarazione in più da guerra fredda, in cui l’America ridiventa nemica e l’Europa deve stare attenta. I bombardamenti delle ultime ore, comunque, come quello sull’asilo a Kharkiv sono la rabbiosa reazione ai quotidiani attacchi ai depositi petroliferi russi, che qualche segno cominciano a lasciarlo.

Stando così le cose come potrà evolversi la situazione?

Prevedo che per le prossime settimane non cambierà niente. Putin e i suoi portavoce continuano ad affermare che non ci sono le condizioni per un cessate il fuoco. Quello che vogliono i russi, d’altra parte, è chiaro dall’inizio della guerra, non hanno cambiato posizione.

L’incontro Trump-Putin per il momento non ci sarà. Ora si va verso l’inverno e nel periodo delle piogge le operazioni militari dovrebbero subire un rallentamento. Credo, però, che il Cremlino sia ancora convinto di vincere una guerra di logoramento. Le informazioni che provengono dall’Ucraina parlano di un milione e mezzo di giovani che per vari motivi non sono stati arruolati.

Il clima creato da queste nuove sanzioni può portare a una nuova escalation che coinvolga di più l’Occidente?

Non succederà, l’Occidente non è compatto. E gli incontri dei “volenterosi” continuano, ma senza che si arrivi a qualcosa di concreto. Da europeo mi dispiace vedere, inoltre, che l’Europa non viene proprio considerata, se non come acquirente delle armi da dare agli ucraini.

Va sempre a rimorchio degli altri. Le sanzioni, poi, non è detto che portino a qualcosa. Né quelle europee, né quelle americane. Ci sono alcune trasmissioni sulla tv russa in cui Trump viene preso in giro, con sketch in cui viene rappresentato come uno che minaccia, ma poi non fa niente.

(Paolo Rossetti)

