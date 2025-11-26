Gli USA, nonostante l'UE, per arrivare alla pace in Ucraina usano anche l’inchiesta sulla corruzione. Senza un accordo i russi potrebbero dilagare

Il piano USA si può modificare, ma non nei punti fondamentali, altrimenti i russi rifiuteranno di accordarsi e quella che ora è una pesante sconfitta per l’Ucraina si trasformerebbe in una disfatta. Secondo i media americani Kiev ha già detto sì a un’intesa e anche Trump è ottimista, ma senza assecondare i russi su territori e neutralità ucraina difficilmente si andrà da qualche parte e se la guerra continuasse l’esercito di Mosca potrebbe avanzare molto di più nel Paese.

Gli americani, che hanno guadagnato il controllo economico dell’Ucraina, spingono per una soluzione a breve, spiega Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, usando come arma di pressione anche l’inchiesta sulla corruzione nel Paese che l’FBI sta conducendo: senza intesa, proseguirà spedita e per i leader ucraini saranno problemi seri.

La pace conviene pure all’Europa, lo dimostra il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam, calato appena è stata adombrata la possibilità di un accordo di pace.

Intanto le trattative procedono e Trump ha inviato Witkoff da Putin per discutere il piano: la Casa Bianca dice che gli ostacoli da superare non sono insormontabili.

Si tratta sul piano di Trump, ma ci si dimentica come procede la guerra. Com’è la situazione?

La realtà sul campo è che sono crollate le ultime difese di roccaforti come Kupyansk e Pokrovsk e che i russi stanno dilagando nelle zone dove non ci sono linee fortificate robuste, come nell’area di Zaporizhzhia e Dnepropetrovsk. E poi sono penetrati in alcuni centri importanti come Kharkiv, Liman, Seversk, Konstantinovka: lì sono dentro la città, anche se non l’hanno ancora presa. Se gli ucraini sono furbi, si ritirano e fortificano i sobborghi di Zaporizhzhia, del capoluogo. Se invece restano sulle posizioni a sud, rischiano di venire tagliati fuori dai russi.

L’Abc dice che gi ucraini avrebbero accettato il piano di pace discusso con gli americani, mentre il segretario dell’esercito USA Dan Driscoll ha dichiarato di essere ottimista in merito ai colloqui russo-americani di Abu Dhabi. C’è un ottimismo eccessivo o qualcosa sta cambiando?

Il piano russo, come ha scritto Axios, che l’ha rivelato, è stato messo a punto da Witkoff con Dmitriev e soddisfa le richieste di Mosca: l’annessione dei territori, l’Ucraina neutrale e priva di armamenti. Il numero di soldati è rilevante. Nessun Paese in pace tiene 600mila militari in servizio. Non se lo può permettere. Anche perché il Paese avrà bisogno di forza lavoro. Il progetto garantisce la ricostruzione, la sopravvivenza e la sovranità dell’Ucraina: se accetta la pace verrà ricostruita da soldi europei e russi a gestione americana, il che per Kiev è positivo. Per i russi può essere un buono scambio: in cambio tolgono loro le sanzioni ed entrano nel G8, anche se mi chiedo come faranno i leader di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e Canada a stringere la mano a Putin.

Ma se il piano di riferimento resta quello, gli ucraini cosa faranno?

Devono ancora esprimersi, almeno per quello che abbiamo capito a Ginevra, sugli aspetti più importanti come le perdite territoriali, la neutralità messa nero su bianco in Costituzione e nel Trattato della NATO. Dovranno anche accettare che non potranno disporre di armi offensive contro la Russia, né ospitare truppe dell’Alleanza atlantica sul loro territorio. I russi hanno offerto la possibilità di congelare il fronte a Kherson e Zaporizhzhia nella posizione in cui sarà il giorno in cui verrà firmato l’accordo. Ed è per questo che stanno accelerando le operazioni in quella zona. Se gli ucraini accettano il piano, ammettono la sconfitta ma evitano una disfatta.

Ci sono altri punti su cui non è chiara la posizione ucraina? Macron dice che il piano di Trump va bene ma quella ucraina non deve essere una capitolazione: gli europei fanno ancora da “guastatori”?

Il piano USA prevede elezioni entro 100 giorni, il che probabilmente vuol dire la fine del regime ucraino e dei partiti messi fuori legge perché filorussi, perché non ci sarà più la legge marziale. Vorrà dire probabilmente addio a Zelensky e a tutta la sua nomenclatura. Gli europei, tuttavia, hanno già detto chiaramente di essere contrari, elaborando un loro piano alternativo, che però nessuno si sta filando: gli ucraini negoziano con gli americani, quando si saranno espressi positivamente su neutralità e cessioni territoriali potremo dire che il piano è in dirittura d’arrivo.

Cosa otterrebbero gli americani con l’applicazione del piano?

Terrebbero le redini economiche dell’Ucraina e tutti sanno che per Trump è fondamentale. Hanno già il controllo delle risorse ucraine, ma potrebbero concludere un buon affare anche dal punto di vista militare: se il piano va in porto subito, giovedì come dice Trump, con la firma lunedì, impediranno ai russi non di vincere, perché hanno già vinto, ma di trionfare. J.D. Vance dice giustamente che anche se venissero fornite più armi gli ucraini non vincerebbero. E se, come dice Merz, reclutassero anche i 18enni, avrebbero solo più morti, senza cambiare la guerra.

Ora si parla di un piano ridotto a 19 punti, nel quale, per esempio, non è prevista l’amnistia per i crimini di guerra. È questa la base di discussione?

Dai 19 punti ne mancano alcuni fondamentali: la neutralità, l’annessione dei territori, il riconoscimento delle regioni occupate come Russia. Mosca ha detto chiaramente che l’accordo attuale è ispirato a quanto è stato detto in Alaska nell’incontro Trump-Putin. Il rischio è che se gli ucraini, sostenuti dagli europei, non accettano il piano, gli americani lo ammorbidiscano al punto da far dire di no ai russi. D’altra parte se Kiev non firma adesso invece di cedere tre o cinque regioni ne cederà di più, facendo un favore ai nazionalisti russi, che vogliono andare fino in fondo e spazzare via il regime di Kiev. Più l’Ucraina tentenna e più fa un regalo ai russi.

Alla fine in merito alla trattativa si può essere ottimisti o no?

Penso che certi punti possano essere rifiniti, ma su quelli fondamentali i russi non cederanno. Piuttosto andranno avanti con la guerra: i tentennamenti dell’Ucraina rischiano di provocare un nuovo inutile sterminio di soldati. A Myrnograd, per esempio, gli ucraini sono circondati, perché devono continuare a morire? Si tratta di un tema che potrebbe causare una forte spaccatura nella società ucraina, se non una sollevazione dei militari stessi.

Gli americani come possono convincere gli ucraini?

Credo che abbiano un pesante strumento di condizionamento. Quando è uscita la notizia che anche l’FBI indagava sulla corruzione in Ucraina, perché riguarda anche soldi stanziati dagli americani, il giorno dopo Axios ha pubblicato lo scoop del piano di pace messo a punto con i russi. Da allora il tema della corruzione è scomparso dalle prime pagine. Mi fa pensare che ci sia una pressione americana sulla leadership ucraina, per cui se non firmano l’accordo l’FBI continuerà a indagare. Molti dei personaggi coinvolti nelle inchieste hanno la villa in Florida o i soldi investiti negli Stati Uniti. Penso che l’America di Trump stia giocando tutte le sue carte per arrivare a un accordo, perché ha fretta di riprendere i rapporti con la Russia.

Alcune fonti sostengono che ad Abu Dhabi, sede degli incontri tra russi e americani, ci fosse anche Kirill Budanov, capo dell’intelligence ucraina. Un segno che si stanno stringendo i tempi?

Nell’entourage del potere ucraino Budanov è uno di quelli che ha fatto i discorsi più realistici. È uno serio e infatti qualcuno lo considera un potenziale rivale di Zelensky. È una figura credibile anche per gli americani.

La decisione sul nuovo piano di pace arriverà a breve?

Trump voleva una risposta entro il 27 novembre, ma qualche negoziatore ha detto che una volta raccolta dagli ucraini la disponibilità a trattare non c’è più tutta questa fretta. Credo, però, che la fretta gli americani ce l’abbiano, perché se fra una settimana crolla l’esercito ucraino, i russi vanno dove vogliono. Anche l’Europa ha interesse che la guerra finisca subito: alla Borsa di Amsterdam è stato raggiunto il minimo storico del prezzo del gas proprio sull’onda delle notizie di un possibile accordo di pace. Se la guerra finisse spenderemmo molto meno per l’energia.

(Paolo Rossetti)

