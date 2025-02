La trattativa USA-Russia sulla guerra in Ucraina procede, ma senza un trattato chiaro sul futuro dei territori contesi dai due Paesi (e ora quasi per intero occupati dai russi) la guerra, prima o poi, tornerà a essere una tentazione per le parti in causa. Un pericolo dal quale mette in guardia Massimo Cacciari, filosofo, ex parlamentare ed ex sindaco di Venezia: il negoziato si sta sviluppando seguendo dinamiche storicamente collaudate, ma che alla fine non garantiscono la pace, con l’Ucraina considerata dagli americani un mega business e le due potenze mondiali, USA e Russia, che fanno valere la loro forza militare ed economica.

SPY FINANZA/ Arrivano notizie dalla Germania che offrono un'occasione all'Italia

L’iniziativa di Trump e Putin, che si sono accreditati come unici protagonisti della trattativa, ha messo in grossa difficoltà l’Unione Europea, mettendo in evidenza tutte le sue fragilità. L’unica speranza è che Bruxelles reagisca alla scarsa considerazione di cui gode sullo scenario mondiale.

Prima si parlava di pace giusta, ora soprattutto di pace duratura per l’Ucraina. Ma per come è stato impostato il negoziato, ci sono i presupposti di una pace durevole? E quali dovrebbero essere?

ACCORDO TRUMP-ZELENSKY/ "Niente terre rare, solo minerali: ecco il piano Usa per separare Putin e Xi"

Perché vi sia una pace duratura, dovrà esservi un trattato di pace chiarissimo, privo di qualsiasi ambiguità su Crimea e sistemazione del Donbass, o la guerra civile ricomincerà alla prima occasione, come è sempre avvenuto.

L’Europa (la UE, ma anche la Gran Bretagna) è rimasta spiazzata rispetto all’iniziativa di Trump e Putin. I 27 Paesi dell’Unione Europea non solo non sono uniti, ma sembrano indecisi a tutto. Quali sono le ragioni di questa incapacità di iniziativa e di questo atteggiamento irrealistico? Bruxelles può recuperare terreno in qualche modo?

Le “provocazioni” di Trump potrebbero produrre un sussulto di “decenza” da parte della UE e spingere i suoi Stati a combinare qualcosa, magari a mandare delle forze a garantire l’armistizio. Le difficoltà dell’Unione si sono moltiplicate nell’ultimo ventennio su tutti i fronti: dalle politiche sociali a quelle internazionali. L’ampliamento dell’Unione le ha rese ancora più drammatiche. Difficile dire se vi sarà un contraccolpo.

DAZI USA vs UE/ Fortis: evitiamo il catastrofismo, ecco cosa può aiutare il Made in Italy

Ucraina e USA sembrano aver raggiunto un accordo per la ricostruzione, finanziato dai proventi dello sfruttamento delle risorse naturali ucraine, con fondi gestiti da americani e ucraini insieme. L’Ucraina diventerà una sorta di protettorato degli Stati Uniti?

In politica, gratis non si è mai dato nulla. L’Ucraina è da sempre vista come un mega business da parte degli USA. Non sarebbe stato male se fosse stata vista così anche dall’Europa, in modo da prevenire la guerra o favorire almeno la tregua quando questa si scatena.

Trump non vuole occuparsi più di tanto della sicurezza dell’Ucraina, lasciando questo compito all’Europa: siamo destinati a essere ancora più vassalli degli USA?

La sfida per gli USA è quella con la Cina. L’impegno in Europa continuerà – devono garantirsi alleati docili – ma il sostegno economico e militare (ammesso vi sia mai stato) cesserà, a prescindere da Trump.

L’approccio al negoziato e i primi risultati che possiamo osservare che scenario delineano in termini di gestione dei rapporti tra gli Stati? Il nuovo ordine mondiale è fondato sulla legge del più forte, con gli organismi sovranazionali che conteranno sempre meno?

Non è mai accaduto nulla di diverso da quello che Tucidide narra del conflitto tra Atene e i Melii. Fino a quando il mondo si dividerà tra irenismo onirico e spietato cinismo, procederemo da tragedia a tragedia.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI