UCRAINA, UOMO ARMATO SEQUESTRA BUS A LUTSK/ Video “Lo stato è il primo terrorista”

Un uomo armato ha preso in ostaggio un bus con a bordo una ventina di persone in quel di Lutsk, città che si trova a nord est dell’Ucraina. L’uomo stando a quanto riferito dalla polizia locale, avrebbe con se degli esplosivi, e le autorità hanno deciso di isolare per sicurezza il centro della città. Il terrorista, in base a quanto emerso in queste ultime ore, ha spiegato di aver piazzato un’altra bomba in una zona affollata della città, minacciando di farla saltare in aria. Inoltre ha pubblicato un post su Twitter in cui ha invitato il governo, ma anche i leader ecclesiastici, i presidenti dei tribunali, i procuratori e il Parlamento, a registrare e pubblicare video in cui gli stessi dichiarano di essere “terroristi legalizzati”. Secondo Maksym Plokhoy, il nome dell’attentatore, “lo Stato è il primo terrorista”, aggiungendo che “La verità urlata dai 24 salverà centinaia di vite”. Plokhoy aveva pubblicato nel 2014 il libro “Philosophy of a Criminal”, e sarebbe stato arrestato da adolescente e cacciato da un seminario. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

UCRAINA, UOMO CON BOMBE SEQUESTRA 20 OSTAGGI SU BUS, VIDEO: “RIBELLATEVI AL SISTEMA”

Paura e terrore in Ucraina nella cittadina di Lutsk dove un uomo, identificato come Maksim Plokhoï (Massimo ‘Il Cattivo’ la traduzione, molto probabilmente un “nome d’arte”), ha sequestrato un bus con sopra 20 ostaggi e pare sia armato con bombe, esplosivi e pistole: lo ha annunciato la polizia locale spiegando che questa mattina «abbiamo ricevuto un messaggio sulla linea 102. Un uomo con circa 20 ostaggi ha preso un autobus con esplosivi e armi nel centro di Lutsk». Secondo le ultimissime notizie che giungono dall’Ucraina, mentre si affollano i video sui social per mostrare gli attimi di terrore appena fuori dal bus fermo nel mezzo di Piazza Teatralna con i vetri dei finestrini infranti e le tendine semi chiuse, al momento «non ci sono informazioni disponibili su possibili vittime», conferma il capo della polizia della regione Volyn, Yuri Kroshko.

Привіт, це відео Суспільне Волинь. Пряма трансляція – https://t.co/XpMbg2fAB4 37-38 хв — Очі (@HelgaChepel) July 21, 2020

UCRAINA, IL VIDEO DEL SEQUESTRATORE SU TWITTER

Poco fa il Ministro degli Interni dell’Ucraina ha informato i media che l’attentatore si è messo in contatto con gli agenti speciali fuori dal bus per spiegare la propria identità e compiere le prime trattative ma per il momento senza ancora aver avanzato alcuna richiesta: come spiega Repubblica Esteri, la polizia ucraina ha chiuso il centro di Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev. Si sono sentiti degli spari ma al momento non è chiaro se vi siano feriti o vittime e quali siano stati soprattutto i fatti che hanno portato stamane il sequestro del bus Berestechko-Krasnylivka fermo con 20 ostaggi a bordo. «Al mattino, alle 9:25, un cittadino ha preso il controllo di un autobus con ostaggi. Sono stati sentiti degli spari, l’autobus è stato danneggiato. Attualmente è stata avviata l’operazione di polizia ‘ostaggio’ e il servizio di sicurezza ha introdotto il piano Boomerang per risolvere la situazione senza vittime. Teniamo sotto controllo il progesso degli eventi», ha scritto su Facebook il Presidente ucraino Volodimir Zelenskij. Da ultimo, su Twitter e YouTube è comparso un video di Plokhoï in cui delirando incita alla violenza e alla azione immediata per «combattere il sistema», invitando anche altri utenti a compiere lo stesso obiettivo anti-sistema visto che lo Stato «è il primo terrorista».

#Lutsk attacker has a Twitter account and published video on Youtube urging people “do not trust the system” #Ukraine pic.twitter.com/q0hKV5S3By — Utkarsh Singh (@utkarshs88) July 21, 2020





