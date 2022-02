Ucraina, uomo tenta di bloccare carri armati russi/ Video: “tank man” come Tiananmen

Sono tanti i video e le immagini che stanno arrivando in queste ore dall’Ucraina. Foto di guerra, di armi, di disperazione dei civili, ma anche di grande speranza e di coraggio. Nelle ultime ore è diventata virale una sequenza che ricorda molto da vicino quanto accaduto nel 1989 a Pechino, a Tienanmen: un uomo che tenta di bloccare un convoglio di carri armati russi.

Non sono stati resi noti i dettagli del luogo, ma il video parla da sé: un civile ucraino in mezzo a una strada, totalmente disarmato, che prova ad opporsi al cammino di diversi carri armati con le insegne Z, utilizzate dalle truppe del Cremlino per il riconoscimento dei soldati e per evitare il fuoco amico. Una grandissima dimostrazione di coraggio, di temerarietà.

Ucraina, uomo tenta di bloccare carri armati russi: il video

Nei giorni dell’invasione russa, l’Ucraina deve fare i conti con l’arrivo dei carri armati verso la prima linea nella regione di Lugansk. La clip ha fatto il giro del web nel giro di poche ore ed è stata condivisa anche dall’emittente ucraina HB. Mentre i convogli provano a evitare l’uomo, quest’ultimo fa diversi segni con la mano, urlando qualcosa alle truppe russe. Come dicevamo, non è ancora chiaro dove sia stato girato il video, ma sembra delle scorse ore, considerando che sono ripresi più di dieci carri armati con la “Z” dipinta sul lato.

Come dicevamo, tanti utenti del web hanno paragonato l’episodio a quanto accaduto in piazza Tienanmen a Pechino oltre trent’anni fa. L’immagine dell’uomo schierato contro una fila di quattro carri armati cinesi è entrata nella storia ed è diventata un simbolo di sfida di fronte all’autoritarismo, tanto da entrare nella classifica delle 100 immagini più influenti di tutti i tempi.

An unarmed Ukrainian tries to stop Russian military trucks by blocking a highway with his body. A Ukrainian Tiananmen Square moment. pic.twitter.com/Zeq0uKnaau — यतीश #StandWithUkraine (@YateeshRonija) February 25, 2022





