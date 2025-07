Ucraina, via al rimpasto di governo per il rinnovamento dell’esecutivo in vista dell’attuazione dei nuovi accordi raggiunti durante la Conferenza a Roma, sia con gli Stati Uniti che con i paesi dell’Unione Europea. Il processo potrebbe completarsi già entro la prossima settimana con la lista ufficiale dei ministri, oltre al nome indicato per il ruolo di premier, che già il presidente Zelensky ha anticipato con un post sui social. Sarà l’attuale ministro dell’economia Yulia Svyrydenko ad assumere l’incarico di Primo Ministro, scelta soprattutto per il lavoro svolto durante i negoziati nell’ambito dei contratti sulle terre rare, durante il quale avrebbe rafforzato la posizione di cooperazione con Washington anche in materia di sostegno e forniture di armi.

Sempre con gli stessi obiettivi, come sottolineato dall’agenzia di stampa RBC-Ukraine, potrebbe essere confermato come ambasciatore in Usa Rustem Umerov, ministro della Difesa che ha già tenuto una serie di incontri con l’inviato speciale Keith Kellogg per finalizzare il nuovo programma di produzione armi in Ucraina ed Europa.

Zelensky annuncia il rimpasto di governo in Ucraina, nuova premier Yulia Svyrydenko, ex primo ministro andrà alla Difesa

Zelensky ha annunciato ufficialmente il rimpasto di governo in Ucraina, confermando la scelta del nome per il ruolo di nuovo premier che sarà affidato a Yulia Svyrydenko. Il neo primo ministro, che sostituirà Denys Shmyhal del quale era vice, ha già accolto la proposta rilasciando alcune dichiarazioni sui social, nelle quali ha specificato che i prossimi obiettivi dell’esecutivo si concentreranno soprattutto sull’aumento della capacità produttiva di armi e sul rafforzamento dell’economia nell’ambito della difesa e delle ripresa post conflitto. Per questo, ha anticipato che ci sarà un piano spese che proporrà di tagliare alcuni costi non necessari per concentrare le risorse sul supporto alla popolazione.

Secondo l’agenzia ucraina RBC, l’operazione potrebbe concludersi già entro la prossima settimana ed includerà anche una ridistribuzione dei fondi del portafoglio di gabinetto, con la fusione di alcuni ministeri. Al premier uscente Shmyhal potrebbe essere assegnato il Ministero della Difesa, mentre l’uscente ministro Umerov diventerebbe ambasciatore negli Stati Uniti, visto il ruolo diplomatico che sta già svolgendo nella trattativa sulla fornitura di armi con l’inviato di Trump Kellogg, e le dimissioni da ambasciatrice di Okasna Markarova, arrivate la scorsa settimana.