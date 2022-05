Ucraina vincitore Eurovision 2022/ ‘Bocciata’ nella classifica di qualità, voto ‘politico’ la premia

Giuria Eurovision 2022 aveva “bocciato” Ucraina

L’Ucraina ha vinto l’Eurovision 2022 e forse non è neppure una sorpresa, considerando che le previsioni la davano come favorita. Il suo successo a Torino, dunque, non sorprende. A farlo è la “bocciatura” della giuria di qualità, quella che pesa per metà sui voti che decretano il vincitore. La Kalush Orchestra è stata, infatti, spinta alla vittoria dal televoto, perché per la giuria tecnica, quella formata dalle giurie dei singoli Paesi, non è finita neppure sul podio. Un dato che fa riflettere, considerando anche il messaggio politico che si sta attribuendo al successo dell’Ucraina nel contesto complesso che sta attraversando questo Paese. Ma è un elemento, quello della classifica della giuria tecnica, che fa evidentemente riflettere, proprio perché una manifestazione musicale potrebbe essere diventata il veicolo di un messaggio politico, per quanto giusto questo sia.

Tra l’altro, durante l’annuncio dei voti delle singole giurie, si è potuto notare come l’Ucraina sia stata tra l’altro spinta al quarto posto da quelle dei Paesi dell’Est Europa. Ad assegnare 12 punti all’Ucraina sono stati Polonia, Moldavia, Lettonia, Romania e Lituania. Al televoto invece l’Ucraina ha ottenuto 439 punti, sufficienti per ottenere la vittoria. Dunque, dall’analisi della votazione si evince che se l’Ucraina è riuscita a raggiungere il quarto posto nella classifica della giuria tecnica per merito soprattutto della spinta dei Paesi dell’Est Europa, a cui si sono aggiunti altri voti minori. Quindi, prima che arrivasse l’ondata del televoto a premiarla c’era stata praticamente la “bocciatura” delle giuria di qualità. Un caso molto interessante, su cui senza dubbio c’è da riflettere.

Eurovision 2022: vincitore per la giuria il Regno Unito

L’Italia non ce l’ha fatta a conquistare il secondo successo di fila. Al secondo posto in classifica Regno Unito, sul podio invece la Spagna. Per il nostro Paese solo il sesto posto, neppure il podio. Alla fine le previsioni avevano visto giusto: con la marea di punti dal televoto, la Kalush Orchestra ha trionfato a Torino. Ma appunto sono stati decisivi i voti del pubblico, perché in realtà la giuria di qualità si è espressa diversamente. In questo caso al primo posto c’è il Regno Unito con 283 punti, davanti alla Svezia che invece ne ha raccolti 258 e alla Spagna, al terzo posto con 231 punti. Questo, dunque, il podio secondo la giuria tecnica, che non aveva premiato l’Ucraina, ferma al quarto posto con 192 punti prima appunto di ricevere la poderosa spinta del televoto. Tra l’altro nella classifica della giuria di qualità dell’Eurovision 2022 l’Italia è ancor più indietro: settima con 158 punti, a pari punti con la Grecia.

Classifica giuria Eurovision 2022: 0 punti alla Germania

Dunque, l’Italia per la tecnica dell’Eurovision 2022 è finita anche dietro il Portogallo, a cui sono stati dati 171 punti. Alle spalle dell’Italia, all’ottavo posto, l’Olanda, con 129 punti, di cui 12 sono quelli dati proprio dalla giuria italiana. A completare la top ten l’Australia con 123 punti e Azerbaijan con 103 punti. La Serbia, spinta anche lei più in alto dal televoto, si era fermata all’undicesimo posto con 87 punti, mentre Svizzera e Belgio chiudevano la parte sinistra della classifica rispettivamente con 78 e 59 punti. Dunque, ancora una volta le sorprese più grandi sono arrivate dal televoto.

Come nel caso della Moldavia, che era ferma a 14 punti al ventesimo posto. La giuria di qualità le aveva preferito la Polonia, quattordicesima con 46 punti, tre in più dell’Estonia e sei in più dell’Armenia. Meglio della Moldavia anche la Norvegia, la Lituania e la Repubblica Ceca, con 36, 35 e 33 punti. Nella parte bassa della classifica la Romania e la Finlandia con 12 punti, poi l’Islanda a 10. E così arriviamo alle altre due sorprese che ci ha regalato la giuria di qualità dell’Eurovision 2022: al penultimo posto la Francia con 9 punti, ultima invece la Germania con 0 punti.











