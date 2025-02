NEL TERZO ANNIVERSARIO DELLA GUERRA SI AVVICINA (FORSE) LA PACE IN UCRAINA: LE MOSSE DI TRUMP, ZELENSKY E DELL’UE

Mentre il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev accoglieva parte dei leader occidentali a tre anni esatti dall’inizio della guerra nel Donbass, a Washington si teneva un importante bilaterale tra il Presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo americano Donald Trump. Ed è proprio dagli States che in realtà arrivano le novità più importanti in vista di una potenziale pace “imminente” con la Russia di Putin: mentre infatti Von der Leyen parlava con Zelensky di programmi “futuri”, alla Casa Bianca Trump con Macron (come già aveva fatto con Meloni e come farà con il Premier inglese Starmer) pianifica i vari passi verso il cessate il fuoco tra Kiev e Mosca.

Non solo, dopo averlo definito un “dittatore senza elezioni”, il Presidente Usa smorza i toni e annuncia l’imminente visita del Presidente Zelensky alla Casa Bianca per siglare l’accordo sulle terre rare: la mediazione di Macron, assieme al rinnovato elogio posto ancora oggi da Trump nei confronti della leader italiana Giorgia Meloni («è fantastica e capace, siamo grandi alleati»), preannuncia la possibilità di chiudere in poche settimane una guerra durata tre lunghissimi anni. Sarà l’UE a dare garanzie di sicurezza all’Ucraina, ha detto ancora Trump dopo l’incontro nello Studio Ovale con il leader francese, ribadendo che anche dal Cremlino il Presidente Putin accetterà alla fine la presenza di truppe “peacekeeping” sul territorio ucraino, proprio come garanzia richiesta da Kiev.

Dopo aver confermato che entro la fine di questa settimana, al più tardi la prossima, avverrà l’incontro fra Trump e Zelensky, l’amministrazione Usa ha infine sottolineato davanti ai giornalisti come il prossimo bilaterale diretto con Vladimir Putin avverrà molto presto: questo il segnale di una potenziale pace imminente, ancora tutta da concordare (specie con l’Ucraina) ma che vede segnali positivi anche nella riunione in video conferenza con i leader del G7. Secondo il Presidente USA, il conflitto durato tre anni è ora che venga fermato e congelato: per questo potrebbe finire tutto «entro settimane, se siamo intelligenti», altrimenti il massacro di vittime innocenti potrebbe continuare.

CAOS ALL’ONU, PASSA LA RISOLUZIONE SUL SOSTEGNO ALL’UCRAINA: USA VOTANO PRIMA CONTRO, POI SI ASTENGONO

Mentre però si appianavano le posizioni tra Europa e Stati Uniti sulla prossima pace in Ucraina, a New York nel Palazzo di Vetro dell’ONU andava in scena un voto piuttosto caotico che mette in luce le difficoltà della diplomazia “allargata” su una guerra che per tre anni non è stata mai vicina ad essere fermata. Prima i fatti: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel terzo anniversario dell’invasione russa del Donbass, ha votato una risoluzione che riconosce il pieno sostegno all’Ucraina, bocciando invece l’iniziativa russa sfociata in guerra aperta alle porte dell’Europa.

La risoluzione prende 93 voti positivi, 65 astensioni e solo 18 contrari: se in un primo momento gli Stati Uniti sembravano orientati a votare contro, sollevando uno scontro non da poco con gli altri partner occidentali ed europei, alla fine hanno fatto retromarcia con una “semplice” astensione che scontenta un po’ tutti. La risoluzione presentata in origine dagli Stati Uniti per provare a raccogliere consensi in vista della pace con la Russia, è stata emendata più volte con diversi cambiamenti che hanno fatto prima votare contro, e poi astenersi gli ambasciatori americani all’ONU.

Alla fine viene riconosciuta la piena sovranità del Paese ucraino, così come viene ricordata l’invasione unilaterale delle truppe russe: ai fini dell’accordo di tregua non cambierà molto, mentre serviva più a livello simbolico in un data importante come quella del 24 febbraio. Zelensky da par suo già negli scorsi giorni si è detto disponibile a dimettersi o comunque fare un passo indietro, in cambio di un accordo stabile per la sicurezza e la pace nel suo Paese già a partire dai prossimi mesi.