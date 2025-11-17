Zelensky è in difficoltà sul fronte corruzione e ora i russi puntano Odessa. I droni sono l'unica arma per attaccare la Russia e farsi aiutare da Trump

Ora Zelensky non deve preoccuparsi solo del campo di battaglia, ma anche dell’inchiesta sulla corruzione che sta coinvolgendo il suo entourage. Che fosse appoggiato da oligarchi espressione di certi interessi lo si vociferava da tempo, ma le indagini sull’azienda energetica Energoatom hanno preso di mira persone legate al presidente.

L’unica possibilità per lui, spiega Stefano Caprio, sacerdote cattolico di rito bizantino in Russia dal 1989 al 2002, teologo ed esperto del mondo russo, è di fare pulizia in profondità. Ma non sarà facile, anche perché significherebbe liberarsi delle persone che lo hanno sostenuto.

Indebolito sul fronte interno, Zelensky deve guardarsi dall’avanzata russa. Mosca ha messo nel mirino Odessa (dove ha anche colpito una centrale solare) che sta diventando il prossimo obiettivo di Putin: in questo modo all’Ucraina verrebbe impedito l’accesso al Mar Nero, assoggettandola ancora di più al controllo russo. Difendere quella frontiera per Kiev potrebbe diventare l’ultima possibilità per poter dire di non avere ceduto ai russi.

Quanto pesa l’inchiesta di corruzione per il caso Energoatom sul futuro di Zelensky?

Quello della corruzione è un problema che esisteva anche prima: quando Zelensky è stato eletto presidente già si diceva che fosse protetto da alcuni oligarchi, e che intorno a lui si muovessero gli interessi di altri. Adesso sembra emergere l’evidenza che tra le persone che gravitavano nel suo gruppo c’erano diversi corrotti. Un problema che riguarda tutti i Paesi ex sovietici e che rende ancora più tesa la situazione dell’Ucraina.

Ma quanto è diffusa la corruzione nel Paese?

È un’eredità del periodo sovietico: c’era un’economia pianificata in cui ognuno doveva dimostrare di aver eseguito gli ordini, diceva di aver fatto mille e invece aveva fatto 500 e il resto se lo metteva in tasca. Quando si è passati dal comunismo al capitalismo, quelli che imbrogliavano di più, che avevano fatto i soldi, in generale le seconde linee, coloro che agivano nelle zone d’ombra, hanno preso in mano la situazione, sono diventati gli oligarchi.

Come può uscirne Zelensky? Bastano le promesse di riorganizzare il settore energetico e di introdurre nuove norme anticorruzione?

Deve procedere con azioni molto radicali di pulizia: se ne venisse fuori potrebbe anche avvantaggiarsi e presentarsi come colui che, nonostante la drammaticità della guerra, è riuscito a risolvere, almeno in parte, il problema. Certo, da un lato è coinvolto perché le persone presenti nell’inchiesta sono vicine a lui, dall’altro, però, può cercare di difendere il Paese. Per farlo, comunque, dovrebbe rompere molti legami con persone che lo hanno sostenuto. La sua posizione è sempre più fragile, anche se potrebbe tentare di girare la situazione a suo favore. Fino a che c’è la guerra, comunque, credo che non se ne andrà. L’unica opzione è andare avanti con il repulisti, tenere duro, e poi si vedrà.

C’è il rischio che l’Europa, l’unica rimasta a sostenere l’Ucraina, smetta di aiutarla e chieda conto dei soldi stanziati finora per Kiev?

L’Europa deve comunque sostenere l’Ucraina per sostenere sé stessa, perché altrimenti la Russia diventa una minaccia troppo grande: dovrà intervenire in modo che Zelensky dimostri di essere in grado di gestire gli aiuti. Non può metterlo in croce.

Della possibilità che Zelensky venga sostituito si parla da tempo, ma l’opposizione interna è abbastanza organizzata per fornire un’alternativa?

Non c’è ancora nessuno che sia in grado di esprimere il dissenso nei suoi confronti e che abbia un’idea diversa del Paese da proporre. Zelensky almeno per un po’ riuscirà a rimanere a galla, fino a che ci sarà un conflitto: cambiare in questo momento è troppo pericoloso.

Intanto si parla di un affondo russo di una dozzina di chilometri nella zona di Novopavlivka, ma soprattutto continuano gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L’Ucraina, vista l’intensità di questi attacchi, fino a che punto può resistere?

È una strategia che si ripete: è il quarto inverno che i russi cercano di lasciare gli ucraini al freddo e al gelo, prevedendo poi di lanciare una grande campagna dopo febbraio. Credo che il Cremlino voglia assicurarsi tutti i territori occupati e magari sfondare sempre di più verso Odessa. È una città molto contesa, dopo Kiev la più importante. Conquistarla vorrebbe dire togliere all’Ucraina l’accesso al Mar Nero e renderla più dipendente dal controllo della Russia.

Zelensky ha annunciato prossimi accordi con Francia e Spagna sulla difesa. Come vanno interpretati? L’Ucraina ha ancora la possibilità di rispondere ai russi?

Ha la possibilità di rispondere con i droni, di cui ormai è diventata uno dei più grandi specialisti mondiali, tanto è vero che si fa strada l’idea di vendere i droni ucraini agli USA per ottenere in cambio un aiuto da Trump. Kiev si può difendere fino a un certo punto, ma i russi in quasi quattro anni non sono riusciti a conquistare tutto quello che volevano. L’Ucraina sta cercando di dimostrare che la Russia più di tanto non riesce a fare. Se difendesse Odessa potrebbe almeno dire di non avere ceduto.

Gli ucraini continuano a colpire raffinerie in territorio russo, l’ultima è quella di Novokuybyshevsk. L’obiettivo è indebolire Mosca su questo piano: ci riusciranno?

Gli ucraini attaccano le infrastrutture energetiche e creano problemi alla Russia, vogliono indebolirla per impedirle di scatenare un’altra offensiva dopo l’inverno. Tra queste incursioni e le sanzioni Mosca potrebbe incontrare qualche difficoltà ad andare avanti.

(Paolo Rossetti)

