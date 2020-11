Udienza Fabrizio Corona oggi 25 novembre/ Il re dei paparazzi tornerà in carcere?

Nuova tappa processuale importante per Fabrizio Corona. Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano decideranno se il re dei paparazzi debba rientrare o meno in carcere. Come evidenziato dai colleghi de Il Giorno, nelle prossime ore si terrà l’udienza nella quale verrà discusso se fare continuare il differimento pena. Come vi abbiamo a lungo raccontato, questo era stato concesso quasi un anno fa per la sua «patologia psichiatrica». Nel dicembre del 2019, infatti, Fabrizio Corona aveva lasciato il carcere di San Vittorie ed era stato affidato a un istituto di cura nei pressi di Monza. A breve dunque sapremo se l’ex agente fotografico potrà continuare a scontare la sua pena fuori dal carcere o se dovrà tornare in cella.

UDIENZA FABRIZIO CORONA: IL RE DEI PAPARAZZI TORNERÀ IN CARCERE?

Dopo il trasferimento nell’istituto di cura del brianzolo, Fabrizio Corona ha continuato a scontare la sua pena nella sua abitazione. Dopo aver letto le considerazioni della Procura generale, basate sulle relazioni dei servizi sociali, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano saranno chiamati a valutare se rimettere Corona in carcere o se proseguire il differimento pena. Il Giorno mette in risalto che il giudice Simone Luerti – colui che ha permesso all’agente fotografico di lasciare il carcere – spiegava che le condotte per cui è stato condannato non destano allarme sociale e non v’è una pericolosità tale da spiegare la permanenza dietro le sbarre. Ricordiamo che Fabrizio Corona deve scontare una pena fino al marzo del 2024. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, giornata fondamentale per il 46enne di Catania…



