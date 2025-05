L’ULTIMA UDIENZA PRIMA DELL’INTRONIZZAZIONE: L’INCONTRO DI LEONE XIV CON IL CORPO DIPLOMATICO

L’ultima udienza di Papa Leone XIV prima della cerimonia di “intronizzazione” di domenica vede accogliere in Vaticano il Corpo Diplomatico della Santa Sede, con tutti i Capi Missione della Chiesa Cattolica: l’appuntamento resta sempre in diretta tv (su Tv2000) e video streaming sui canali ufficiali di Vatican News dalle ore 10 di oggi 16 maggio 2025, chiudendo una prima settimana subito molto intensa per il nuovo Pontificato di Robert Francis Prevost.

Se alcuni si chiedevano cosa potesse significare l’appello di Papa Leone XIV per una pace “disarmata” ma concreta, l’ultima udienza con le Chiese Orientali ha reso palese l’intento di promuovere la Chiesa come luogo reale di incontro e diplomazia: «il Vaticano è a disposizione perché i nemici possano incontrarsi e guardarsi negli occhi». Nel trittico delle udienze tenute da Papa Leone XIV di questa settimana – dai media e giornalisti internazionali alle Chiese Orientali e oggi con il Corpo Diplomatico – il filo comune è proprio la promozione della pace cristiana come contrario della sopraffazione, ovvero come un dono che «riattiva la vita e guarda le persone».

Da qui il desiderio di Papa Leone XIV, in questa primissima fase di assestamento nella carica di Vicario di Cristo, di incontrare il Corpo Diplomatico che poi dovrà materialmente collaborare con il Pontificato di Prevost per mettere in pratica la proposta costante di pacificazione: l’incontro di oggi 16 maggio 2025, a due giorni dalla Santa Messa di inizio Magistero Petrino, serve a delineare le diverse priorità di Leone XIV in ambito internazionale, rafforzando i legami con le diverse nazioni e promuovendo sempre la giustizia di Dio come principale agire.

LA MISSIONE DIPLOMATICA “INCARNATA”: L’OFFERTA DI PAPA LEONE XIV AI GRANDI DELLA TERRA

In attesa dell’udienza in diretta video streaming dall’Aula Paolo VI il possibile punto di partenza per impostare il dialogo con i vari Capi Missione del Corpo Diplomatico della Santa Sede sarà quell’offerta di pace “incarnata” nell’essenza stessa della missione agostiniana di Papa Leone XIV: affinché la pace di Cristo possa diffondersi appieno – tra perdono, coraggio e riconciliazione – il Santo Padre ha detto mercoledì scorso che sarà lui in prima persona a spendersi impegnando ogni sforzo per recuperare un’autentica diplomazia internazionale.

Il Papa ha messo letteralmente a disposizione i luoghi e i canali diplomatici del Vaticano affinché i “nemici” possano realmente incontrarsi, affinché si possa ridare speranza e dignità ai popoli che meritano la pace come tutti: Leone XIV si è rivolto direttamente ai grandi della terra per ripetere l’appello ad incontrarsi, a dialogare, a negoziare per ribadire l’insensatezza di ogni guerra, «perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani».

La missione di Papa Leone XIV nel comunicare con fede la necessità di una autentica pace passa dai viaggi e dalle testimonianze che produrrà all’interno del suo Pontificato, ma non può che trasmettersi anche presso i tanti responsabili del Corpo Diplomatico che materialmente dovranno collaborare con il Santo Padre per orientare e organizzare i vari eventuali tavoli diplomatici, così come le singole missioni di pace.

In questo senso fondamentale sarà la più che probabile conferma del Segretario di Stato in Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, autentico “ministro degli Esteri” della Chiesa Cattolica in questi anni di Pontificato di Francesco: con la sua autorevolezza e con la “mission” del Santo Padre, la “sposa di Cristo” continua a scommettere sulla pace, tanto “disarmata” quanto “disarmante”.

