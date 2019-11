Udine, bimba di 7 anni muore schiacciata da acquasantiera/ Tragedia in chiesa

Dramma a Udine: bambina di 7 anni muore schiacciata da acquasantiera a scuola. Come riporta Il Gazzettino, la tragedia si è consumata tra le 17 e 18 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, nella cappella dello storico collegio Uccellis: la piccola – Penelope Cossaro – si sarebbe appesa al recipiente per contenere l’acquasanta, che ha ceduto rovinandole addosso. Nonostante il repentino intervento dei sanitari del 118, per la bimba non c’è stato nulla da fare: giunta all’ospedale più vicino, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell’azienda sanitaria. La piccola studiava nel convitto e, come evidenzia L’Adige, il dramma si sarebbe registrato durante l’orario di lezione.

UDINE, BIMBA MUORE SCHIACCIATA DA ACQUASANTIERA: LA RICOSTRUZIONE

In base ad una primissima ricostruzione dei fatti riportata dai colleghi de Il Gazzettino, la bambina si sarebbe aggrappata all’acquasantiera: dopo una forte oscillazione, il recipiente le è caduto addosso, colpendola violentemente all’altezza del torace. La piccola era insieme alle compagne del convitto, le prime a fare scattare l’allarme. Per lei, come dicevamo, non c’è stato nulla da fare: troppo violento l’impatto dell’acquasantiera, fatta di marmo e dunque particolarmente pesante. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla tragedia del Collegio Uccellis, unico Educandato presente in Friuli Venezia Giulia: ricordiamo che, come riporta il sito ufficiale, il collegio ospita numerose Scuole statali, come ad esempio Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Liceo Classico Europeo, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Musicale/Coreutico ad indirizzo Coreutico. Un altro dramma, dunque, tra le mura scolastiche dopo quanto accaduto a Milano a fine ottobre.

